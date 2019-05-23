نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة الترم الثاني برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث من المقرر أن تقوم محافظ البحيرة المهندسة “فادية عبده” باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني للعام الدراسي 2018/2019، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وكانت نسبة النجاح وفقا لما تم إعلانه 70% لعام 2017/2019، حيث وصلت أعداد المتقدمين للامتحانات في محافظة البحيرة للشهادة الاعدادية وفقا لتصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة البحيرة “محمد سعد” نحو 85078 طالب، قام منهم نحو 84237 طالب بالدخول إلى الامتحان، وكانت أعلى قيمة للطلاب الذين حصلوا على النهاية العظمى في المواد في مادة الدراسات الاجتماعية، حيث تمكن نحو 10316 طالب من الحصول على النهاية العظمى في مادة الدراسات الاجتماعية خلال العام الماضي.
ويمكنكم الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة برقم جلوس الطالب، حيث نوفر لكم من خلال هذا المقال الطرق التي يتم من خلالها الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة الترم الثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة نقدمها لكم، حيث يمكنكم الإطلاع على النتيجة بالاسم ورقم جلوس الطالب من خلال تحميل ملف النتيجة، حيث سجلت نسبة النجاح لنتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة لعام 2018 نحو 70%، مع ارتفاع نسبة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية بالمقارنة بباقي المواد، وللإطلاع على النتيجة قم باتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم
- قم بإدخال رقم جلوس الطالب
- قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.
هذا ويمكنكم كذلك الإطلاع على النتيجة من خلال ترك تعليق أسفل المقال برقم جلوس الطالب والاسم المراد الاستعلام عنه، وسنقوم بتوفير النتيجة خلال دقائق.
لا تزال أعمال تصحيح أوراق اختبارات طلاب الشهادة الاعدادية 2019 في البحيرة مستمرة إلى الآن، حيث لم يتم الإعلان عن النتيجة، ولكن من المقرر أن يتم رفعها قريبًا، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات مباشرة واعتمادها من قبل المحافظ.
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- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة الترم الثاني برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي
التعليقات
احمد عريف عبدالجليل عريف بكار 313
احمد عريف عبدالجليل عريف بكار رقم الجلوس
مدينة النوبارية محافظة البحيرة
رقم الجلوس ‘٩٣٢٥٨
البحيره مدينة النوباريه ٩٣٢٥٨
أسامة مصطفى عبده مصطفى منصوررقم الجلوس36805
وفاء احمد عبد العزيز احمد
مصطفى رمضان عطيةشحاتة
رقم الجلوس ٤٥٩٠٥
أسماء محمد عباس
نتيجة الشهادة الاعدادية
عبالسلام عارف عطية ١٧٨٤٣
٤٩٧١٣ الاسم غادة عيد كمال السيد
رقم الجلوس21478
هيثم صابر مصطفى على
محمد عبدالجليل سالم
سميره عبد الباسط عيد محمد
رقم الجلوس ٥٠١٣٥
الاسم حنين عرفة سعيد رفاعي
المدرسة ذكي الابراشي
رقم الجلوس 44165
فاطمة الزهراء خالد محمد
حمدى سعيد على شلتوت
رقم الجلوس ٩٣٣٥٦
محافظه البحيره
بسمه عمر قطب عمر شادى من البحيره ورقم الجلوس ٢٠١٦٣
ياسمين حسين نصر عبده
٨٥٠٧٥
في شباب حالو صح ومراجعين أوراقهم ازاي يخدم دراجات وحشة حرام عليهم أ لعلمم الورق ر حرام عليكم انتو كمان
محمود رجب محمود علي
البحيره كفر الدوار 48192
رقم جلوسي ٢٤١١٥
واسمي اسلام محمد جمعه محمد
مدحت عاشور شعبان ابراهيم
.
رقم الجلوس. 84401
نيره عوض محمد السيد
82409 البحيره مركز ابو المطامير
مدرسة ابن النفيس بنات
رقم الجلوس 70619
31002 محافظة البحيرة
مصطفي محمد زين35399
محمدجبريل السعيدطلب الجالى رقم الجلوس٦٥٤٨٥
أحمد محمد فتحى كيلاني -48286
أعدادية-البحيرة
احمد عبد المجيد ابو عيانه
رقم الجلوس ٦٦٢٦٦
نتيجة الإعدادية
البحيرة
أحمد محمد فتحى كيلاني -كفر الدوار
رقم الجلوس/48287 نتيجة الأعدادية
الترم الأول 2019
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة
البحيرة مدينه النوباريه 93267