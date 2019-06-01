نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2019 نهاية العام “ظهرت” عبر موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2019 تم الاعلان عنها منذ ساعات قليلة جداً، بعد أن يتم اعتمادها مش قبل السيد محافظ الغربية ومن ثم رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث أن امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة الغربية انتهت يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، وذلك في كافة المواد القررة عليهم، تابعوا من خلال هذا المقال الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية نهاية الفصل الدراسي الثاني 2019 “آخر السنة”، وسننشر رابط معرفة والاستعلام عن النتيجة برقم الحلوس فقط، ورابط موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في العديد من محافظات الجمهورية، ومن أول المحافظات ظهوراً “الاسكندرية، الجيزة، كفر الشيخ، القاهرة، بني شويف، شما سيناء، المنوفية، المنيا” وبعض من المحافظات الأخرى، وكانت نسبة النجاح في هذه المحافظات جيدة وذلك مقارنةً بالعام الماضي، وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2019 برقم الجلوس من خلال رابط مموقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

تم الإنتهاء من كافة عمليات تصحيح الأوراق والمراجعة ورصد الدرجات النهائية، حيث أن اللجان تعمل على قدم وساق وذلك لكي يتم اعتماد النتيجة وعرضها للطلاب والطالبات في أقرب وقتٍ ممكن، إليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2019 نهاية الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس، رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية. اعتمد محافظ الغربية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية، وتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، إليكم الرابط لمعرفة النتيجة برقم الجلوس. موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية إذا واجه أحد من طلاب وطالبات محافظة الغربية في العثور على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية، فبإمكانه ترك رقم الجلوس الخاص به وموقعنا سوف يساعده على الفور.

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