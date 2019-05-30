نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” محافظة المنوفية الترم الثاني برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث أوشك طلاب الشهادة الاعدادية 2019 على الانتهاء من آداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الفترة القادمة.
حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية “الصف الثالث الاعدادي” من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة المنوفية، ليقوم الطلاب وأولياء الأمور بالاستعلام عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة المنوفية.
ونقدم لكم اليوم ومن خلال هذا المقال، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي”، برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة المنوفية.
أعلنت محافظة المنوفية منذ قليل عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 لطلاب الصف الثالث الاعدادي بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وقام محافظ المنوفية باعتماد النتيجة ليتم رفعها مباشرة برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة المنوفية فور الإعلان عن النتيجة، حيث سيتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين وذلك بعد الانتهاء من إجراءات رصد الدرجات وتجميعها واعتمادها من قبل محافظ المنوفية، لتكون متاحة بعدها للطلاب وأولياء الأمور.
نتيجة الاعدادي 2019
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 يمكنكم الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة المنوفية.
- قم بإدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.
- قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.
كما يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019 من خلال ترك تعليق على هذا المقال برقم جلوس الطالب، وسنقوم بالرد على التعليق بتفاصيل النتيجة فور ظهورها مباشرة.
التعليقات
46148محمد محمود جاد مدرسة منوهله الاعداية المشتركه
نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة المنوفيه مركز اشمون
ممكن اعرف النتيجه بتاعت
مدرسة البرانيه الجديدة للتعليم الاساسي
رقم الجلوس /20172
احمد عبدالقادر ابراهيم جبر هاشم 34510
داليا علاء سليمان الخولى
مدرسة الشهداء الاعداديه بنات
رقم الجلوس49633
اسم رحمة محمد علي الجدي
4291 عايزة اعرف نتيجة اختي والنبي
نتيجة محمد عبدالغفار محمد رقم ٣٢٣٠٧ منوفية ومدى ولىد محمد رقم ٣٢٢٣٤.
احمد عبدالعظيم ماشى يا عم احمد من وين من الجنوب بس انا مو مم مرحبا بك مليون مبروك
ممكن نتيجة رقم دا ٦٢٤٧٩
48073
8223 هانى شاكر عبدة عبدالهادى مدرسة طنبدى
رقم الجلوس٢٤٧٦٥
مريم محمود ١٥١٠١
رقم الجلوس 50930
٢٤٧٦٥
حسام وائل حسانين سليمة رقم الجلوس 49168
18373 محمد قنديل
محمد عصام عباس39898
مصطفي عبدلله 384
هو انتم مافيش خالص تقدير للوقت احنا من اسبوع واحنا بنقراء هذه الكذبة خلال يومين سيتم الانتهاء من التصحيح ونعلن النتائج بطلوا كذب على الناس شوية لأن نظركم بقى زبالة قوى قوى قوى
لحد امتى المسئولين بكل هذا البرود وعدم الإحساس بالمسئولية امتى ممكن المسئولين يبقى عندهم دم يتحركوا بسرعة شوية ولحد امتى حاتفضل المحافظة اخر محافظة تظهر فيها النتيجة خلوا عندكوا شوية دم واحساس ياجبلات
ملك محمد عزت فهمي السيد
رقم الجلوس 12503
منوف التعليمية
ملك محمد عزت فهمي السيد
رقم الجلوس 12503
رقم جلوس13526 المنوفية
أحمد وائل صلاح عبدالمجيد
إداره الباجور التعليميه
رقم الجلوس/ 44706
بطلوا كذب حرام عليكم انفسكم والا هو الكذب أصبح فى دمكم
حامد أحمد
محافظه المنوفية
رقم الجلوس٨١١٦
حامد أحمد
محافظه المنوفية
٨١١٦
26006
الاسم / يوسف أنور توفيق درويش
رقم الجلوس / 29113
سما شعبان فاروق شامه 9896
39468
هى دراجات تالتىة اعدادىة محافظة المنوفية 2019
اسمى على رضابر51856
الاسم/محمد دسوقى فتحى محمد العدوى. محافظة المنوفيه. رقم الجلوس/٤٣٧٠٨
اسمي : احمد محمد الرفاعي على قطب
رقم الجلوس:60031
وسام ش 26238
زينب محمد عوض 30236
محمد عادل شاهين 10302
