نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية

أوشكت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2019 على الظهور من خلال موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية، وذلك من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب وبعدها ستظهر النتيجة على الفور بدرجات كافة المواد والمجموع الكلي للطالب، وذلك بعد الانتهاء من كافة عمليات تصحيح اوراق الامتحانات و مراجعة التصحيح ورصد الدرجات، ثم اعتمادها من قبل السيد محافظة القليوبية، حيث أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في العديد من محافظات الجمهورية، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر كافة الأخبار الخاصة بنتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2019، ونشر رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

ظمن المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية أيام قليلة قادمة من الآن من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية، بعد أن يتم الانتهاء من تصحيح ومراجعة جميع أوراق الطلاب، وبعد أن يتم اعتمادها من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم ومحافظ القليوبية.

مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية

قريبا ستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية وسنتابع أخبار الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة، وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2019 سنقوم بنشر رابط موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد معرفة نتيجته، وبعدها ستظهر درجات المواد التي قام بأدائها الطالب لنصف العام 2019 والمجموع الكلي للطالب.

من المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية خلال ساعات قليلة قادمة، وذلك بعد أن أعلن موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن قرب ظهور النتيجة برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للمحافظة كالتالي:

تضم مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية العديد من المدارس والإدارات التعليمية، ومنها “مدرسة أحمد شوقي الإعدادية بنين، مدرسة إعدادية شبرا الخيمة، مدرسة حسني مبارك الاعدادية، مدرسة عمار بن ياسر الاعدادية، مدرسة صلاح دياب الاعدادية، مدرسة الاصلاح الزراعي، مدرسة بلال بن رباح، مدرسة خالد بن الوليد بشبرا، مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي بنين، مدرسة طحانوب المشتركة، مدرسة قها الإعدادية، مدرسة شبرا الخيمة، مدرسة أبو زعبل، مدرسة باسوس، مدرسة شبين القناطر، مدرسة السلمانية، مدارس بنها التعليمية”.

والإدارات التعليمية في محافظة القليوبية 12 إدارة وهي “إدارة قها، إدارة كفر شكر، إدارة القناطر الخيرية، إدراة بنها، إدارة شرق شبرا، إدارة غرب شبرا، إدارة الخصوص، إدارة الخانكا، إدارة شبين القناطر، إدارة قليوب، إدارة العبور، إدارة طوخ”، وقريباً جداً سوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2019 من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية برقم الجلوس.

يمكنك أيضا ترك رقم جلوسك في تعليق أسفل المقال، وسوف نقوم بإدراج النتيجة لكم فور اعتمادها.

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