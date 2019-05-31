نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة نهاية العام 2019 برقم الجلوس “قريبا” عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة البحيرة

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في محافظة البحيرة الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2019، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة اعدادية البحيرة لنهاية العام غداً، بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد محافظ البحيرة ورفعها عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة أو من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة البحيرة، والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، تابعوا هذا المقال والذي سننشر من خلاله رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني، وموقع مديرية التربية والتعليم في البحيرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

تجرى الآن عمليات تصحيح الأوراق والمراجعة النهائية، وعمليات رصد الدرجات للطلاب والطالبات، حيث أن لجان التصحيح تعمل على قدم وساق، لكي يتم الاعلان النتيجة للطلاب والطالبات في أقرب وقت، حيث أن نتيجة الشف الثالث الاعدادية ظهرت في العديد من محافظات الجمهورية ومنها “محافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة الاسكندرية، ومحافظة بني سويف، ومحافظة كفر الشيخ”، وكانت نسبة النجاح في هذه المحافظات جيدة مقارنةً بالعام الماضي، إليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2019، رابط موقع مديرية التربية واتعليم لمحافظة البحيرة، وموقع البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة البحيرة

من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة، أو من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة، بإمكانكم الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة نهاية العام 2019 برقم الجلوس، إليكم روابط الاستعلام عن نتيجة اعدادية البحيرة.

من خلال الرابط التالية سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2019، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس فقط، وبعدها سوف تظهر النتيجة بالمجموع الكلي، يتمنى لكم موقعنا النجاح والتوفيق.

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