محافظه المنوفيه مدرسه التربيه الاسلاميه الخاصه
41003
احمد محمد عبد الوهاب
محافظة المنوفية
إدارة الشهداء التعليمية
مدرسة الشهداء الاعداديو بنين
الاسم/سعيد باسم سعيد البريدي
رقم الجلوس/49202
٥١٣٨٥
رقم الجلوس ٦٠١٨
الاسم:عبدالرحمن محمد متولي أبو الخير
رقم الجلوس/ 2049
مركز شبين الكوم مدرسات صلاح خطاب الاعدادية المشتركة بمين خاقان
اسمى عبدالله
رقم الجلوس 57371
امير فتحي السيد عبد الحميد عبده
٢٢٠٠٠
بعد إذنك يا دينا بدر
امير فتحي السيد عبد الحميد عبده
٢٢٠٠٠
عايزة نتيجتى 44014والاسم آلاء جمال عبد الخالق شاهين
انتي جايبه 140
رقم الجلوس
٣١٠٩٤
إدارة تلا التعليمية
الإسم / عبدالله أحمد حسين الزنارى
الله ولي التوفيق
٣١٠٩٤
الله ولي التوفيق
محمد وائل محمد شاشه. محافظه المنوفيه
رقم الجلوس. 31156
زياد نصر ابونوح محمد خليفه والى
رقم الجلوس57353 المنوفيه بركة السبع
الترم الاول عام2019
رقم الجلوس 7985
45784 المنوفيه
نتيجة الصف الثالث ظهرت ادارة شبين الكوم قرية طنبدى
النتيجه بنت ولا لسه
٤٣٠٢١
المنوفية قويسنا
سمير هانى عبدالهادى. رقم الجلوس 217
,
.محمد مسعود محمد شعبان
رقم الجلوس. 55631
المنوفية مركز قويسنا
رقم الجلوس ٤٣٠٢١
أحمد صبحى عبد الرحمن قابل محافظة المنوفية مدرسة أحمد فؤاد فراج الاعدادية بشبرا خلفون رقم الجلوس 3596
انت جايب 130من140
ايوه ياحمد انا عمر
محافظة المنوفيه رقم الجلوس ٦٠٨٠١
اسراء محمد
63197
الاسم رنا عماد توفيق شرف
محافظة المنوفيه
مدرسة النهضة للتعليم الاساس
رقم الجلوس٤٢٤٥٥
دعاء ناصر عبد الستار مدرسة شبرا خلفون الاعداديه شبين الكوم الترم الأول 2019 رقم الجلوس 3518
ندا رمضان كامل عبد العزيز مدرسة أحمد فؤاد فراج الاعدادية شبين الكوم شبرا خلفون رقم الجلوس 3568
23463ارجوا الرد مدرسه براشيم
32318
57734ايمان ماهر سعد عطيه تايب
روضة إحسان عبدة بسيوني 10353
رقم جلوسي هو 31249 المنوفيه
٣٢٣٦٩محمد امير محمد السرتي مدرسه كوم مازن تلا منوفيه
٣٢٣٦٩محمد امير محمد السرتي مدرسه كوم مازن
44412
يوسف احمد حلمى بحيري. 46168
يوسف احمد حلمى بحيري. 46168
هل النتيجه ظهرت ومتى ستظهر
إدارة السادات رقم الجلوس( ٦١٣٢٥)
الصف الثالث الاعدادي
مدرسة شبرا خلفون الاعدادية الترم الأول 2019 شبين الكوم رقم الجلوس 3530
ريم أحمد محمدى أحمد أبو النصر شبين الكوم شبرا خلفون نتيجة الشهاده الإعدادية 2019 رقم الجلوس 3530
47207
34297 مريم محمد اسماعيل الجوهري
58585
ريم أحمد محمدى أحمد أبو النصر شبين الكوم شبرا خلفون نتيجةالشهاده الاعدادية الترم الأول مدرسة أحمد فؤاد فراج رقم الجلوس 3530
ريم أحمد محمدى أحمد أبو النصر
مدرسة أحمد فؤاد فراج شبين الكوم
احمد هانى غنام
رقم الجلوس32658
هى النتيجه ظهرت ولا لسه رجاء الرد رقم الجلوس 51682 اداره الشهداء
علاء صابر عبدالرسول مدكور 23670
محافظة المنوفية مدرسة الشهيد محمد صبري عبد الرازق 34508
مياده حسين هلال رمضان رقم جلوس٥١ منوفيه
مياده حسين هلال رمضان رقم جلوس١٥
٢٧٤٤
محمد أسامة السيد الرفاعي
مروه اسامه 9909
سارة سعيد ابراهيم على محمد 2702
مؤمن طارق محمد حلمى عبد العظيم 43385
20522 رقم الجلوس
14721 نتجة الصف الثالث الاعداي الاسم /يوسف ياسر ربيع
63532
رقم جلوس 19136 مرسة التعليم الاساسى اشمون
47791
ادارة الباجور
الجزيرة الشرقية
رقم جلوسي 60744
١٨٤٥٢
عمر محمود شعبان اعداديه محافظة المنوفية مركز تلا معهد كفر السكريه رقم الجلوس ٦٦٧٨
منه وليد مدرسه طنبدي الإعدادية المشتركه رقم الجلوس ٨٠٤٩
32766 ظهرت
7932
مصطفي محمد حامد أبو سالم
رقم جلوسي
7932
هل ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية مهني بتلا
الاسم مازن سمير ماهر عبد المنعم غنيم
رقم الجلوس 63783
المنوفيه،شبين الكوم
رقم الجلوس – 10393 – بس بسرعة لو سمحتي عشان ضروري
٥٤٤٣٧
مصطفي شوقي درويش المنوفية رقم الجلوس 14327
31486
منوفيه
ناديه سعيد رمضان ريش
١٤٢٠٠
عمر أيمن فتحى الشيخ
رقم الجلوس ٦١٦٩
المنوفيه
مدرسة جمال عبد الناصر الاعداديه بشنوان
رقم الجلوس بتاعى 45318 محافظة المنوفية
رقم جلوسي 44061
ممكن نتيجه رقم الجلوس 2371
الرقم الجلوس اهو 33255
8926
هذا هو رقم الجلوس 31268
42248
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