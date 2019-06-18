قليلا وسيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة السودانية بجميع الولايات السودانية فقد صرحت بعض المصادر المسئولة من داخل وزارة التربية والتعليم السودانية أن أعمال التصحيح والكن ترولات الخاصة بالثانوية العامة السودانية قد انتهت فعليا بجميع الولايات التابعة للسودان كما أشار ان سبب تأخر اعلان نتيجة الشهادة الثانوية بالسودان 2019 نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وينتظر الطلاب بفارغ الصبر موعد اعلان النتيجة التي يمكن الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية .

نتائج الثانوية السودانية 2019 بجميع ولايات السودان

نتائج الثانوية العامة بجميع الولايات السودانية

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية الخرطوم

نتائج الشهادة السودانية ولاية الجزيرة

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية نهر النيل الأبيض

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية البحر الأحمر

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية القض ارف

نتائج الشهادة السودانية ولاية كسلا

نتائج الشهادة السودانية ولاية نسار

نتائج الشهادة السودانية ولاية غرب دار فور

نتائج الشهادة السودانية ولاية شرق دار فور

نتائج السودان ولاية جنوب دار فور

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية وسط دار فور

نتائج الشهادة السودانية شمال دار فور

نتائج الشهادة السودانية ولاية جنوب كدفان

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية غرب كدفان

نتائج السودان ولاية شمال كاندفان

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية نهر النيل الأزرق 2019

رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية

خلال الساعات القادمة يستطيع طلاب الشهادة الثانوية الاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية وسنوفر لكل الطلاب رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 عبر وقع وزارة التربية والتعليم السودانية باتباع الخطوات التالية.

– اولا الدخول عبر الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

– تحديد الولاية التي ينتمي لها طالب داخل جمهورية السودان.

أدخال رقم الجلوس.

– سجل بيانات واعرف نتيجتك.

– قم بالضغط على أيفونه إظهار النتيجة.

وفي حال وجود اى استفسارات عن نتائج الثانوية السودانية، يسعدنا مساعدتكم عن طريق ارسال تعليقاتكم بالاسم ورقم الجلوس واسم الولاية في تعليق أسفل المقال مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق.

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