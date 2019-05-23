عقب الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الترم الثانى 2019، بدأت عمليات تصحيح أوراق الامتحانات، على مستوى مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة فى جميع المواد الدراسية، وفور الانتهاء من التصحيح واعمال الكنترول سيتم تجميع الدرجات وعمليات الرصد والمراجعة النهائية، في أسرع وقت ليتم اعتمادها من المحافظ وارسالها إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، واعلانها على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، ومن ناحية اخرى اكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على محمد عطية، ان فترة الامتحانات قد مرت بدون اى شكوى من الامتحانات، التى بدات يوم الأربعاء 16 يناير 2019 واستمرت حتى يوم الأربعاء 23 يناير، على مستوى مديريات التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2019

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الفصل الدراسي الثانى 2019، في فى نهاية الاسبوع الجارى، فى خلال ايام قليلة سيتم إعلان نسب النجاح واعتماد النتيجة، ويتم الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس مباشرةً في مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، إدارة شبرا، إدارة الساحل، إدارة حدائق القبة، إدارة المرج، إدارة الوايلي، إدارة باب الشعرية، إدارة الشروق، إدارة السيدة زينب وإدارة، إدارة مصر الجديدة، ادارة الزاوية الحمراء، إدارة منشأة ناصر، إدارة وسط القاهرة، إدارة التبين، إدارة المعصرة، إدارة حلوان، ادارة الزيتون، عابدين التعليمية، إدارة غرب مدينة نصر و شرق مدينة نصر، إدارة السلام، إدارة القاهرة الجديدة، إدارة المطرية، إدارة مصر القديمة، إدارة الشرابية إدارة المقطم، إدارة النزهة وإدارة المستقبل التعليمية، إدارة غرب القاهرة، إدارة روض الفرج، إدارة تعليم عين شمس.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019

للاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي

او الدخول إلى بوابة القاهرة التعليمية

واختيار نتائج الطلاب

وإدخال رقم الجلوس

والضغط على زر عرض النتيجة.

ينتظر اولياء الامور وطلاب الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بالقاهرة نتيجة الامتحانات فى حالة من التوتر والقلق، وسوف نتابع معكم موعد إعلان النتيجة لتقديمها لكم.

مازالت اعمال التصحيح والكنترول قائمة في جميع الادارات التعليمية بالقاهرة وانه فور الانتهاء من المراجعة النهائية ورصد الدرجات ليتم اعتمادها سيتم اعلان النتيجة على الانترنت بعدها بساعات ليبدأ كل طالب في معرفة درجاته.

سنقدم لكم متابعة لكل جديد لحظة بلحظة على مدار اليوم للتعرف على مستجدات النتائج، كى نطمئن الطلاب واولياء الامور على درجاتهم وإضافة كل جديد خلال التحديثات.

اعتمد محافظ مرسى مطروح نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الاول منذ قليل بنسبة نجاح اعلى من العام الماضى وسيتم الاعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 بعد

جدول توزيع درجات المواد الدراسية للشهادة الإعدادية 2019 المادة المجموع لغة عربية 40 درجة رياضيات 30 درجة انجليزي 30 درجة دراسات 20 درجة علوم 20 درجة المجموع 140 درجة

سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019 اليوم بعد اعتمادها من محافظ الاسكندرية ويمكنكم الاستعلام عن النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

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