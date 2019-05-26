نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة سوهاج برقم الجلوس الترم الثاني رابط موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة سوهاج، بدأت محافظة سوهاج امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بها منذ أكثر من 10 أيام، واستمرت الامتحانات لمدة أسبوع ومنذ ذلك الحين وينتظر الطلبة والطالبات بمحافظة سوهاج موعد الإعلان عن النتائج الخاصة بهم، وسنقوم اليوم متابعينا من خلال مقالنا بمتابعة كافة الأخبار الخاصة بها من موعد ظهورها وكيفية الحصول عليها بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة سوهاج

من الجدير بالذكر أن الاهتمام الآن بالشهادة الإعدادية أصبح مضاعف من قبل أولياء الأمور والطلبة والطالبات أنفسهم حيث ان الصف الثالث الإعدادي هو ختام مرحلة التعليم الأساسي في حياة الطالب الدراسية، كما أنه شهادة، فقد أصبح الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية مثل باقي السنوات الدراسية، والشهادة الإعدادية هي السنة الوحيدة التي يطلق عليها شهادة، وعليه فتسيطر حالة من التوتر والقلق لدى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج حتى تعلن المحافظة عن اعتماد النتائج وظهورها.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة سوهاج

وقد أكد مصدر مسئول من الكنترول في سوهاج عن بدء عمليات التصحيح ورصد الدرجات لأوراق امتحانات الطلبة والطالبات، وفور الانتهاء منها سيتم إرسال النتائج لمحافظ سوهاج لإعتمادها وتحميلها على موقع مديرية التربية والتعليم، للاستعلام عنها من قبل الطلبة والطالبات باستخدام اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق

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