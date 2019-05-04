رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية برقم الجلوس الترم الثاني رابط استعلام مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية، يترقب الآن طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية موعد الحصول على النتائج الخاصة بهم، حيث أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني من خلال مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق رابط إلكتروني يتم تحميل النتائج الخاصة بالطلبة والطالبات من خلاله حتى يتم الحصول عليها بكل سهولة ويسر من خلال المنزل أو أي مكان يتوافر به شبكة إنترنت دون الحاجة للذهاب للمدرسة والانتظار في طوابير طويلة، مما يوفر الوقت والجهد المبذول في سبيل الحصول على النتائج على الطلبة والطالبات.

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخاصة بالشهادة الإعدادية تم التخطيط لها بشكل منظم ودقيق من قبل الوزارة حيث تم تنظيم أكثر من 330 لجنة امتحانات في مختلف أنحاء و الإدارات التعليمية في محافظة الإسكندرية لتستوعب 78213 طالب وطالبة.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية

وقد تم تامين اللجان الامتحانية بشكل كبير لتوفير الجو المناسب للطالب والطالبة، وكل هذا بالإضافة ل 11 لجنة امتحان خاصة بالمكفوفين بالصم والبكم، وقد انتهت الامتحانات منذ أيام قليلة وقد استمرت الامتحانات لمدة أسبوع، وعلى الطلبة والطالبات الانتظار لمدة أسبوع حتى تظهر النتائج الخاصة بهم، وفور انتهاء أعمال الكنترول سيتم إرسال النتائج لمحافظ الإسكندرية لإعتمادها والإعلان عنها للطلبة والطالبات، عبر موقع مديرية التربية والتعليم، بالتوفيق للجميع.

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