الشرقية توداي ونتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، وذلك بعد أن انتهى طلاب المرحلة الاعدادية منذ فترة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني في محافظة الشرقية، حيث تشهد الفترة الحالية انتظار الطلاب وأولياء الأمور ظهورالنتيجة، ومن المنتظر الإعلان عن النتيجة قريبًا.
بحيث يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي الإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية برقم الجلوس، هذا حيث توفر محافظة الشرقية نتائج الطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي، وتعد المرحلة الاعدادية من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب خلال مرحلة التعليم الأساسي، حيث تحدد المرحلة الاعدادية أي من المدارس الثانوية سيلتحق الطالب، وذلك في ظل وجود جهات مختلفة للمدارس الثانوية يتم تحديد الجهة التي سينضم لها الطالب عن طريق مجموع الشهادة الاعدادية.
الشرقية توداي
أوشكت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية على الظهور، ويمكنك الإطلاع على النتيجة من خلال رقم الجلوس، وذلك بعد ظهورها مباشرة، هذا ونوفر لكم من خلال موقعنا رابط الاستعلام عن النتيجة، وذلك من خلال موقع الشرقية توداي، حيث يقوم الموقع بتقديم خدمة عرض نتيجة طلاب الشهادة الاعدادية برقم الجلوس فقط، ويمكنك الحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية :
- ادخل على رابط بوابة التعليم الأساسي للمحافظة.
- قم بكتابة رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه.
- قم بالضغط على أظهر النتيجة وانتظر حتى تظهر نتيجة الطالب المراد الاستعلام عنه.
- يمكن أيضا الإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة الشلاقية من خلال رابط موقع الشرقية توداي فور ظهورها مباشرة.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية
- يمكنكم الإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة الشرقية برقم الجلوس من خلال ترك تعليق أسفل المقال برقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته، وسوف نجيب على تعليقاتكم بتفاصيل النتيجة فور ظهورها مباشرة، مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح.
- بقي على الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 فترة قصيرة، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع، وسنقوم بتوفير النتيجة لكم فور ظهورها مباشرة.
- لاتزال أعمال تصحيح أوراق اختبارات الطلاب في الشرقية مستمرة إلى الآن، ولكن أعمال التصحيح قد أوشكت على الانتهاء، بحيث يتم إعلان النتائج هذا الأسبوع، والنتيجة يمكنكم الاستعلام عنها من خلال رابط البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة الشرقية والذي قمنا بتوفيره لكم.
- لن تنتهي حتى الآن أعمال التصحيح ورصد الدرجات في محافظة الشرقية، ولازلنا في متابعة مع حضراتكم لآخر أخبار النتيجة، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبًا.
التعليقات
رقم الجلوس 240607
٨٥٦٩٠ في محافظة الشرقية مدرسة الاعدادية بنات كفر صقر برقم الجلوس ٨٥٦٩٠
بسملة سعيد السيد عطية. 8645
رضا محمد رضا عبد العاطي محمد 51227
ريهام حسام عبدللة خاطر8664
رقم الجلوس 6868
يوسف هاني صلاح حسنين ابراهيم
41295
رقم الجلوس 30717
شريف السيد متولي رقم الجلوس6832
نتيجه ثالثه اعدادى محافظه الشرقيه رقم جلوس ٩٩٩٠١
رجاء الشافعى ٦٧٩٧٨
لمياء محمود عبد السلام 83366
حنين عبدالله عبدالرحمن78632 مدرسه الزهراء الإعدادية بنات أبو كبير
اسماء ناصر ابراهيم
نتيجة ثالثة عدادي. 54744
نتيجة ثالثة عدادي. 54744
محمدرضا
جمال فرج قطب خليل عيسي الشتري رقم الجلوس 7731
رجاء الشافعى ٦٧٩٧٨
الاسم مريم وائل رقم الجلوس 15078
نتيجه الصف الثالث الاعدادي بمحافظة ال؛ راسه الاسم /مصطفى السيد مصطفى السيد حجاب رقم الجلوس / 38082
76668 محمد رأفت الشوادفى
محمد رأفت الشوادفى 76668
عبدالله طارق محمد 13911
ايمان وائل محمد 38371
رقم الجلوس٦٠٢٤٩ ماهي نتيجتي
95824 دنيا ايمن
شاهندا محمد عبدالله 75275
مريم السيد على عليوه علي سليمان محافظة الشرقية مشتول السوق رقم جلوس 40748
محمد أحمد عبد المجيد رقم الجلوس 34
ندا السيد مرسال ٦٩٤٤٩
ندا السيد مرسال مدرسه صلاح سالم الاعداديه المشتركه. بديرب نجم. ،٦٩٤٤٩
رقم.الجلوس 62578
رقم الجلوس 47032
محمد السيد محمد أحمد عطية
اسلام عبد القادر محمد رقم الجلوس ١٠٦١٩٠ الحسينيه فاقوس ادارة التربيه والتعليم
امنيه محمد احمد
78753رقم الجلوس
مدرسة الهجارسه
فين النتيجة للصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 39481
اين نتيجة الشهادة الإعدادية
نورهان محمد السيد محمد محمود رقم الجلوس 57147
متي تظهر نتائجه الصف الثالث الإعدادىمحافظة الشرقية
عوز اعرف نتيجات ثلاثة اعدادي ندى عبد إلر حيم عبد العال
حنين محمد أحمد صالح رقم الجلوس ٢٤٠٢٢ محافظه الشرقيه
سلمي عبد الفتاح محافظة الشرقيه ٤٨١٠٠
المحمدي صلاح ٦٣١٣٠
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اسلام
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ريهام عبدالرازق عبدالله عبد الحليم. 42930. محافظه الشرقيه. المدرسه المنير الاعداديه بنات
عبدالله محمد بدر 49082
الاسم.رضا.السيد علىمحمدحسن.رقم الجلوس 62578
نتيجه ثالثه اعدادي
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