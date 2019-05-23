عقب الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الترم الثانى 2019، بدأت عمليات تصحيح أوراق الامتحانات، على مستوى مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة فى جميع المواد الدراسية، وفور الانتهاء من التصحيح واعمال الكنترول سيتم تجميع الدرجات وعمليات الرصد والمراجعة النهائية، في أسرع وقت ليتم اعتمادها من المحافظ وارسالها إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، واعلانها على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، ومن ناحية اخرى اكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على محمد عطية، ان فترة الامتحانات قد مرت بدون اى شكوى من الامتحانات، التى بدات يوم الأربعاء 16 يناير 2019 واستمرت حتى يوم الأربعاء 23 يناير، على مستوى مديريات التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2019
من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الفصل الدراسي الثانى 2019، في فى نهاية الاسبوع الجارى، فى خلال ايام قليلة سيتم إعلان نسب النجاح واعتماد النتيجة، ويتم الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس مباشرةً في مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، إدارة شبرا، إدارة الساحل، إدارة حدائق القبة، إدارة المرج، إدارة الوايلي، إدارة باب الشعرية، إدارة الشروق، إدارة السيدة زينب وإدارة، إدارة مصر الجديدة، ادارة الزاوية الحمراء، إدارة منشأة ناصر، إدارة وسط القاهرة، إدارة التبين، إدارة المعصرة، إدارة حلوان، ادارة الزيتون، عابدين التعليمية، إدارة غرب مدينة نصر و شرق مدينة نصر، إدارة السلام، إدارة القاهرة الجديدة، إدارة المطرية، إدارة مصر القديمة، إدارة الشرابية إدارة المقطم، إدارة النزهة وإدارة المستقبل التعليمية، إدارة غرب القاهرة، إدارة روض الفرج، إدارة تعليم عين شمس.
رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019
للاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الخطوات التالية :
الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي
او الدخول إلى بوابة القاهرة التعليمية
واختيار نتائج الطلاب
وإدخال رقم الجلوس
والضغط على زر عرض النتيجة.
ينتظر اولياء الامور وطلاب الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بالقاهرة نتيجة الامتحانات فى حالة من التوتر والقلق، وسوف نتابع معكم موعد إعلان النتيجة لتقديمها لكم.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الاول محافظة البحيرة
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 محافظة سوهاج
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة القليوبية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 محافظة المنوفية
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نصف العام محافظة الشرقية
جدول توزيع درجات المواد الدراسية للشهادة الإعدادية 2019
|المادة
|المجموع
|لغة عربية
|40 درجة
|رياضيات
|30 درجة
|انجليزي
|30 درجة
|دراسات
|20 درجة
|علوم
|20 درجة
|المجموع
|140 درجة
سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019 اليوم بعد اعتمادها من محافظ الاسكندرية ويمكنكم الاستعلام عن النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.
التعليقات
انا طالبه في تالته اعدادي محافظه القاهرة اريد انا اعرف نتيجتي
01200903022 تعالي خاص
15408 الغربيه
اسماء عبيد عبد اللطيف
محافظه البحيره
رقم الجلوس ٥٠٩٩٦
هل ظهرت النتيجه
نورالهدي محمد فتحي محمد محمد
محافظة الشرقية
إدارة أبو حماد التعليمية
رقم الجلوس 55171
اسمى دعاء احمد رقم الجلوس ١٦٤