متابعة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة تعد الشهادة الإعدادية من السنوات الدراسية الهامة في حياة كل طالب وطالبة؛ وذلك لأنها تقوم بتحديد مصيرهم، وتبين مدى قدراتهم على تحقيق اعلى الدرجات ومن ثم عبور هذه المرحلة والالتحاق بالمدارس الثانوية المختلفة التي تحدد مستقبلهم، ومن المقرر أن يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية أداء امتحانات نهاية العام يوم السبت الموافق 11/5/2019 وتنتهي يوم الخميس 16/5/2019 أي أنها سوف تستمر لمدة 6 أيام فقط، ثم تبدأ عملية تصحيح أوراق الامتحانات على الفور، ورصد النتائج لإعلانها رسمياً فدائما تظهر نتائج الشهادة الإعدادية سريعاً فور الانتهاء من الامتحانات وذلك لأنها لا تستغرق وقتاً طويلاً في التصحيح ورصد الدرجات، وعادة تكون محافظة القاهرة العاصمة هي أولى المحافظات في إظهار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة .

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة برقم الجلوس

يبقى الكل في انتظار الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وكالعادة يستطيع الطلاب في جميع المحافظات الحصول على النتيجة فور ظهورها بواسطة رقم الجلوس قبل ظهورها في المدارس من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، وذلك لسهولة حصول أولياء الأمور على نتائج أبنائهم حتى يطمئنوا على نتيجة ما بذلوه طوال العام الدراسي.

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتائج الامتحانات

يذكر أن عدد الطلاب الشهادة الاعدادية الذين سيؤدون الامتحانات 16,1328 طالب وطالبة، وقد صرح محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن امتحانات اتمام الشهادة الإعدادية تسير على مايرام دون أي شكاوي من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأنه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة في الأيام المقبلة عقب الإنتهاء من الامتحانات الأسبوع الحالي،ومن ثم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعه ثم إعتمادها من محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، وإعلانها على جميع المواقع الرسمية لمديرية التربية والتعليم لسهولة حصول الطلاب عليها فور إعلانها وقبل ظهورها في المدارس حتى يطمئن أولياء الأمور على نتيجة مجهودات أبنائهم خلال العام الدراسى.

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