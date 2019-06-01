“كيفية الاستعلام عن نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني برقم الجلوس 2019 “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

عملية البحث عن نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” خلال الفترة الحالية تتزايد، نظراً لأهمية النتيجة لدي الطلاب والرغبة لدي أولياء الأمور في التأكد من نجاح أولادهم وتحويلهم إلي الصف الأول الثانوي، هذا وقد انتهت عمليه التصحيح داخل جميع الإدارات التعليمية بجميع المحافظات، وانتهي الكنترول من عملية المراجعة وتحرير جميع الملاحظات النهائية علي التجميع الخاص بدرجات الطلاب واليكم التفاصيل.

كيفية ألاستعلام عن “نتيجة 3 أعدادي” ألترم الثاني 2019

يجب الدخول إلكترونياً علي الرابط المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتيجة الأتي: بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات.

نقوم بإدخال رقم الجلوس المخصص لكل طالب، ثم الضغط علي علي أظهار النتيجة لتظهر تفاصيل الدرجات.

“نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات



“نتيجة الإعدادية برقم الجلوس بوابة التعليم الأساسي“. يجب أدخال رقم الجلوس المحدد لكل طالب، ثم الضغط علي عرض النتيجة الخاصة بالدرجات. يتم احتساب درجات “الشهادة الإعدادية” للترم الثاني بمجموع درجات 140 يتم توزيعها علي جميع المواد الأتية وهي اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، ومادة العلوم، ولا يتم أحتساب درجات المواد الآتية وهي التربية الفنية، والتربية الدينية، ويتم أحتساب النجاح فقط لهذه المواد دون أضافه النتيجة للمجموع، يتم ظهور النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم واختيار البوابة الإلكترونية لكل محافظة، ومن يجد صعوبة في البحث عن “نتيجة الإعدادية” يقوم بترك رقم الجلوس في تعليق وسنبحث له عن تفاصيل النتيجة.

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