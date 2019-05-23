الان بالاسم وبرقم الجلوس أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الجيزة

قام محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد صباح اليوم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الجيزة 81.27%، كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادي المهني 86.5%، والمكفوفين 100%، وضعاف السمع 98.5%.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 محافظة الجيزة

يمكن للطلبة والطالبات بمحافظة الجيزة معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالضغط هنا

كذلك فإنه يمكن للطلبة والطالبات بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نقوم وعلى الفور بعرض النتيجة.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة الأستاذ خالد حجازي بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة هذا العام بلغ نحو 146437 طالب وطالبه، حضر منهم نحو 143023 طالب وطالبه، نجح منهم نحو 116239 طالب وطالبه بنسبة نجاح بلغت 81.27%.

وأشار الأستاذ خالد حجازي بأن ترتيب الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الجيزة، قد جاء كالتالي :- إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 90%، ثم في المركز الثاني إدارة الشيخ زايد التعليمية بنسبة نجاح بلغت 89%، وأخيراً جاءت إدارة جنوب الجيزة في المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 88%.

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