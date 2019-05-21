نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة برقم جلوس الطالب عبر موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة الترم الثاني نهاية العام برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم موقع نجوم مصرية، حيث أوشك طلاب الصف الثالث الاعدادي 2019 على الانتهاء من امتحانات آخر العام أو الترم الثاني، هذا ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القادمة.

وستقوم محافظة القاهرة برفع نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 مباشرة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة التي تخضع لها أوراق الاختبارات، والتي تبدأ مباشرة فور الانتهاء من آداء اختبارات الطلاب، وعادة ما تستغرق تلك العملية نحو أسبوع فقط، ليتم بعدها إعلان النتيجة مباشرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة يمكنكم الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

قم بالضغط على بحث.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 من النتائج الهامة بالنسبة لطلاب التعليم الأساسي، وذلك باعتبارها السنة النهائية لمراحل التعليم الأساسي، وتختلف بعدها الجهات التي يسلكها الطلاب، فمنهم من ينضم إلى “الثانوي العام أو الثانوي الصناعي أو الثانوي الزراعي أو الثانوي التجاري أو المهني” وغيرها من الطرق الأخرى والتي يتم تحديدها وفقا للمجموع الذي حصل عليه الطالب في نهاية الصف الثالث الاعدادي 2019.

هذا وسنقوم من خلال التقرير بمتابعة أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة القاهرة مع حضراتكم باستمرار، وسنقوم بإضافة كل جديد من المعلومات من خلال التحديثات الدورية التي يخضع لها التقرير، بحيث يمكنكم متابعة أجدد الأخبار من خلال متابعة التقرير.

نتيجة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 سيتم الإعلان عنها خلال أسبوع من انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019، هذا بدء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، حيث انتهت معظم المحافظات من آداء اختبارات نهاية العام، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج خلال أسبوع من الآن.

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