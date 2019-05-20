نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني جميع المحافظات“نتائج أولي إعدادي”

نتابع معكم نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني جميع المحافظات، حيث انطلقت امتحانات أولي إعدادي لعدد من المحافظات ومنها محافظة القليوبية والإسكندرية والمنوفية والشرقية والغربية والإسماعيلية والسويس ودمياط والأقصر خلال نهاية شهر أبريل، ومن المقرر البدء في امتحانات نتائج الصف الأول الإعدادي نهاية العام بباقي المحافظات يوم السبت الموافق الرابع من مايو، على أن يكون يوم الخميس الموافق التاسع من مايو هو أخر أيام امتحانات نتائج أولي إعدادي 2019 لجميع المحافظات، ويتم البدء في أعمال التصحيح بالمدارس على الفور لسرعة إعلان نتائج الامتحانات.

بعد قليل سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 محافظة القاهرة ورفع النتائج عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، كما سيتم توزيع نتيجة أولي إعدادي لجميع المحافظات في المدارس خلال 48 ساعة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019

من المتوقع أن تستغرق أعمال تصحيح نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2019 حوالي 10 أيام بعد انتهاء امتحانات أولي إعدادي نهاية العام، ومن ثم رفع نتائج الطلاب إلى المحافظ لاعتمادها ومن المتوقع إعلان نتائج الطلاب قبل عيد الفطر المبارك، ونشير إلى أنه ترفع عدد من المحافظات نتائج الأول الإعدادي على مواقع مديريات التربية والتعليم الخاص بها، في حين أنه تكتفي أغلبية المحافظات بإعلان نتيجة أولي إعدادي نهاية العام 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر المدارس.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني

تحتل أخبار نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 برقم الجلوس، مكانة مميزة لدي جميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث تعد أولي إعدادي أول عام دراسي يخوضه الطالب في مرحلة جديدة من مراحل التعليم وهي المرحلة الإعدادية، والتي بالتأكيد تختلف عن المرحلة الابتدائية، ولهذا يهتم أولياء الأمور بمعرفة درجات الطلاب في نتائج الصف الأول الإعدادي.

وتجدر الإشارة إلى أنه أيضا تعود أهمية نتائج أولي إعدادي ونتيجة ثانية إعدادي إلى أنها تعد مرحلة تمهيد الطالب وتقويه مستواه العلمي للحصول على أفضل الدرجات في نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، ليتمكن من الالتحاق بالثانوية العامة والدخول إلى الكلية التي يحلم بها.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2019

سيتمكن طلاب أولي إعدادي من الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2019 خلال ساعات لجميع المحافظات:

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2019 محافظة القاهرة .

نتائج أولي إعدادي برقم الجلوس أخر العام محافظة الجيزة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس محافظة القليوبية أخر العام.

نتيجة أولي إعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنوفية الترم الثاني.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الدقهلية .

نتائج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية برقم الجلوس.

نتيجة سنه أولي إعدادي أخر العام محافظة المنيا 2019.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019 محافظة الشرقية.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس.

نتائج الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس محافظة سوهاج.

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالرقم القومي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني محافظة أسيوط.

نتائج أولي إعدادي أخر العام برقم الجلوس محافظة البحيرة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 محافظة الإسكندرية.

نتيجة الإعدادي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني محافظة دمياط.

نتيجة أولي إعدادي أخر العام

وسنتابع معكم في هذا التقرير جميع أخبار نتيجة أولي إعدادي أخر العام وأخبار نتائج سير الامتحانات بجميع المحافظات، التي لم تسجل أي شكاوى على مستوي المحافظات التي انطلقت فيها امتحانات نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 خلال الأسبوع الماضي.

حيث من المقرر أن يكون يوم التاسع من شهر مايو الحالي أخر أيام امتحانات أولي إعدادي لجميع المحافظات.

وسيتم بعدها البدء في تصحيح نتائج الامتحانات الترم الثاني، ويشار إلى أن الامتحانات تسير بسهوله حتى الآن .

استعلم عن نتائج الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم



في حين عرض نتائج الصف الأول الإعدادي على مواقع مديريات التربية والتعليم يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم .

الضغط على رابط مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.

اختيار نتائج الامتحانات .

تسجيل رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة القاهرة 2019 من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي.

اختيار نتائج المرحلة الإعدادية .

تحديد الصف الدراسي.

تسجيل رقم الجلوس.

تسجيل الرقم القومي.

الضغط على زر عرض النتائج.

عرضنا في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي لجميع المحافظات، حيث أوشكت المديريات على الانتهاء من أعمال التصحيح ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال الأسبوع الحالي.

حتى الآن لم اعتماد نتائج الصف الأول الإعدادي، مما تسبب في قلق طلاب أولي إعدادي، حيث كان من المقرر إعلانها خلال بداية الأسبوع، ولكن لم يتم الانتهاء من أعمال التصحيح.

انتهت أعمال تصحيح والكنترول الخاصة بنتائج الصف الأول الإعدادي بجميع المحافظات بالمدارس وجاري إعداد كشف النتيجة.

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