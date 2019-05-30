ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية “الصف الثالث الاعدادي” الترم الثانى برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة المنوفية يمكنكم الاستعلام عنها فور ظهورها مباشرة من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة المنوفية ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على
- رابط مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية.
- قم بكتابة رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه.
- قم بالضغط على ابحث وانتظر حتى ظهور النتيجة
تتم أعمال المراجعة النهائية ورصد درجات الطلاب خلال المركز الرئيسي بشبين الكوم وفور الانتهاء منها سيتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الاول من قبل المحافظ ونشرها عبر الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ومباشرة يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الإطلاع عليها.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية التيرم الثانى 2019
من المتوقع خلال منتصف الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019، عبر الروابط المتوفرة بالمقال وبالتوفيق لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.
يتم الان تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادى و قريبا ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية.
اعتمد اليوم الخميس 30 مايو 2019 اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسى الثانى بنسبة نجاح 70.32% و لكل لمعرفة النتيجة اضغط هنا و ستتواجد النتيجة بالدرجات.
التعليقات
إيه المذهله دى
عايزه درجات الصف الثالث الاعدادي 2019 لهذا القم 30232 بالمنوفيه
حبيبه نزيه عبدالوهاب
46184
٢٠٨٢٢
المنوفية ٩٥٩٩
محمد احمد البيلى
المنوفية 2019
النتيجة بانت وانتى جبت 140
محمد نصر محمد نصر
40862
55350
40259
62427
محمد ياسر احمد درويش هلال 2019
شهد محمد نور رقم الجلوس 11616 محافظه المنوفيه منوف ثالث اعدادى
اكيد ناجح
مصطفى.عصام.ذكريا
كريم رضا صبحي رقم الجلوس 24928
36883
سندس سعد ابوالروس رقم الجلوس ٣١٤٤٤
١٢٩٦١
2438 النتيجة
طب يعني قريبا امتي السنة اللي جاية ولا اللي بعدها جاتكوا نيلة قولوا كلمة نافعة
عايزة النتيجة الصف الثالث الاعدادى 2018
ليه عوزين 2019
انا عايز اعرف نتجتي
انتى فى سنة اه يا حببتى