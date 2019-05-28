نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة

ينتظر طلاب الشهادة الأعدادية بمحافظة القاهرة ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2019 ، وذلك ما نتابعه معكم لحظة بلحظة وننشر لكم كافة التطورات عن النتيجة ، سوف نقوم بتحديث المقالة لحظة بلحظة ، لذلك قم بمتابعة المقالة أول بأول حتي تتعرف علي موعد ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية الترم الأول للعام 2019 الخاصة بمحافظة القاهرة. وقد إعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الأعدادية الترم الاول للعام 2018 – 2019 بنسبة نجاح 76.6% ، فقد تقدم لآداء امتحان الصف الثالث الأعدادي الترم الأول 2019 عدد (152848) ، حضر الأمتحان منهم (150 ألف و 556 طالب وطالبة ، إجتاز الأمتحان ونجح منهم عدد (115323) طالب.
بينما تم إعتماد نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت نسبة 93.5 % حضر (5632) طالب وطالبة وعبر الأمتحان منهم ونجح عدد (5266) طالب وطالبة ، بينما بلغت نسبة نجاح مدرسة الأعدادية المهنية نسبة نجاح 95.86 % عبر منهم ونجح عدد (2411) طالب من إجمالي حضور عدد (2515) طالب قد قاموا بأداء الأمتحان ، أيضاً مدرسة الأعدادية المهنية للصم والبكم قد بلغت نسبة النجاح فيها 100% وذلك بنجاح الـ 84 طالب وطالبة الذين قاموا بأداء الأمتحان لهذا العام ، أيضاً بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100 % وذلك بنجاح الـ 36 طالب وطالبة الذين قد أدوا إمتحانات هذا الفصل الدراسي ، بينما بلغت نسبة نجاح إدارة وسط القاهرة التعليمية 97.98 % لتحتل بذلك المرتبة الأولي ، بينما إدارة القاهرة الجديدة التعليمية قد بلغت نسبة النجاح فيها 92.62 % لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد إدارة وسط القاهرة التي إحتلت المرتبة الأولي ، بينما إحتلت المرتبة الثالثة إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 91.58 %
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس محافظة القاهرة
يمكن لطلاب الصف الثالث الأعدادي محافظة القاهرة معرفة نتائج الأمتحان عبر موقع بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة عبر إتباع التعليمات الآتية :-
- الدخول علي موقع بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة.
- إدخال رقم الجلوس
- عرض النتيجة
- نتيجة الشهادة الاعدادية جميع محافظات مصر الترم الاول 2019
توزيع درجات الشهادة الأعدادية 2019 الترم الاول
|اللغة العربية
|40 درجة
|اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات (2)
|30 درجة
|مادة الرياضيات (1)
|20 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
يمكنك ترك رقم جلوسك و الأسم و أسم المحافظة التابع لها وسيتم الرد عليك بنتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول محافظة القاهرة للعام 2019 بإذن الله تعالي .
