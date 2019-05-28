نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي بالاسم ورقم الجلوس

اعتمدت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 الفصل الدراسي الثاني من قبل السيد محافظ القاهرة اللواء “خالد عبد العال” بنسبة نجاح بلغت “82%”، ونتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة كان يترقبها 161 ألف و832 طالب وطالبة، بعد أن انتهوا من آداء امتحاناتهم بسلام يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، ثم بدأت بعدها عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ومن ثم مراجعة التصحيح، بعد ذلك عمليات رصد الدرجات، وثم اليوم ومنذ قليل اعتمد النتيجة وتم رفعها عبر موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي الخاص بنتائج محافظة القاهرة فقط ولجميع المراحل، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بنشر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 الفصل الدراسي الثاني “نهاية العام” بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

المجموع الكلي لطالب الشهادة الاعدادية “280” درجة، ولكم مقسمة إلى قسمين على الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، وبالتالي يكون مجموع كل فصل دراسي “140” مقسمة كالتالي:

مادة اللغة العربية 40 درجة

مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة

مادة الرياضيات 30 درجة

مادة العلوم 20 درجة

مادة الرياضيات 20 درجة

مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع

مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع

مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع

المجموع الكلي للفصل الدراسي الثاني: 140 درجة

أكدت بعض المصادر الموثوقة من داخل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنها لم تتلقى أي شكاوي من قبل الطلاب بخصوص الامتحانات النهائية للشهادة الاعدادية، وذلك لأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، تابعوا هذا المقال والذي من خلاله سوف نقوم بنشر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 نهاية الفصل الدراسي الثاني “آخر السنة” بالاسم ورقم الجلوس.

بوابة نتائج التعليم الاساسي

من خلال رابط موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس، إليكم رابط الاستعلام عن النتيجة.

بإمكان طلاب وطالبات محافظة القاهرة ترك رقم الاسم ورقم الجلوس الخاص في تعليق أسفل المقال إذا تعذروا بالحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، وموقعنا سوف يساعدكم على الفور، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

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