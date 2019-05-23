نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” محافظة الجيزة الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة برقم جلوس الطالب نقدمها لكم عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث نقدم لكم من موقع نجوم مصرية رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 آخر العام برقم جلوس الطالب فقط عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الجيزة.
هذا وقد أوشك طلاب الشهادة الاعدادية “الصف الثالث الاعدادي من آداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ يومين، ومن المقرر أن تقوم اللجان بالانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال اليومين القادمين، بحيث يتم الإعلان عن النتيجة مباشرة بعد الانتهاء من عملية رصد الدرجات وتجميعها ومن ثم اعتمادها من قبل محافظ الجيزة ليتم الإعلان عنها مباشرة.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 يمكنكم الاستعلام عنها من موقع وزارة التربية والتعليم برقم جلوس الطالب فقط من خلال اتباع الخطوات التي سنقوم بتوضيحها لكم خلال هذا المقال، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الجيزة فور اعتمادها مباشرة من قبل السيد محافظ الجيزة، ويمنكم بعدها معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 من خلال اتباع الخطوات التي سنقوم بوضعها في هذا المقال.
نتيجة الاعدادي 2019
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الجيزة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة.
- قم بكتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.
- قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي
- لازالت عمليات التصحيح مستمرة حتى الآن في محافظة الجيزة، حيث من المقرر أن تنتهي العملة خلال اليومين القادمين، ليتم بعدها عملية رصد الدرجات وتجميعها والإعلان عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الجيزة.
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة من المنتظر الإعلان عنها قريبًا، وذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الجيزة.
- يمكنكم كذلك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الجيزة من خلال ترك تعليق برقم جلوس الطالب، حيث سنقوم بالرد بتفاصيل النتيجة فور ظهورها مباشرة
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التعليقات
فايزه السيد محمد عيسي
٨٥٦٠٦
عايز اجيب الشهاده بتاعتي اخويا الصغير بس مش عارف
عماد ياسر عبدالرحيم 11442 من قنا
مصطفى صلاح احمد حسن
رقم الجلوس 97464
محمد رمضان
رقم الجلوس 72674
سفان اسامه محمدطاهررقم الجلوس163176
عايزه اجيب النتيجه بتاعت اخويا بس مش عارفه هو قابلنا رقم وعايزه اتاكده رقم الجلوس 17557
ايه بدر عبد الباقي علي رقم الجلوس 37
محمدرجب لبيب130341
يارب
محمدرجب لبيب
بثينةرضوان سامي رضوان رقم الجلوس123854
محمد عبدالوهاب معوض70477
الأسم:جمال عبد الفتاح عبد العال
رقم الجلوس 98351
صفر
احمدمحمد فتحى طه
رقم الجلوس 74581
و ائل صبحي السيد حسين ابوطلحه رقم الجلوس 85127 محافظة الجيزة
الصف الثالث الاعدادي
11800
عزه احمد سعد يوسف التابعي الجمل
يوسف عادل زكريا اول اعدادي رقم الجلوس 2236 اللجنه42
اسراء عزت ابراهيم صادق أنا عايز النتيجه بتاعتي بمحافظه الجيزه ر قم الجلوس 65493
رقم الجلوس 67564
فين نتيجه الجيزه كل سنه على كده مفيش حد بيتحسب هتبقى كده على طول وسلمى على السرفل
أميرة محمد على مدرسة العطيات الاعدادية الصف 138272
90340
سلميه سلامه محمد سليمان
رقم الجلوس ١١٢٢٦٨
محمد سالم سيد محمد ١٣٦٣١٧
منه الله خالد عبدالعظيم. 202428
اريد ان اعرف درجاتى ابمان رجب شعبان محافظة المنيا 76019
مدرسه الحوامدية شركة السكر الاسم ابراهيم وليد درديرى هندى سلمان هندى عاوزين النتيجة
مريم شريف عوض92716
العربي 32.5من 40 الانجليزي 30من 30 الريا ضح26.5 من 30 الدراسات 11.5 من20 اللوم 12.5 من20
رقم الجلوس
64427
اسلام محمد احمد رقم جلوس ١٦٧٢٠ الواحات البحريه محافظه الجيزه الصف الثالث الاعدادي برجاء الرد
الاسم اي
42212
485789
دينا سمير مدرسة الشروق الاعداديه بنات محافظة الجيزة 37837
مدرسه بشتيل الاعدادي
يارب ابنى بنجح. رقم الجلوس ٦٦٤٢
الإسم/أحمد محمود الشربينى
العربي 25.5 من40 العلوم 13من30 الرياضه 15 من30 الانجليزي 9.5من30
رقم الجلوس ٥٦٨٦١
اميرة بدوى فهمى عبد الغنى ورقم الجلوس هو ٢٥٤٩٣٥ بالازهر
اروى اشرف ربيع اسماعيل. ٢٤٣٨٣. محافظه الجيزه مدرسه محمد سلامه
طارق احمد محمد عبد الوهاب 142760
زايدسعيدزايد
١٣٨٢١١
العطيات التعليم اساس
طارق احمد محمد عبد الوهاب 142760 مدرسه الاورمان بنين .. محافظه الجيزه
88016
انشاء الله ناجح باامتياز يا صاحبى
56293
الاسم عزه عبد الناصر علي محمد رقم الجلوس 129635
محافظة الجيزه
محمود حسين محمود محمد عمران 19322
مدرسه صفاء
93668
جاد الرب هانى 7645
منذرحازم ١٢٠٢٤٠
مدرسة السلام بنات بالعياط جيزة رقم الجلوس 57207
68128
36267 رقم الجلوس
الاء خالد امام
زوجة٥٣٣٥٠
عمر مصطفى رشدي
48482
الاء خالد امام رقم جلوس ١٧٤٤٢ ويارت النتيجه فى اقرب وقت
يوسف صابر عبد الرزاق رقم الجلوس 21470
فرح رفعت مصطفي شاهين
١٢٦٦٥١
عبدالله عمرو حامد رقم الجلوس هو 17309
هبه ناصر بدوي ١٠١٠٣٢
يوسف اشرف محمد احمد ٣٠٦ مدرسه بشتيل الاعداديه بنين
عبد الله محمد محمود علي 8224
93530 عبد الرحمن ايمن محافظه الجيزة
مي ياسر جمال رقم الجلوس 146705
انا خايفة
ده رقم الجلوس 165938
خلود محمد ماهر مدرسة صول الإعداية أطفيح جيزة رقم الجلوس ١١٥١٦٨
يارا وليد عبد الحكم محمود
احمد محمد مصطفى على و رقم الجلوس١٢٠٤٧٥
دنيا عبد الفتاح عبد الرشيد
86886
لو سمحت مش عارفة احصل على النتيجة
ندى محمد كمال
18612 رقم الجلوس
جنوب الجيزة
01123721112
ابراهيم اشرف محمد ربيع 99151 محافضه الجيزه
ايه محمد كامل53588
عمرو ناصر فتحي رقم جلوس ١٢٠٨٣٩مدرسه ابو الهول
هبه محمد عبد العزيز بدوى رقم الجلوس 137543 محافظة الجيزة إدارة الصف
جبتوها ازاي ده رقم الجلوس 13347
و ده رقمي و ال حبها يكلمني و يقولي جبها ازاي 01148326446
عايز اعرف جبتها ازاي عايز اعرف بتهزري رد علي بسرعه
ازاي جبتها ازاي