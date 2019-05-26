نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني روابط استعلام جميع المحافظات عبر مواقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، الآن يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لكل محافظات جمهورية مصر العربية من خلال رابط إلكتروني واحد تابع لوزارة التربية والتعليم المصرية برقم الجلوس، ونظراً لأهمية الشهادة الإعدادية كمرحلة دراسية أساسية في حياة الطالب، يبحث الكثيرين عنها للاطمئنان على مستقبل أبنائهم وحصاد ثمرة جهودهم، وسنقوم متابعينا من خلال مقالنا اليوم بعرض كيفية الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية جميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

حيث أعلنت كل محافظة من محافظات الجمهورية عن الخطة الزمنية الخاصة بها لامتحانات الشهادة الإعدادية من بدايتها وحتى نهايتها وتنظيم لجان الامتحانات والمواعيد الخاصة بكل امتحان، والجداول الخاصة بها، وقد أكد المحافظين على سير الامتحانات كما هو مخطط لها من قبل الوزارة ولم تصدر حتى الآن أية شكاوى من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور.

روابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

ويمكن الاستعلام عن نتائج الإعدادية بجميع المحافظات مثل (محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة الفيوم، محافظة كفر الشيخ، محافظة الغردقة، محافظة بني سويف، محافظة سوهاج، محافظة الأقصر، محافظة الإسكندرية، محافظة شرم الشيخ) وغيرها من باقي محافظات الجمهورية، ويمكن الآن الاستعلام عن نتائج الإعدادية من خلال الدخول لرابط المحافظة التابع لها، ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وستظهر النتائج على الفور.

نتيجة القاهرة

نتيجة الإسكندرية

نتيجة الجيزة

نتيجة القليوبية

نتيجة المنيا

نتيجة المنوفية

نتيجة الشرقية

نتيجة كفر الشيخ

نتيجة البحيرة

نتيجة الغربية

نتيجة الدقهلية

نتيجة الإسماعيلية

نتيجة قنا

نتيجة أسيوط

نتيجة أسوان

نتيجة دمياط

نتيجة الأقصر

نتيجة مرسى مطروح

نتيجة السويس

نتيجة البحر الأحمر

نتيجة شمال سيناء

وسنتابع معكم كل جديد حول النتائج مع خالص أمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.

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