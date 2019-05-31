رابط نتيجة الشهادة الاعداديه المنيا 2019، تعلن قريبا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس عبر موقع بوابة المنيا الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم، حيث بدأت المحافظات في نشر نتائج الفصل الدراسي الأول في سعيها لإعلان نتائج الامتحانات الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، للتعرف على درجات الطلاب في الشطر الثاني من العام الدراسي 2018-2019، بجانب قائمة الشرف للطلاب الأوائل.
تحديث: اعتمد محافظ المنيا اللواء قاسم حسين قاسم نتيجة الفصل الدراسي الثاني من نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا ونسبة النجاح 73.74% وعدد الطلاب الحاصيل على مجموع 280 درجة بلغ 266 طالب وطالبة.
تحديد موعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2019 لم يعلن بشكل رسمي، غير أن هناك توقعات لإعلان النتائج قريبا مع بداية الأسبوع المقبل، بعد استكمال جميع الإدارات التعليمية أعمال الكنترول وما تتضمنه من تصحيح ورصد ومراجعة لنتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا، وسيتاح النتيجة باسم الطالب ورقم الجلوس، أو عبر الاستعلام المباشر من موقع البوابة الإلكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا .
نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا
نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة المنيا عبر مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، دائما كانت ما تنشر نتائج الطلاب في نتيجة شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي عبر نشر كشوف النتائج المجمعة لقطاعات التعليم، حيث قسمن المحافظة لثلاثة قطاعات تعليمية هي قطاع المنيا المركزي، وقطاع شمال محافظة المنيا وقطاع جنوب منطقة المنيا التعليمية ، وتتضمن كل قطاع عدد من الإدارات التعليمية، إدارة المنيا وإدارة الوسطى وإدارة مغاغة، وإدارة العدوة، وإدارة سملوط، والفشن وإدارة بني مذار، وغيرهما .
من جانبه، قال محمد عزب وكيل وزارة التعليم إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 106468طالبا، حضر منهم 98087طالبا، وبلغ عدد الناجحين 72332 طالبا
روابط نتيجة الاعدادية 2018 محافظة المنيا
ترقبوا نشر كشوف نتائج الطلاب المجمعة للاستعلام باسم الطالب ورقم جلوسه عن كل إدارة تعليمية ، حيث نرفق لكم نتيجة الاعدادية 2018 محافظة المنيا فور اعتماد النتائج.
موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا
بوابة المنيا الإلكترونية نتيجة اعدادية المنيا 2019
رابط الاستعلام عن نتيجة إعدادية المنيا برقم الجلوس من موقع بوابة المنيا التعليمية أو عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا سنرفق هنا قريباً.
نتيجة الإعدادية محافظة المنيا “باسم الطالب”
أيضاً عبر موقع نجوم مصرية اتركوا أرقام الجلوس وترقبوا الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الاعداديه المنيا 2019.
تحديث : نتابع على مدار ساعات اليوم لحظة الإعلان عن موعد اعتماد محافظ المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا ونشر التفاصيل على موقع مديرية التربية والتعليم، وسنوافيكم بكل التفاصيل حول النسب العامة للنجاح وقوائم الشرف في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019.
تحديث: الأسبوع المقبل سيشهد إعلان ما تبقى من نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظات المصرية، ومنها إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا برقم الجلوس بمشيئة الله فتابعونا .
تحديث: مرفق بعالية رابط نتائج الطلاب بمحافظة المنيا باسم الطالب وفق الطريقة التي وفرتها مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وبجانب ذلك يسعدنا توفير مشقة البحث عنكم، فقط اتركوا رقم الجلوس واسم الطالب بالتعليقات.
التعليقات
منه ابو العيون سيد56513
ممكن النتيجه الاسم امير أيمن محمد رقم الجلوس ٧٤٥٦٣
أميرة احمد حجازي عبدالمالك رقم الجلوس 105290
ده رقم جلوسي ممكن النتيجة لو سمحتو
كيرلس جوزيف فاروق ناشد٧١٢٦١
المنيا رقم الجلوس 100783
رقم الجلوس 100783
قفغ
رقم الجلوس 2104
الرجاء اظهار النتيجة لاننا على اعصابنا
الاسم:ميرنا أميل عيد زكي
رقم الجلوس:٤٨٠١٩
المحافظه:المنيا
50655
فيصل حسانين 98610
باسم حجاج عبد النبى محافظة المنيا مركز العدوة نتيجة الشهادة الاعدادية رقم الجلوس 1303
انا عاوزة النتيجة من فضلكم
الاسم شريف حسنى محمد السيد
محافظه المنيا ادارة بني مزار التعليمية
رقم الجلوس ٢١٦١٣
والرجاء ظهورالنتيجه علشان احنا اتحرق دمنا
130
الاسم شريف حسنى محمد
محافظه المنيا ادارة بنى مزار التعليمية
رقم الجلوس ٢١٦١٣
والرجاء الظهور قريبا علشان احنا اتحرق دمنا
على ربيع على رقم الجلوس ٤١٥٣ ممكن اعرف نتيجتي
امنيه خالد خلاف، رقم الجلوس 92360
لوسمحت نا ممكن اعرف النتيجه رقم الجلوس 5546
شريف حسام الدين فاروق. ٧٧٥٩
أحمد رمضان عبد الرحمن رقم 38688
رقم الجلوس 37205
محمد علي محمد علي رقم الجلوس 85193
احمد حسني توفيق
ديرمواس المنيا
رقم جلوس99287
الاسم شحاتة رضا سيد كامل
محافظة المنيا ادارة بنى مزار التعليمي
رقم الجلوس 19000
مدرسة الجندية الاعدادية المشتركة
الاسم مينا مفتاح عبد النور واقيم محافظه المنيا مركز سمالوط رقم الجلوس ٤٨١١٦
زايد عبد الواحد
رقم الجلوس ٩٦٦١٢
فاطمة فرج علي عساف
رقم الجلوس 78549
19424
شريف وليد فولى
63003
رقم الجلوس. ٦٣٩٦٣
رقم الجلوس 11777
13163
20800
رقم الجلوس 24294
رقم الجلوس ٣٨٤٧٥
٥٢٠٠٥
٧٧٠٢
الرجاء ظهور المنيا
رقم الجلوس 31251
رقم الجلوس 95960
ورقم الجلوس 1449
56922