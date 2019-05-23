نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 اخر العام برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية, يتراقب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية منذ أن أنتهت الإمتحان وظهرت بالفعل ببعض المحافظات ” الإسكندرية, الجيزة, جنوب سيناء, مرسى مطروح” مما دفع طلاب الشرقية الى التشوق لمعرفة النتيجة التي سوف تظهر على موقع بوابة مدرية التربية والتعليم عقب الإعلان عنها ومن جهة أخرى يسعى بكل جهد المدرسين والمواجهين الأوائل من أجل الإنتهاء من تصحيح نتيجة الصف الثالث الاعدادي لظهورها في خلال اليومين المقبلين.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية.

عقب إنتهاء عمليات التصحيح والمراجعة سوف يتم عرض النتيجة على السيد المحافظ الدكتور ” ممدوح غراب ” لاعتمادها ونشرها على موقع بوابة مدرية التربية والتعليم لمحافظة الشرقية ومن المتوقع ظهور النتيجة في خلال الساعات القادمة.

إداراة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

يمكنك الحصول علي النتيجة من خلال إداراتك التعلمية.

روابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة.



يمكنك الحصول علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية ———- من هنا

يمكنك الحصول علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة ————من هنا

يمكنك الحصول علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظ الاسماعيلية ——–من هنا

كيفة يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية.

أولا افتح موقع بوابة مدرية التربية والتعليم محافظة الشرقية

ثانيا قم باختيار الاداراة التعليمية

ثالثا قم بكتابة رقم الجلوس

رابعا اضغط علي عرض النتيجة.

الدرجات النهائية للموات الدراسية لعام 2019

المواد الدراسية الدرجات النهائية للمواد مادة العربي 40 درجة مادة الإنجليزي 30 درجة الرياضيات (2) 30 درجة الرياضيات (1) 20 درجة العلوم 20 درجة التربية الدينية لا تضاف للمجموع التربية الفنية لا تضاف للمجموع الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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