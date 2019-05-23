احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الغربية فور ظهورها

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الغربية من أكثر ما يهم كل طلاب الشهادة الإعدادية، لقد أدى امتحانات الشهادة الاعدادية حوالي 111.252 ألف طالب وطالبة داخل جميع إدارات محافظة الغربية مثل إدارة مثل إدارة بسيون، إدارة مركز زفتى، إدارة سمنود ، إدارة السنطة ، إدارة طنطا، إدارة قطور ، إدارة كفر الزيات، إدارة المحلة الكبرى وغيرهم من الإدارات الاخرى، وقد أدى الطلاب الامتحانات في جميع المواد الدراسية كاللغة العربية والخط واللغة الانجليزية والعلو والحاسب الألى والتربية الفنية ويشمل مجموع درجات الترم الثاني 140 درجة والترم الاول 140 درجة عدا المواد التي لا تضاف إلى المجموع، فالشهاده الإعدادية من أهم من المراحل الدراسية وذلك لأنها تؤهل الطلاب للالتحاقبالمرحلة الثانوية سواء الثانوي العام أو الفني ، ويسعى الطلاب للحصول على اعلى الدرجات للالتحاق بالثانوي العام الذي يمكنهم من الالتحاق بالجماعات التي تضمن لهم مستقبل وظيفي مشرق، وحول نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الغربية موضوعنا اليوم.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الغربية برقم الجلوس

ينتظر طلاب الشهادة الاعداداية وأولياء الأمور النتيجة على أحر من الجمر، لذلك تقوم الوزارة بتسهيل الحصول على النتيجة عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية بواسطة رقم الجلوس وذلك بعد اعتمادها من محافظ االغربية اللواء محمد الفولي، وتكون طريقة الاستعلام عن النتيجة كالأتي الدخول على الموقع ثم كتابة رقم الجلوس واخيراً الضغط على عرض النتيجة.

مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية نتائج الامتحانات

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه سوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الغربية في الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ومن ثم رصد الدرجات واعتمادها من محافظ الغربية اللواء هشام السعيد ثم إعلانها على الموقع الرسمي لمحافظة الغربية، كما شدد على العاملين بضرورة تحري الدقة أثناء عمليات التصحيح والمراجعة حتى يأخذ كل طالب حقه دون زيادة أو نقصان وهذا ما يقوم به السادة اعضاء لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية.

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