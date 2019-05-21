نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس و الاسماعيلية وأسوان و القاهرة و بور سعيد و الاسكندرية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية ينتظرها كثير من طلبة الصف الثالث فى محافظة القاهرة و الاسكندرية و الاسماعيلية و بور سعيد، أسوان و قنا و سوهاج و الأقصر، الجيزة و الفيوم و مطروح و القليبوبية و الدقهلية و الغربية و المنوفية، و الشرقية و البحيرة و غيرها من المحافظات، كانت الامتحانات قد بدأت فى 11 مايو 2019 و استمر ستة أيام و انتهت يوم الخميس 16 مايو 2019، و يتم الآن التصحيح الشامل لكل اجابات الطلاب، فى الكنترولات المختصة بذلك فى كل محاظة، و فى خلال أيام سيتم اعلان النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة

نتيجةالشهادة الإعدادية الترم الثانى 2019 بمحافظة القاهرة لم تظهر بعد و يتم حالياً التصحيح، و ومن المنتظر وضعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة و يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسى ولمعرفة النتيجة هنا يمكن الاستعلام برقم الجلوس .

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية

طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسماعيلية، يمكن الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الترم الأول 2019 بالإسماعيلية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية و سيتم تفعيل الرابط فور ظهور النتيجة.

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.13%

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادى محافظة بورسعيد، يمكن معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى فور ظهورها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم ببور سعيد و ذلك عن طريق دخول هذا الرابط برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

بالنسبة لطلاب الشهادة الاعدادية الترم الثانى محافظة الاسكندرية، يمكنهم الاستعلام عن نتيجة اعدادية اسكندرية عند ظهورها عبر هذا الرابط باستخدام رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج و أسوان و قنا و أسيوط و الأقصر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة و دمياط و المنيا و الغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان الترم الثانى، بعد ظهورها يمكن الاستعلام عنها على موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس، من المتوقع أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة و هذا هو رابط النتيجةللاستعلام عنها.

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