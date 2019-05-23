نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالمنيا آخر العام برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالمنيا برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث أوشك طلاب الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا على الانتهاء من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني أو آخر العام، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة مباشرة فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.
هذا حيث من المتوقع أن تستغرق تلك الإجراءات أقل من أسبوع، ليتم الإعلان عن النتيجة بعد اعتمادها من قبل السيد محافظ المنيا عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، بحيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة وقتها برقم جلوس الطالب فقط.
ونقدم لكم اليوم ومن خلال هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالمنيا برقم جلوس الطالب فقط، وكذلك متابعة مستمرة لأخبار نتيجة الصف الثالث الاعدادي وموعد ظهورها.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالمنيا
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالمنيا يمكنكم الاستعلام عنها عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، حيث من المقرر الإعلان عن النتيجة خلال يومين، ليتم الاستعلام عنها من قبل الطلبة وأولياء الأمور برقم جلوس الطالب فقط.
نتيجة الاعدادي 2019
هذا ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” محافظة المنيا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة المنيا.
- قم بكتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له
- قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 “الشهادة الاعدادية” في محافظة المنيا من المتوقع أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة، حيث بدأت عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ورصد درجات الطلاب وتجميعها، ومن المقرر أن تنتهي عمليات التصحيح خلال فترة قصيرة، ليتم بعدها الإعلان عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة برقم جلوس الطالب فقط.
هذا ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة المنيا من خلال ترك تعليق برقم الجلوس المراد الاستعلام عنه، وسنقوم بالرد بتفاصيل النتيجة فور ظهورها مباشرة.
التعليقات
يوسف سعيد اسماعيل رقم الجلوس 182
عبدالله على أبوبكر رقم الجلوس 597
محمد ناصر يوسف
63523
المنيا الجديدع
مدرسة الحريه
مروة عبد السلام بحر عبد السلام ادارة العدوة مدرسة منشاة حلفا
عبد الرحمن مؤمن سيد رقم الجلوس 748 من المنيا الصف الثانى الاعدادى
الاسم /دعاء احمد رجب عبد العزيز
رقم الجلوس/108022
مركز دير مواس التعليميه مدرسة الحاج قنديل الاعدادية المشتركة
شهدفايز علي إبراهيم
9324
هاجر كامل يوسف
المنيا ملوى
رقم الجلوس ٩١٦٥٩
محافظة المنيا مدرسة هوارة الاعدادية
احمد محمود توفيق محمد
رقم جلوس 2891
عبدالرحمن أحمد موسي عبدالجواد رقم الجلوس 18197
68247
عمار ياسر سيد عبد الجواد علي رقم الجلوس 72750 يارب وفق الجميع
ايه سالم حسن عبد العظيم محافظه المنيا مركز مغاغه مدرسه برطباط الاعداديه
الاسم:حمدى احمدعبدالحميد
رقم الجلوس :67558
المدرسه : تلة الاعدادية بنين
محافظة المنيا-مركزالمنيا
سماح أحمد محروس محمود 3 أعدادي رقم ألجلوس70143 محأفظة ألمنيأ مركز ألمنيأ 2/2/2019
صلاح علي محمد
66908 المنيا مدرسه الشهيد هيثم فتحى صفط الخمار
محمد ربيع مصطفى محمد مركز بنى مزار محافظه المنيا مدرسه محمد مرسى الاعداديه المشراكه رقم الجلوس 22345
مينا سامح ميلاد نجيب 1449
رقم الجلوس 44364
رقم الجلوس 44364
مريم محمد أحمد١٣١٨٤مدرسة اطنية
مبروك 289 من280
نادى صلاح عبدالحفيظ إبراهيم رقم الجلوس ٢٢٧٢٤محافظة المنيا
نادى صلاح عبدالحفيظ إبراهيم
محافظة المنيا مركز ابوقرقاص مدرسة اديب وهبه الاعداديه رقم جلوس 82082
٣٨٦٠٥
اسماء طه محمد 65130 مدرسه كفر المنصورة المنيا
مى خالد عبد الغنى حافظ
حسناء شعبان مخيمر عبدالمجيد 50566
احمد سالم صادق احمد 42437 مدرسة الشهيد موربس فرج محافظة المنيا مركز سمالوط المنيجة
احمد سالم صادق احمد
الاسم:خلود إبراهيم حسن غازى مبروك
المحافظه:كفر الشيخ
رقم الجلوس:٩٨٨٨
وسام محمد عبد الوهاب 1213 محافظة المنيا مركز العدوه
مارجريت مجدى اسحق ٥٧٤٣٠
58765 رقم الجلوس
الاسم هاجر خالد عبدالصمد .رقم الجلوس 41532
محمد انور عبدالواحد ق 94922
الاسم. رحمه احمد سمير محمد فرج. رقم الجلوس ١٠٦٢٧٢. محافظه المنيا مدرسه الشهيد محمود السيد عثمان عسقلاني
محمد علي محمد رقم الجلوس 115453 منازل محافظه المنيا مركز ملوي مدرسه البرشا الاعداديه المشتركة
اكتب تعليقك هنا…مدرسة قلبا ملوي محافظة المنيا الشهاده الاعداديه
نوال ربيع رجب الصف الاول الاعدادي أزهري بني مزار المنيا
رقم الجلوس 17
رقم جلوسي ٣٧٨٩٦
محمود محمد فوزي حسان رقم
الجلوس87469
محمد ناصر يوسف بايزيد
63523
المنيا
مدرسة الحريه
23433
للشهادة الاعدادية
٦٤١٠٩
مدراس ابو فليو للتعليم الأساسي بمنيا
سلفيا عدلى نجيب دوس
الصف الثانى الاعدادى مركز ديرمواس محافظة المنيا
مدرسة عبد المتجلى اسعد رقم جلوس ٤٠٥
مريم محمد أحمد محمد عبدالله
مدرسة باطنية الاعدادية
عايز شهاده الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 39035
محافظه المنيا مدرسه بني محمد سلطان تعليم اساسي رقم الجلوس 71290
24408
رقم الجلوس. …….107543
مدحت على احمد الموصل
رقم الجلوس259068
35
١٥٤١٤
95524مركز ملوي
احمد. دقهلية ٣٨٢٥٨. الرجأ الرد
اريد معرفه شهاده ثالثه اعدادي مصباح فايز
الشهادة الاعدادية في محافظة المنيا واهو رقمالجلوس 76921 والاسم منار علي محمد راغب
مؤمن
5624
\
87347
محمد عاطف عثمان قطب محمد محافظة المنيا رقم الجلوس 25322
نتيجة الاعداديه محافظه المنيا
رقم الجلوس ٦٠٠٢٩
المنيا الأسبوع القادم وهنوفر لحضرتك النتيجة فور ظهورها
محمد سمهان فؤاد علي