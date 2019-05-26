نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية برقم الجلوس الترم الثاني رابط استعلام عبر مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية، كما عودناكم متابعينا كل عام على متابعة ظهور النتائج المختلفة الخاصة بجميع الصفوف الدراسية، ونحن الآن سنتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، حيث تقدم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018/ 2019 والذي قد انتهت منذ أيام قليلة وهم يعيشون الآن في حالة من الترقب والانتظار لأي خبر جديد حول النتائج الخاصة بهم.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية

فقد أكد أولياء أمور طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بأنهم قد قضوا ساعات طوال في السهر والعمل الجاد استعداداً لخوض هذه الاختبارات والنجاح فيها، هذا وقد استمرت الامتحانات لمدة أسبوع كامل .

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية

هذا وقد أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية بأنه قد تم التنسيق مع محافظ المنوفية للاهتمام الكامل باللجان المدرسية الخاصة بالشهادة الإعدادية وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للطلبة والطالبات أثناء الامتحانات حتى لا يفقدوا تركيزهم أثناء الاختبارات. ومن المعروف ان محافظة المنوفية تكون نسب النجاح بها مرتفعة بعض الشيء، حيث أنه العام الماضي فقط استطاع أكثر من 100 طالب في الحصول على الدرجات النهائية في كل الامتحانات، ويمكن الإطلاع على النتائج فور ظهورها والحصول عليها من خلال رابط مديرية التربية والتعليم، باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب.

تحديث: يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني فور ظهورها وذلك عبر الرابط المرفق أعلاه.

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