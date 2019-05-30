الان برقم الجلوس أحصل على نتيجة أعدادية القليوبية 2019 بعد اعتمادها بنسبة 85.2%

فى إطار ما نقدمه من خدمات لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية وغيرهم من الطلبة والطالبات بكافة المراحل الدراسية، ننشر نتيجة إعدادية القليوبية 2019 بعد اعتمادها من قبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، حيث بلغت نسبة النجاح في إعدادية القليوبية دور أول 2019 نحو 85.2%.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة القليوبية :-

بعد أن اعتمد محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019 بمحافظة القليوبية، فإن النتيجة متاحة الآن بالاسم ورقم الجلوس على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

ويمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص باستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية للدور الأول 2019 من خلال الضغط هنا

كذلك فأنه ومساهمة منا في مساعدتكم في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية للدور الأول لعام 2019 ، فإنه يمكن لكم كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع لنقوم بعدها بعرض النتيجة.

من جهته قال طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ، بأن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة بلغت هذا العام نحو 85.2%، وأن سيادة المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بعد أن أنتهي من اعتماد النتيجة حرص على تقديم التهنئة للطلبة والطالبات الناجحون في الشهادة الإعدادية الدور الأول لعام 2019 بمحافظة القليوبية.

ويسرنا أن نقدم لجميع الطلبة والطالبات بمحافظة القليوبية التهنئة بمناسبة النجاح الباهر والحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد الدراسية خاصة الطلاب الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية في مختلف المواد.

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