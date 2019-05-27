 التخطي إلى المحتوى

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 وجميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب

كتب Tarekفي آخر تحديث
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 وجميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 بعد أن يتم اعتمادها من محافظ الجيزة بعد أن أدي طلبة ثالثة اعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني وبعد أن تقوم لجان التصحيح بالانتهاء من تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بجميع أبناء محافظة الجيزة في جميع الإدارات التعليمية، ويتم رصد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 ويتم الاعلان عن النتيجة من قبل المحافظ بعد اعتمادها، يمكنكم الحصول علي النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب بالجيزة.

حيث ينتظر أهالي محافظة الجيزة إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 لمعرفة النتائج الخاصة بأبناءهم وإتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مستقبل أبناءهم.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019

محافظة الجيزة تشمل على العديد من الإدارات التعليمية التي سوف يتم من خلالها الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 علي موقع وزارة التربية والتعليم حيث قامت هذه الإدارات بالانتهاء من عملية التصحيح وإرسال النتائج إليّ مديرية التربية والتعليم بالجيزة لكي يتم اعتماد النتيجة ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات علي شبكة الإنترنت، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 141004 من الطلاب والطالبات وتم الحضور منهم لعدد 138956 ونجح منهم 96649.

وبعد الإعلان عن النتيجة يسعى الآباء والأبناء من محافظة الجيزة للحصول علي النتيجة للاطمئنان على نتيجة الفصل الدراسي الأول وللاسترخاء والاستمتاع في فترة الأجازة الفاصلة بين الفصلين الدراسي الأول والثاني للتركيز في المرحلة التالية من الفصل الدراسي الثاني، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 141004 طالب وطالبة حضر منهم 138956 نجح منهم 96649 .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة وجميع المحافظات

سوف نقدم لحضراتكم نتيجة هذا العام 2019 بعد أن تم الإعلان عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في القاهرة اليوم الاثنين الموافق 27/5/2019 من العام الميلادي، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة محافظة الجيزة بعد أن يتم الاعتماد النتيجة من المحافظ يستطيع الآباء والأبناء من محافظة الجيزة الحصول علي النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بعد أن يتم إعتماد النتيجة والإعلان عنها، وسوف نضع لكم رابط الاطلاع علي النتيجة مع طريقة الحصول علي النتيجة، كما أنه سوف يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الجيزة من المحافظ خلال أيام قليلة لإعلان النتيجة في محافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات

لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة يمكنكم الدخول علي الرابط الماضي الخاص بالجيزة وإدخال رقم الجلوس أو ترك رقم الجلوس في تعليق ثم سنرد علي حضراتكم بالنتيجة في تعليق مع أطيب أمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

Tarek

انا طارق ليسانس حقوق أحب الرياضة خاصة كرة القدم الأوربية ومتابع جيد للأخبار الرياضية اسعي للكتابة في المواضيع البحثية التي تخص المجتمع العربي

التعليقات

  2. الرجاء أخطارنا بنتيجةالصف الثالث الاعدادى إدارة بركة السبع التعليمية محافظة المنوفية رقم الجلوس٥٦١٢٨

    رد

  4. انا كونت عوزه اعرف نتيجه الطلبه ندي عبدالله عباس عبدالله محفظه السويس مد رسه منشيه الرجوله الصف الثالث الاعدادي نو

    رد

    1. اتركي رقم الجلوس وعند إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 وباقي المحافظات سوف يتم جلب النتيجة لحضرتك

  5. انا كونت عوزه اعرف نتيجه الطلبه ندي عبدالله عباس عبدالله محفظه السويس مد رسه منشيه الرجوله الصف الثالث الاعدادي نو

    رد

    1. اسم الطالباحمد سمير عثمان احمد رقم الجلوس21806
      المديريةمديرية الفيوم التعليمية الإدارةسنورس
      اسم المدرسهابو بكر توفيق الاعدادية بجبله
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 37 23 19 19 11 109 13 7 8

    1. الادارة الهرم
      المدرسة الشهيد / محمد سيد أحمد
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 121195
      الاسم هلال محمد هلال محمود
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30307062104298
      اللغة العربية 35.5
      اللغة الانجليزية 25
      الدراسات 18
      الرياضيات 23.5
      العلوم 18
      المجموع الأساسى 120
      Mark1 80
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 140
      الدين 15
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 5.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.