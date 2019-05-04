نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا برقم الجلوس الترم الثاني رابط موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا، أنهى طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ منذ أيام قليلة ومنذ ذلك الحين وهم في حالة من البحث الدائم في المواقع الإلكترونية المختلفة عن موعد ظهور النتائج الخاصة بهم.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا

فمن المعروف أن أهم مرحلة في الاختبارات هي موعد ظهور نتيجة هذه الاختبارات وذلك للاطمئنان على مستقبلهم وحصاد ثمار تعبهم فقد بذلوا جهد كبير في الاستذكار وقد سهروا الليالي في سبيل الإلمام بكافة المواد التي تم شرحها طوال العام، كما أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن محافظة المنيا تشهد زيادة كبيرة في نسبة الشريحة التعليمية وهناك كثافة طلابية كبيرة في الفصول الدراسية.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا

حيث يهتم أولياء الأمور الطلبة والطالبات بمحافظة المنيا بتعليم أبنائهم وتقديم الأفضل لهم، لبناء مستقبل أفضل مما حصلوا عليه. وقد تقدم بالفعل طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية بالمنيا وهي ( إدارة مطاي، إدارة المنيا، إدارة سملوط، إدارة مغاغا والعدوة، إدارة دير مواس، إدارة بني مزار، إدارة أبو قرقاص) وعلى الفور باشرت لجان الكنترول أعمالها من تصحيح ورصد درجات الطلبة والطالبات، وتم اخذ عينة عشوائية من أوراق الطلبة والطالبات وقد جاءت نسب النجاح مبشرة، ويمكن الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية المنيا من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم المنيا برقم الجلوس الخاص بالطالب.

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