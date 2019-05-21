نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة الإسكندرية آخر العام “الفصل الدراسي الثاني” نقدم لكم رابط الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي من خلال موقع نجوم مصرية، حيث أوشك طلاب الصف الأول الاعدادي في محافظة الإسكندرية على الانتهاء من آداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومن المقرر أن تظهر نتيجة الطلاب خلال أيام عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي، بحيث يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي محافظة الإسكندرية 2019 من خلال موقع الوزارة برقم جلوس الطالب.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة الإسكندرية متاحة لجميع طلاب محافظة الاسكندرية للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس، ويمكن للطلاب الآن الحصول على النتائج الخاصة بهم مباشرة من خلال الذهاب للشئون التعليمية في المدرسة التابع لها، كما يمكنكم متابعة أخبار النتائج من خلال متابعة هذا التقرير.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة الإسكندرية نوفرها لكم من خلال هذا المقال، حيث يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الطالب ودرجات آخر العام للصف الأول الاعدادي من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة الإسكندرية، والذي سنقوم بتوفيره خلال هذا المقال، بحيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فور ظهورها مباشرة، وسيكون هذا خلال أيام قليلة من الآن.
نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام برقم الجلوس
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي محافظة الإسكندرية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة الإسكندرية من خلال اتباع الخطوات التالية، وذلك فور ظهور النتيجة مباشرة.
- قم بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم محافظة الإسكندرية.
- قم باختيار خدمات
- قم باختيار نتائج الشهادات.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة الإسكندرية وكل ما تريد معرفته عن أخبار النتيجة سنقوم بتوفيرها لكم، بحيث يمكنكم متابعة هذا التقرير والإطلاع على كل جديد بخصوص أخبار النتائج وطرق الاستعلام عنها.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 محافظة الإسكندرية سيتم توفيرها للطلاب وأولياء الأمور من خلال الشئون التعليمية في المدارس التابع لها الطلاب، حيث سيتم توفير النتائج في المدارس فور الانتهاء من عمليات التصحيح ولن يتم رفع النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة كما كان يتم من قبل.
نتيجة الصف الأول الاعدادي بالاسكندرية أوشكت على الظهور في المدارس، وذلك حيث انتهى طلاب الصف الأول الاعدادي من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني منذ أيام، ونظرًا لأن الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات لا يستغرق وقت طويل، فإن إعلان نتائج الطلاب بالمدارس قد اقترب بشكل كبير.
انتهى طلاب الصف الأول الاعدادي 2019 في محافظة الاسكندرية من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 2018/2019، والنتيجة سيتم نشرها من خلال مدارس الطلاب، حيث ستقوم كل مدرسة بتوفير نتائج طلابها، بحيث يمكنكم استعلام النتائج وقتها بالاسم ورقم الجلوس.
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التعليقات
محمود محمد عادل الدسوقي رقم الجلوس 711
جهاد وحيد ابراهيم ابراهيم
مدرسة غيط العنب الابتدائيه بنات
محافظة الاسكندرية
رقم الجلوس 123
سجده محمد عبد المنعم
مدرسه كرموز الاعداديه بنات
رقم الجلوس134
حسين مجدي جمال دين احمد 194
فيروز محمد ابراهيم رقم الجلوس1629
عبد اللة أسامة عبدةسعدرقم الجلوس ٣١٥
ملك حسن عبد الحميد حسن \1742 \ 1\15
خالد ابراهيم سليم
مدرسة اسماعيل القباني شرق التعليميه بالإسكندرية
رقم الجلوس 1235
خالد ابراهيم سليم
مدرسة اسماعيل القباني
رقم الجلوس 1235
محمود نبيل بدوي محمد رقم الجلوس ٣٩٣
دنياوافي محمود
رقم الجلوس3286
انا مريم رضا محمد ابراهيم جادالله الديب
الصف الاول الاعدادي
329
الفصل 1\5
عايزنتيجة الصف السادس الابتدائى
حنين احمد عصام الدين
الاول الاعدادي
174
الاسكندريه
مروه السيد مصطفي رقم جلوس ٣٧٢
عبدالله جابر محمدفتحي رقم الجلوس ٤٦٦
نتيجت الصف الاول الاعدادي الاسم جني حسين رقم الجلوس121l
نتيجت الصف الاول الاعدادي الاسم جني حسين رقم الجلوس121
الاسم : علي احمد اسماعيل سليم
رقم الجلوس : 1080
المحافظة : الاسكندرية
المدرسة : قايتباي الاعداديه بنين للمتفوقين
الترم التاني
علي احمد اسماعيل سليم رقم جلوسي 1080 وفي مدرسة قايتباي بالاسكندرية والصف الاول الاعدادي…الترم التاني
ده انت من نفس المدرسة اللي انا فيها انا هريدي
بسمله علي نصر محمد الاسكندريه مدرسه زيزنيا رقم٥٧
نتيجة هاجر وحيد 438
النتيجة ظهرت في الموقع ولا لسه (دينا بدر) ..؟؟
ملك روحي
نتيجة الصف الأول الاعدادى الترم الاول مدرسه فهمي عبد المجيد الاعداديه بنين رقم الجلوس 146
نتيجة أولى اعدادى 9140
عايز نتيجةاولي اعدادي 2019 الا سم محمد احمد علي احمد رقم الجلوس 252
نتيجت الصف الاول الاعدادي مدرسة ابيس عشرة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندارية الترم الاول الاسم:ندى رمضان رقم الجلوس :377
نتيجة اولى اعدادى مدرسة مجدى ابن حليم اسكندريه رقم الجلوس ١٦٠٢
نتيجة ال
بس صف الاول الاعدادى
لما
نتيجه الصف الاول الاعدادي الاسكندريه
اسم .نور كامل محمد
رقم الجلوس 1691
لو سمحتو نتيجه اولى إعدادى حتظهر امتا بالاسكندريه
عاوزة نايجه الصف الاول الاعدادي ترم اول محمد حسين محمدمحمد احمد رقم الجلوس ١٥١
260
انامحتاجة لنتيجة الصف الاول الاعدادى ترم اول بالاسكندرية لعام2018 و2019
حازم فؤاد سعيد
وانا كمان عايزه لنتيجه
عاوزة نايجه الصف الاول الاعدادي ترم اول محمد حسين محمدمحمد احمد رقم الجلوس ١١٥
نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الاول الاسكندرية برقم الجلوس
ميار
٣٦٩ محافظة الاسكندرية
عادل ا
انا عايزه نتيجه نص السنه المحفظه الاسكندريه
انا عايز نتجت الصف الاول الاعداى الاسكندريه الترم الاول
انا عايزه نتيجه اعدادى نص السنه محفظه الاسكندريه
عايز نتيجة الصف الاول الاعدادي مدرسة ابو بكر الصديق
عايز نتيجة مدرسة ابو بكر الصديق في الراس السوداء
داليا توبه سعد
عايزنتيجة الاول الاعدادي بامير الشعراء العجمي الاسكندرية رقم الجلوس69
عايز نتيجة الصف الاول الاعدادي بمحافطة القليوبيه
النتيجة متوفرة في المدرسة.
انا عايزة نتيجة مدرسة الشهيد محمود نبيل
و عايزة رد بسرعه
منه الله محمد السيد عبد اللطيف … رقم الجلوس ….676 الاسكندريه
رحمه خالد سالم
كل
نتيجة الصف الأول الاعدادي محافظة الإسكندرية 2018
له