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نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة

كتب أحمد محمودفي آخر تحديث
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة
نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2019 بالقاهرة

ينتظر طلاب الشهادة الأعدادية بمحافظة القاهرة ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2019 ، وذلك ما نتابعه معكم لحظة بلحظة وننشر لكم كافة التطورات عن النتيجة ، سوف نقوم بتحديث المقالة لحظة بلحظة ، لذلك قم بمتابعة المقالة أول بأول حتي تتعرف علي موعد ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية الترم الأول للعام 2019 الخاصة بمحافظة القاهرة. وقد إعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الأعدادية الترم الاول للعام 2018 – 2019 بنسبة نجاح 76.6% ، فقد تقدم لآداء امتحان الصف الثالث الأعدادي الترم الأول 2019 عدد (152848) ، حضر الأمتحان منهم (150 ألف و 556 طالب وطالبة ، إجتاز الأمتحان ونجح منهم عدد (115323) طالب.

بينما تم إعتماد نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت نسبة 93.5 % حضر (5632) طالب وطالبة وعبر الأمتحان منهم ونجح عدد (5266) طالب وطالبة ، بينما بلغت نسبة نجاح مدرسة الأعدادية المهنية نسبة نجاح 95.86 % عبر منهم ونجح عدد (2411) طالب من إجمالي حضور عدد (2515) طالب قد قاموا بأداء الأمتحان ، أيضاً مدرسة الأعدادية المهنية للصم والبكم قد بلغت نسبة النجاح فيها 100% وذلك بنجاح الـ 84 طالب وطالبة الذين قاموا بأداء الأمتحان لهذا العام ، أيضاً بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100 % وذلك بنجاح الـ 36 طالب وطالبة الذين قد أدوا إمتحانات هذا الفصل الدراسي ، بينما بلغت نسبة نجاح إدارة وسط القاهرة التعليمية 97.98 % لتحتل بذلك المرتبة الأولي ، بينما إدارة القاهرة الجديدة التعليمية قد بلغت نسبة النجاح فيها 92.62 % لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد إدارة وسط القاهرة التي إحتلت المرتبة الأولي ، بينما إحتلت المرتبة الثالثة إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 91.58 %

نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة القاهرة 2019
نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2019 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس محافظة القاهرة

يمكن لطلاب الصف الثالث الأعدادي محافظة القاهرة معرفة نتائج الأمتحان عبر موقع بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة عبر إتباع التعليمات الآتية :-

توزيع درجات الشهادة الأعدادية 2019 الترم الاول

اللغة العربية 40 درجة
اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات (2) 30 درجة
مادة الرياضيات (1) 20 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع
مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

يمكنك ترك رقم جلوسك و الأسم و أسم المحافظة التابع لها وسيتم الرد عليك بنتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول محافظة القاهرة للعام 2019 بإذن الله تعالي .

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عن الكاتب

أحمد محمود

كاتب في موقع نجوم مصرية وعدد من المواقع الألكترونية الآخري ، أيضاً أعشق قراءة الآخبار العالمية وتغطيتها ، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق بقسم اللغة الأنجليزية.

التعليقات

    1. اسم الطالب تقى حامد محمد درويش الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية البساتين ودار السلام المدرسة مصطفى كامل ع المشتركة
      الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 36.5
      لغة اجنبية 15
      رياضيات 18.5
      علوم 18
      دراسات اجتماعية 17
      المجموع الكلي 105

    1. قمت بالرد من قبل بالنتيجة
      اسم الطالب تقى حامد محمد درويش الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية البساتين ودار السلام المدرسة مصطفى كامل ع المشتركة
      الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 36.5
      لغة اجنبية 15
      رياضيات 18.5
      علوم 18
      دراسات اجتماعية 17
      المجموع الكلي 105

    1. الاسم: رحمه يحى محمد علي
      رقم الجلوس: 15112
      اسم المدرسة: مهران خلاف الاعداديه بنات بالقوصيه
      الدرجات
      محافظة أسيوط
      لغة عربية 38
      لغة انجليزية 26.5
      رياضيات 29.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 19.5
      مجموع 133.5
      دين 19
      كمبيوتر 8.5
      بالتوفيق

    1. يوسف محمد احمد احمد الحاله 1
      محافظة القاهرة
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية الساحل المدرسة احمد عرابى بنين
      الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 25.5
      لغة اجنبية 15
      رياضيات 17.5
      علوم 16
      دراسات اجتماعية 17
      المجموع الكلي 91

    1. اسم الطالب مصطفى حسين جابر نور الحاله 1
      محافظة القاهرة
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية مصر القديمة المدرسة فؤاد جلال ع بنين
      الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 38.5
      لغة اجنبية 30
      رياضيات 29
      علوم 20
      دراسات اجتماعية 20
      المجموع الكلي 137.5

    1. اسم الطالب مصطفى حسين جابر نور الحاله 1
      محافظة القاهرة
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية مصر القديمة المدرسة فؤاد جلال ع بنين
      الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 38.5
      لغة اجنبية 30
      رياضيات 29
      علوم 20
      دراسات اجتماعية 20
      المجموع الكلي 137.5

