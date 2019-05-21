نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية و الشرقية و الدقهلية و البحيرة “الصف الثالث الإعدادي” برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسى الثانى،يبحث عنها كثبر من طلاب الصف الثالث الاعدادى، كما يبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية و محافظة البحيرة، و الدقهلية و الغربية، كانت امتحانات الصف الثالث فى العديد من محافظات مصر، قد انتهت فى العديد من محافظات مصر، و يتم الأن عمليات التصحيح و من المتوقع خلال الأيام القادمة اعلان نتيجة اعدادية القاهرة،و اعدادية الجيزة، و الاسكندرية، وكذلك اعدادية كفر الشيخ و المنوفية و قنا و اسيوط و أسوان و سوهاج.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية الترم الثانى

نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسى الثانى فى محافظة القليوبية، سوف يتم الاعلان عنها فى الأيام القادمة بعد انتهاء التصحيح و يمكن الاستعلام عنها عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القليوبية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية الترم الثانى

الكثير من الطلاب فى انتظار ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية حيث تتم عملية ا التصحيح لمراجعة و رصد الدرجات فى جميع كنترولات المحافظة، و ستظهر النتيجة من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية الترم الثانى

لم تظهر حتى الان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية، و من المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الأسبوع المقبل، و يمكن الاستعلان عن نتيجة اعدادية الدقهلية عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الدقهلية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة الترم الثانى

من المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه البحيرة فى الايام القادمة و سوف تظهر النتيجة

مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

و سوف نتابع معكم أخبار ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية فى جميع المحافظات.

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