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- نتيجة الصف الثالث الإبتدائي – طالع موقع إستعلام نتائج الصف الـ 3 الابتدائي جميع المحافظات 2019 من خلال روابط المواقع الرسمية ووزارة التربية والتعليم
التعليقات
ندي محمد علي حسن
منار محمد صديق
خلود محمد عزت على العوضي
520
الدقهلية
خلود محمد عزت على العوضي
520
نرمين عبدالهادي جابر
محافظة الغربية
٢٤٩٨
تقي حامد محمد درويش
٢١٢٠٣٦
اسم الطالب تقى حامد محمد درويش الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية البساتين ودار السلام المدرسة مصطفى كامل ع المشتركة
الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 36.5
لغة اجنبية 15
رياضيات 18.5
علوم 18
دراسات اجتماعية 17
المجموع الكلي 105
تقي حامد محمد درويش
٢١٢٠٣٦
محافظه القاهره
قمت بالرد من قبل بالنتيجة
اسم الطالب تقى حامد محمد درويش الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية البساتين ودار السلام المدرسة مصطفى كامل ع المشتركة
الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 36.5
لغة اجنبية 15
رياضيات 18.5
علوم 18
دراسات اجتماعية 17
المجموع الكلي 105
رحمه يحي محمد علي رقم الجلؤس١٥١١٢ محافظه اسيوط مدرسه مهران خلاف الاعداديه بنات
الاسم: رحمه يحى محمد علي
رقم الجلوس: 15112
اسم المدرسة: مهران خلاف الاعداديه بنات بالقوصيه
الدرجات
محافظة أسيوط
لغة عربية 38
لغة انجليزية 26.5
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
مجموع 133.5
دين 19
كمبيوتر 8.5
بالتوفيق
يوسف محمد عبدالله : رقم جلوس 9679
يوسف محمد احمد احمد الحاله 1
محافظة القاهرة
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية الساحل المدرسة احمد عرابى بنين
الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 25.5
لغة اجنبية 15
رياضيات 17.5
علوم 16
دراسات اجتماعية 17
المجموع الكلي 91
هل النتيجه ظهرت بمحافظة القليوبية بمحافظة القليوبية
مصطفي حسين جابر نور
محافظه القاهره
مدرسه فؤاد جلال الاعداديه بنين
رقم الجلوس
198548
اسم الطالب مصطفى حسين جابر نور الحاله 1
محافظة القاهرة
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية مصر القديمة المدرسة فؤاد جلال ع بنين
الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38.5
لغة اجنبية 30
رياضيات 29
علوم 20
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 137.5
مصطفي حسين جابر نور
فؤاد جلال الاعداديه بنين
محافظه القاهره ترم اول
رقم الجلوس
198548
اسم الطالب مصطفى حسين جابر نور الحاله 1
محافظة القاهرة
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية مصر القديمة المدرسة فؤاد جلال ع بنين
الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38.5
لغة اجنبية 30
رياضيات 29
علوم 20
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 137.5
مصطفي حسين جابر نور
محافظه القاهره
198548
رقم الجلوس 198548
مدرسه فؤاد جلال الاعداديه بنين
تم الرد من قبل بالنتيجة : –
اسم الطالب مصطفى حسين جابر نور الحاله 1
محافظة القاهرة
رقم الجلوس 198548
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية مصر القديمة المدرسة فؤاد جلال ع بنين
الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38.5
لغة اجنبية 30
رياضيات 29
علوم 20
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 137.5
٢٧٢٤ محافظه المنيا اداره العدوه
الإسم ساميه سمير سليمان محافظة المنوفية رقم الجلوس 40862
رقم الجلوس : 40862
الأسم : سامية سمير عبدالرحمن علي سليمان
المحافظة : المنوفية
اللغة العربية : 39.5 من 40
اللغة الأجنبية : 29.5 من 20
دراسات : 18.5 من 20
جبر : 14.5 من 15
هندسة 14.5 من 15
مجموع الرياضيات : 29 من 30
العلوم : 18 من 20
المجموع الكلي : 134.5 من 140
كمبيوتر : 9 من 10
تربية دينية : 18 من 20
:تربية فنية : 8 من 10
بالتوفيق ^_^
خالد صالح سليم
17567
محافظة الإسماعيلية
104656
الاسم مريم محمد سيد عبد الحميد رقم الجلوس ٨٠٣٩٢ الصف الثالث الاعدادي مدرسة معاذ بن جبل مدينة العبور محافظة القليوبية الفصل الدراسي الاول
خلود ممدوح ياسين محافظة سوهاج مدرسة اولاد سلامة الاعدادية المشتركة ٥٧٦٩١الرقم الجلوس
153682 lمحافظه القاهره
رقم الجلوس : 153682
محافظة القاهرة
