قليلا وسيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة السودانية بجميع الولايات السودانية فقد صرحت بعض المصادر المسئولة من داخل وزارة التربية والتعليم السودانية أن أعمال التصحيح والكن ترولات الخاصة بالثانوية العامة السودانية قد انتهت فعليا بجميع الولايات التابعة للسودان كما أشار ان سبب تأخر اعلان نتيجة الشهادة الثانوية بالسودان 2019 نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وينتظر الطلاب بفارغ الصبر موعد اعلان النتيجة التي يمكن الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية .
نتائج الثانوية السودانية 2019 بجميع ولايات السودان
نتائج الثانوية العامة بجميع الولايات السودانية
نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية الخرطوم
نتائج الشهادة السودانية ولاية الجزيرة
نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية نهر النيل الأبيض
نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية البحر الأحمر
نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية القض ارف
نتائج الشهادة السودانية ولاية كسلا
نتائج الشهادة السودانية ولاية نسار
نتائج الشهادة السودانية ولاية غرب دار فور
نتائج الشهادة السودانية ولاية شرق دار فور
نتائج السودان ولاية جنوب دار فور
نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية وسط دار فور
نتائج الشهادة السودانية شمال دار فور
نتائج الشهادة السودانية ولاية جنوب كدفان
نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية غرب كدفان
نتائج السودان ولاية شمال كاندفان
نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية نهر النيل الأزرق 2019
رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية
خلال الساعات القادمة يستطيع طلاب الشهادة الثانوية الاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية وسنوفر لكل الطلاب رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 عبر وقع وزارة التربية والتعليم السودانية باتباع الخطوات التالية.
– اولا الدخول عبر الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية
– تحديد الولاية التي ينتمي لها طالب داخل جمهورية السودان.
أدخال رقم الجلوس.
– سجل بيانات واعرف نتيجتك.
– قم بالضغط على أيفونه إظهار النتيجة.
وفي حال وجود اى استفسارات عن نتائج الثانوية السودانية، يسعدنا مساعدتكم عن طريق ارسال تعليقاتكم بالاسم ورقم الجلوس واسم الولاية في تعليق أسفل المقال مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق.
التعليقات