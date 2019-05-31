رابط نتيجة الشهادة الاعداديه المنيا 2019، تعلن قريبا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس عبر موقع بوابة المنيا الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم، حيث بدأت المحافظات في نشر نتائج الفصل الدراسي الأول في سعيها لإعلان نتائج الامتحانات الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، للتعرف على درجات الطلاب في الشطر الثاني من العام الدراسي 2018-2019، بجانب قائمة الشرف للطلاب الأوائل.

تحديث: اعتمد محافظ المنيا اللواء قاسم حسين قاسم نتيجة الفصل الدراسي الثاني من نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا ونسبة النجاح 73.74% وعدد الطلاب الحاصيل على مجموع 280 درجة بلغ 266 طالب وطالبة.

تحديد موعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2019 لم يعلن بشكل رسمي، غير أن هناك توقعات لإعلان النتائج قريبا مع بداية الأسبوع المقبل، بعد استكمال جميع الإدارات التعليمية أعمال الكنترول وما تتضمنه من تصحيح ورصد ومراجعة لنتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا، وسيتاح النتيجة باسم الطالب ورقم الجلوس، أو عبر الاستعلام المباشر من موقع البوابة الإلكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا .

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة المنيا عبر مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، دائما كانت ما تنشر نتائج الطلاب في نتيجة شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي عبر نشر كشوف النتائج المجمعة لقطاعات التعليم، حيث قسمن المحافظة لثلاثة قطاعات تعليمية هي قطاع المنيا المركزي، وقطاع شمال محافظة المنيا وقطاع جنوب منطقة المنيا التعليمية ، وتتضمن كل قطاع عدد من الإدارات التعليمية، إدارة المنيا وإدارة الوسطى وإدارة مغاغة، وإدارة العدوة، وإدارة سملوط، والفشن وإدارة بني مذار، وغيرهما .

من جانبه، قال محمد عزب وكيل وزارة التعليم إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 106468طالبا، حضر منهم 98087طالبا، وبلغ عدد الناجحين 72332 طالبا

روابط نتيجة الاعدادية 2018 محافظة المنيا

ترقبوا نشر كشوف نتائج الطلاب المجمعة للاستعلام باسم الطالب ورقم جلوسه عن كل إدارة تعليمية ، حيث نرفق لكم نتيجة الاعدادية 2018 محافظة المنيا فور اعتماد النتائج.

موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا

بوابة المنيا الإلكترونية نتيجة اعدادية المنيا 2019

رابط الاستعلام عن نتيجة إعدادية المنيا برقم الجلوس من موقع بوابة المنيا التعليمية أو عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا سنرفق هنا قريباً.

نتيجة الإعدادية محافظة المنيا “باسم الطالب”



أيضاً عبر موقع نجوم مصرية اتركوا أرقام الجلوس وترقبوا الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الاعداديه المنيا 2019.

تحديث : نتابع على مدار ساعات اليوم لحظة الإعلان عن موعد اعتماد محافظ المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا ونشر التفاصيل على موقع مديرية التربية والتعليم، وسنوافيكم بكل التفاصيل حول النسب العامة للنجاح وقوائم الشرف في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019.

تحديث: الأسبوع المقبل سيشهد إعلان ما تبقى من نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظات المصرية، ومنها إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا برقم الجلوس بمشيئة الله فتابعونا .

تحديث: مرفق بعالية رابط نتائج الطلاب بمحافظة المنيا باسم الطالب وفق الطريقة التي وفرتها مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وبجانب ذلك يسعدنا توفير مشقة البحث عنكم، فقط اتركوا رقم الجلوس واسم الطالب بالتعليقات.

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