نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الأعدادي” جميع المحافظات برقم الجلوس

ينتظر طلاب الشهادة الأعدادية بجميع محافظات مصر ظهور نتيجة إمتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام 2018 – 2019، وأيضاً أولياء الأمور ويبحث الطلاب علي نتائج الشهادة الاعدادية لكل محافظة للأطمئنان علي نجاحهم، ولكي يطمئن قلبهم وقلوب أولياء أمورهم، وأيضاً الأقارب الذين يسعدون بمعرفة نتائجهم، وننشر لكم في هذه المقالة روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الأعدادية للصف الثالث الأعدادي بجميع محافظات مصر، ولكي تستطيع العثور علي الرابط الصحيح سهلنا عليكم البحث عن الروابط الصحيحة والسليمة ووضعهم جميعاً في هذه المقالة تباعاً وفقاً للمحافظات التي ظهرت حتي الأن، وسوف نطلعكم أول بأول علي المحافظات التي ظهرت حتي الأن، وأيضاً روابط للحصول علي النتيجة بأسرع وقت ممكن، وللتسهيل عليكم وضعنا حالات لمراقبة حالة النتيجة فعندما تري كلمة (ظهرت الأن) باللون الأحمر هذا يعني ان النتيجة قد ظهرت الأن ويمكنك الأستعلام عنها، وأما عندما تري كلمة (لم تظهر بعد) باللون الأسود هذا يعني ان النتيجة لم تظهر حتي الأن وسوف نقوم بتحديث الحالة لحظياً فقط تابعنا.
نتيجة الشهادة الأعدادية للصف الثالث الأعدادي بجميع محافظات مصر الترم الثاني للعام 2019
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني (ظهرت الأن)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الأسكندرية الترم الثاني (ظهرت الأن)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني (ظهرت الأن)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني (ظهرت الأن)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة دمياط الترم الثاني (ظهرت الأن)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة اسوان الترم الثاني (ظهرت الأن)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة مطروح الترم الثاني (ظهرت الأن)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة شمال سيناء الترم الثاني (ظهرت الأن في المدارس)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة جنوب سيناء الترم الثاني (ظهرت الأن في المدارس)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة السويس الترم الثاني (ظهرت الأن)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الثاني ـأو من خلال موقع فيتو (ظهرت الأن)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني (ظهرت الأن)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الوادي الجديد الترم الثاني (ظهرت الأن)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة البحر الأحمر الترم الثاني (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة المنيا الترم الثاني (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الغربية الترم الثاني (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الأقصر الترم الثاني (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الأسماعلية الترم الثاني (لم تظهر بعد)
توزيع الدرجات الخاصة بالمواد الدراسية للشهادة الأعدادية الترم الثاني للعام 2019
|اللغة العربية
|40 درجة
|اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات (2)
|30 درجة
|مادة الرياضيات (1)
|20 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
- يمكنكم أعزائي الطلاب ترك رقم جلوسكم و الأسم و المحافظة وسوف أقوم بالرد عليكم بنتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للعام 2019 بإذن الله تعالي .
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