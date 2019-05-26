نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا برقم الجلوس الترم الثاني رابط موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا، أنهى طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ منذ أيام قليلة ومنذ ذلك الحين وهم في حالة من البحث الدائم في المواقع الإلكترونية المختلفة عن موعد ظهور النتائج الخاصة بهم.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا
فمن المعروف أن أهم مرحلة في الاختبارات هي موعد ظهور نتيجة هذه الاختبارات وذلك للاطمئنان على مستقبلهم وحصاد ثمار تعبهم فقد بذلوا جهد كبير في الاستذكار وقد سهروا الليالي في سبيل الإلمام بكافة المواد التي تم شرحها طوال العام، كما أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن محافظة المنيا تشهد زيادة كبيرة في نسبة الشريحة التعليمية وهناك كثافة طلابية كبيرة في الفصول الدراسية.
رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا
حيث يهتم أولياء الأمور الطلبة والطالبات بمحافظة المنيا بتعليم أبنائهم وتقديم الأفضل لهم، لبناء مستقبل أفضل مما حصلوا عليه. وقد تقدم بالفعل طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية بالمنيا وهي ( إدارة مطاي، إدارة المنيا، إدارة سملوط، إدارة مغاغا والعدوة، إدارة دير مواس، إدارة بني مزار، إدارة أبو قرقاص) وعلى الفور باشرت لجان الكنترول أعمالها من تصحيح ورصد درجات الطلبة والطالبات، وتم اخذ عينة عشوائية من أوراق الطلبة والطالبات وقد جاءت نسب النجاح مبشرة، ويمكن الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية المنيا من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم المنيا برقم الجلوس الخاص بالطالب.
التعليقات
بحث عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثاني في عام ٢٠١٩ بمحافظة المنيا مدرسة بني حسن الإشراف الاعدادى
هتبان امتى
نتيجه اعدادي محافظه المنيا مركز العدوه
مينا غالي حكيم غالي حنا
محمد عزيز محمد عزيز الدين مدرسه ساقية داقوف سمالوط
رقم الجلوس 54637
محمود شحاته أبو الحسن رقم الجلوس ٥٣٠١٤محافظة المنيا ترم أول ٢٠١٩محافظة المنيا إدارة سمالوط
مركز مغاغه رقم الجلوس 10798
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس ٩٩٩٢٢ المنيا
احمد محمد محمد السيد دياب ١٤٧٢٠
46555سمالوط
شكرًا علي تعبكم من اجلنا الاسم مينا اسخرون منسي لبيب امتي هتبان نتيجه الشهاده الإعدادية
شكرًا علي تعبكم من اجلنا
هتبان امتى
احمد ربيع بهلول عبد الرحمن 21025
المنيا ايمتا هاتها رقم الجلوس ٩٠٦٥
الاسم :حمدى احمد عبد الحميد
رقم الجلوس:67558
محافظة المنيا
مركز المنيا -مدرسة لاعدادية بنين
ايمان رجب شعبان ارجوكى ان تاتى لى بالدرجات محافظة المنيا 76019
انا عوزة اعرف النتيجة بتاع ثالثة اعدادي هتبان امتي في محافظة المنيا
النتيجة هتبان امتي
لسا مظهرتش
عايز اعرف النتيجه هتبان امته الاسم / احمد ياسين عبد الحميد دسوقى / رقم الجلوس / 64937
انا اسمى (احمد شعبان سيد محمد) رقم الجلوس بتاعى (80640) المنيا،ابوقرقاص،مدرسة على بن ابى طالب الاعدادية بنين ،ممكن تقوليلى النتيجة بتاعت
ممكن تقوليلى النتيجة بتاعتى،الاسم:اسراء صفوت عبدالحميد ذكى،رقم الجلوس 110162من مركز ديرمواس مدرسة عبد المتجلى اسعد
٨٩٠٠٦ ابوقرقاص
بكره الساعه 8
النتيجة هتبان امتى