    1. تم الرد من قبل بالنتيجة : –
      اسم الطالب مصطفى حسين جابر نور الحاله 1
      محافظة القاهرة
      رقم الجلوس 198548
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية مصر القديمة المدرسة فؤاد جلال ع بنين
      الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 38.5
      لغة اجنبية 30
      رياضيات 29
      علوم 20
      دراسات اجتماعية 20
      المجموع الكلي 137.5

    1. رقم الجلوس : 40862
      الأسم : سامية سمير عبدالرحمن علي سليمان
      المحافظة : المنوفية
      اللغة العربية : 39.5 من 40
      اللغة الأجنبية : 29.5 من 20
      دراسات : 18.5 من 20
      جبر : 14.5 من 15
      هندسة 14.5 من 15
      مجموع الرياضيات : 29 من 30
      العلوم : 18 من 20
      المجموع الكلي : 134.5 من 140
      كمبيوتر : 9 من 10
      تربية دينية : 18 من 20
      :تربية فنية : 8 من 10
      بالتوفيق ^_^

  18. الاسم مريم محمد سيد عبد الحميد رقم الجلوس ٨٠٣٩٢ الصف الثالث الاعدادي مدرسة معاذ بن جبل مدينة العبور محافظة القليوبية الفصل الدراسي الاول

    رد

    1. رقم الجلوس : 153682
      محافظة القاهرة
      اسم الطالب احمد حسن محمد على السيد الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية عين شمس المدرسة المجد . خ
      الفصل الدراسي أخر العام
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 39
      لغة اجنبية 28.5
      رياضيات 27
      علوم 20
      دراسات اجتماعية 17
      المجموع الكلي 131.5
      بالتوفيق ^_^

    2. اسم الطالب احمد حسن محمد على السيد الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      محافظة القاهرة
      الادارة التعليمية عين شمس المدرسة المجد . خ
      الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 39
      لغة اجنبية 28.5
      رياضيات 27
      علوم 20
      دراسات اجتماعية 17
      المجموع الكلي 131.5

    1. محافظة القاهرة
      رقم الجلوس : 26448
      اسم الطالب على عزمى على حسن الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية حدائق القبة المدرسة النقراشى ع
      الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 30.5
      لغة اجنبية 15
      رياضيات 11.5
      علوم 11
      دراسات اجتماعية 15.5
      المجموع الكلي 83.5

    1. رقم الجلوس : 26449
      محافظة القاهرة
      اسم الطالب على فايز محمد حسن شلبى الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية حدائق القبة المدرسة النقراشى ع
      الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 38.5
      لغة اجنبية 27
      رياضيات 29
      علوم 20
      دراسات اجتماعية 20
      المجموع الكلي 134.5

    1. رقم الجلوس : 134820
      اسم الطالب مصطفى جمال ماهر حجر الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث محافظة القاهرة
      الادارة التعليمية المطرية المدرسة ابوبكر الصديق
      الفصل الدراسي أخر العام
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 37.5
      لغة اجنبية 29.5
      رياضيات 29.5
      علوم 19.5
      دراسات اجتماعية 20
      المجموع الكلي 136 درجة
      بالتوفيق ^_^

    1. اسم الطالب يوسف اشرف محمد قبيصى الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث مجافظة القاهرة
      الادارة التعليمية المرج المدرسة حافظ ابراهيم
      الفصل الدراسي أخر العام
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 31
      لغة اجنبية 15
      رياضيات 28
      علوم 13
      دراسات اجتماعية 16

      المجموع الكلي 103 درجة
      بالتوفيق ^_^

    1. رقم الجلوس : 212489
      اسم الطالب روينا علاء مصطفى احمد مصطفى الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية البساتين ودار السلام المدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل ع بنات
      الفصل الدراسي أخر العام
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 31
      لغة اجنبية 26.5
      رياضيات 17.5
      علوم 13.5
      دراسات اجتماعية 12
      المجموع الكلي 100.5
      بالتوفيق ^_^

    1. رقم الجلوس : 86408
      اسم الطالب محمد شادى محمد مصطفى الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية الشروق المدرسة الياسمين للتعليم الاساسى ع
      الفصل الدراسي أخر العام
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 20
      لغة اجنبية 3
      رياضيات 15
      علوم 12
      دراسات اجتماعية 4.5
      المجموع الكلي 54.5

    1. رقم الجلوس : 153664
      اسم الطالب داود ابراهيم سيد ابراهيم عفيفى الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية عين شمس المدرسة التفوق . خ
      الفصل الدراسي أخر العام
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 32.5
      لغة اجنبية 7.5
      رياضيات 15
      علوم 10
      دراسات اجتماعية 10
      المجموع الكلي 75

    1. رقم الجلوس : 57582
      محافظة القاهرة
      اسم الطالب مصطفى عصام على عبده محمد المصرى الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية شرق مدينة نصر المدرسة العلا الحديثة الخاصة قسم العربى
      الفصل الدراسي أخر العام
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 33.5
      لغة اجنبية 24.5
      رياضيات 19.5
      علوم 17
      دراسات اجتماعية 15
      المجموع الكلي 109.5

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