 التخطي إلى المحتوى

“ظهرت” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

كتب دينا بدرفي آخر تحديث
“ظهرت” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” محافظة المنوفية الترم الثاني برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث أوشك طلاب الشهادة الاعدادية 2019 على الانتهاء من آداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الفترة القادمة.

حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية “الصف الثالث الاعدادي” من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة المنوفية، ليقوم الطلاب وأولياء الأمور بالاستعلام عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة المنوفية.

ونقدم لكم اليوم ومن خلال هذا المقال، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي”، برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة المنوفية.

أعلنت محافظة المنوفية منذ قليل عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 لطلاب الصف الثالث الاعدادي بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وقام محافظ المنوفية باعتماد النتيجة ليتم رفعها مباشرة برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة المنوفية فور الإعلان عن النتيجة، حيث سيتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين وذلك بعد الانتهاء من إجراءات رصد الدرجات وتجميعها واعتمادها من قبل محافظ المنوفية، لتكون متاحة بعدها للطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة الاعدادي 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 يمكنكم الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

كما يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019 من خلال ترك تعليق على هذا المقال برقم جلوس الطالب، وسنقوم بالرد على التعليق بتفاصيل النتيجة فور ظهورها مباشرة.

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

دينا بدر

طالبة في كلية الطب وأعمل محررة لدى نجوم مصرية ولدى إهتمام بالقراءة والكتابة

التعليقات

  18. هو انتم مافيش خالص تقدير للوقت احنا من اسبوع واحنا بنقراء هذه الكذبة خلال يومين سيتم الانتهاء من التصحيح ونعلن النتائج بطلوا كذب على الناس شوية لأن نظركم بقى زبالة قوى قوى قوى

    رد

  19. لحد امتى المسئولين بكل هذا البرود وعدم الإحساس بالمسئولية امتى ممكن المسئولين يبقى عندهم دم يتحركوا بسرعة شوية ولحد امتى حاتفضل المحافظة اخر محافظة تظهر فيها النتيجة خلوا عندكوا شوية دم واحساس ياجبلات

    رد

    1. الاسم:عبدالرحمن محمد متولي أبو الخير
      رقم الجلوس/ 2049
      مركز شبين الكوم مدرسات صلاح خطاب الاعدادية المشتركة بمين خاقان

  78. ريم أحمد محمدى أحمد أبو النصر شبين الكوم شبرا خلفون نتيجةالشهاده الاعدادية الترم الأول مدرسة أحمد فؤاد فراج رقم الجلوس 3530

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.