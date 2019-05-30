نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الأعدادي” جميع المحافظات برقم الجلوس

ينتظر طلاب الشهادة الأعدادية بجميع محافظات مصر ظهور نتيجة إمتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام 2018 – 2019، وأيضاً أولياء الأمور ويبحث الطلاب علي نتائج الشهادة الاعدادية لكل محافظة للأطمئنان علي نجاحهم، ولكي يطمئن قلبهم وقلوب أولياء أمورهم، وأيضاً الأقارب الذين يسعدون بمعرفة نتائجهم، وننشر لكم في هذه المقالة روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الأعدادية للصف الثالث الأعدادي بجميع محافظات مصر، ولكي تستطيع العثور علي الرابط الصحيح سهلنا عليكم البحث عن الروابط الصحيحة والسليمة ووضعهم جميعاً في هذه المقالة تباعاً وفقاً للمحافظات التي ظهرت حتي الأن، وسوف نطلعكم أول بأول علي المحافظات التي ظهرت حتي الأن، وأيضاً روابط للحصول علي النتيجة بأسرع وقت ممكن، وللتسهيل عليكم وضعنا حالات لمراقبة حالة النتيجة فعندما تري كلمة (ظهرت الأن) باللون الأحمر هذا يعني ان النتيجة قد ظهرت الأن ويمكنك الأستعلام عنها، وأما عندما تري كلمة (لم تظهر بعد) باللون الأسود هذا يعني ان النتيجة لم تظهر حتي الأن وسوف نقوم بتحديث الحالة لحظياً فقط تابعنا.

نتيجة الشهادة الأعدادية للصف الثالث الأعدادي بجميع محافظات مصر الترم الثاني للعام 2019

توزيع الدرجات الخاصة بالمواد الدراسية للشهادة الأعدادية الترم الثاني للعام 2019

اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

يمكنكم أعزائي الطلاب ترك رقم جلوسكم و الأسم و المحافظة وسوف أقوم بالرد عليكم بنتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للعام 2019 بإذن الله تعالي .

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