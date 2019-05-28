نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة

ينتظر طلاب الشهادة الأعدادية بمحافظة القاهرة ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2019 ، وذلك ما نتابعه معكم لحظة بلحظة وننشر لكم كافة التطورات عن النتيجة ، سوف نقوم بتحديث المقالة لحظة بلحظة ، لذلك قم بمتابعة المقالة أول بأول حتي تتعرف علي موعد ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية الترم الأول للعام 2019 الخاصة بمحافظة القاهرة. وقد إعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الأعدادية الترم الاول للعام 2018 – 2019 بنسبة نجاح 76.6% ، فقد تقدم لآداء امتحان الصف الثالث الأعدادي الترم الأول 2019 عدد (152848) ، حضر الأمتحان منهم (150 ألف و 556 طالب وطالبة ، إجتاز الأمتحان ونجح منهم عدد (115323) طالب.

بينما تم إعتماد نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت نسبة 93.5 % حضر (5632) طالب وطالبة وعبر الأمتحان منهم ونجح عدد (5266) طالب وطالبة ، بينما بلغت نسبة نجاح مدرسة الأعدادية المهنية نسبة نجاح 95.86 % عبر منهم ونجح عدد (2411) طالب من إجمالي حضور عدد (2515) طالب قد قاموا بأداء الأمتحان ، أيضاً مدرسة الأعدادية المهنية للصم والبكم قد بلغت نسبة النجاح فيها 100% وذلك بنجاح الـ 84 طالب وطالبة الذين قاموا بأداء الأمتحان لهذا العام ، أيضاً بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100 % وذلك بنجاح الـ 36 طالب وطالبة الذين قد أدوا إمتحانات هذا الفصل الدراسي ، بينما بلغت نسبة نجاح إدارة وسط القاهرة التعليمية 97.98 % لتحتل بذلك المرتبة الأولي ، بينما إدارة القاهرة الجديدة التعليمية قد بلغت نسبة النجاح فيها 92.62 % لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد إدارة وسط القاهرة التي إحتلت المرتبة الأولي ، بينما إحتلت المرتبة الثالثة إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 91.58 %

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس محافظة القاهرة

يمكن لطلاب الصف الثالث الأعدادي محافظة القاهرة معرفة نتائج الأمتحان عبر موقع بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة عبر إتباع التعليمات الآتية :-

توزيع درجات الشهادة الأعدادية 2019 الترم الاول

اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

يمكنك ترك رقم جلوسك و الأسم و أسم المحافظة التابع لها وسيتم الرد عليك بنتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول محافظة القاهرة للعام 2019 بإذن الله تعالي .

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