اسم الطالب احمد حسن محمد على السيد الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية عين شمس المدرسة المجد . خ
الفصل الدراسي أخر العام
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 39
لغة اجنبية 28.5
رياضيات 27
علوم 20
دراسات اجتماعية 17
المجموع الكلي 131.5
بالتوفيق ^_^
اسم الطالب احمد حسن محمد على السيد الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
محافظة القاهرة
الادارة التعليمية عين شمس المدرسة المجد . خ
الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 39
لغة اجنبية 28.5
رياضيات 27
علوم 20
دراسات اجتماعية 17
المجموع الكلي 131.5
اسلام محمد رشدي ٨٠٦٥٩ محافظة المنيا
26448
محافظة القاهرة
رقم الجلوس : 26448
اسم الطالب على عزمى على حسن الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية حدائق القبة المدرسة النقراشى ع
الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 30.5
لغة اجنبية 15
رياضيات 11.5
علوم 11
دراسات اجتماعية 15.5
المجموع الكلي 83.5
٢٦٤٤٩
رقم الجلوس : 26449
محافظة القاهرة
اسم الطالب على فايز محمد حسن شلبى الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية حدائق القبة المدرسة النقراشى ع
الفصل الدراسي الفصل الدراسي الأول
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38.5
لغة اجنبية 27
رياضيات 29
علوم 20
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 134.5
لوجىن خالد محمد 188560
191754
134820
رقم الجلوس : 134820
اسم الطالب مصطفى جمال ماهر حجر الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث محافظة القاهرة
الادارة التعليمية المطرية المدرسة ابوبكر الصديق
الفصل الدراسي أخر العام
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 37.5
لغة اجنبية 29.5
رياضيات 29.5
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 136 درجة
بالتوفيق ^_^
116807
اسم الطالب يوسف اشرف محمد قبيصى الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث مجافظة القاهرة
الادارة التعليمية المرج المدرسة حافظ ابراهيم
الفصل الدراسي أخر العام
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 31
لغة اجنبية 15
رياضيات 28
علوم 13
دراسات اجتماعية 16
المجموع الكلي 103 درجة
بالتوفيق ^_^
ارجو معرفه النتيجه لرقم الجلوس ده 212489 روينا علاء مصطفي
رقم الجلوس : 212489
اسم الطالب روينا علاء مصطفى احمد مصطفى الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية البساتين ودار السلام المدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل ع بنات
الفصل الدراسي أخر العام
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 31
لغة اجنبية 26.5
رياضيات 17.5
علوم 13.5
دراسات اجتماعية 12
المجموع الكلي 100.5
بالتوفيق ^_^
محمدشادى محمد مصطفى القاهره ٨٦٤٠٨
رقم الجلوس : 86408
اسم الطالب محمد شادى محمد مصطفى الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية الشروق المدرسة الياسمين للتعليم الاساسى ع
الفصل الدراسي أخر العام
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 20
لغة اجنبية 3
رياضيات 15
علوم 12
دراسات اجتماعية 4.5
المجموع الكلي 54.5
محمد عبد العال محمد أحمد
رقم الجلوس 146
محافظة الإسكندرية غرب العجمى
محمد عبد العال محمد أحمد
رقم الجلوس 146
محافظة الإسكندرية غرب
انا اسمي داود رقم الجلوس ١٥٣٦٦٤ ارجو اظهار نتيجتي الشهاده الاعداديه
رقم الجلوس : 153664
اسم الطالب داود ابراهيم سيد ابراهيم عفيفى الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية عين شمس المدرسة التفوق . خ
الفصل الدراسي أخر العام
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 32.5
لغة اجنبية 7.5
رياضيات 15
علوم 10
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي 75
مدرسه الاتحاد الاعدادي بطوخ طنبشا رقمي ٥٧٥٨٢
رقم الجلوس : 57582
محافظة القاهرة
اسم الطالب مصطفى عصام على عبده محمد المصرى الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية شرق مدينة نصر المدرسة العلا الحديثة الخاصة قسم العربى
الفصل الدراسي أخر العام
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 33.5
لغة اجنبية 24.5
رياضيات 19.5
علوم 17
دراسات اجتماعية 15
المجموع الكلي 109.5