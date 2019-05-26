ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 برقم الجلوس عبر رابط البوابة الالكترونية كفر الشيخ

اعتمد محافظ كفر الشيخ الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح 85.76%، في مقر المحافظة منذ ساعات قليلة، تم ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مشيرة بأن نسبة نجاح طلاب الشهادة الاعدادية في كفر الشيخ هذا الترم جاءت مرتفعة، هذا وقد سارت امتحانات الشهادة الاعدادية هذا الفصل بكل هدوء ولم ترد أي شكاوي من الطلاب وأولياء الأمور أثناء سير الامتحانات، وجاءت الامتحانات مناسبة لمستوى الطالب المتوسط.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 تم إعلانها بالاسم ورقم الجلوس، بحيث تقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 52 ألف و302 طالباً وطالبة أدى منهم الامتحان 51 ألف و 766 طالباً وطالبة، حصل 44 ألف و397 منهم على نسبة نجاح تفوق 50%.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ أصبحت متاحة الآن بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها رسمياً من قبل السيد المحافظ، يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي معرفة واستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية في كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس، كما ستكون النتيجة متاحة في جميع المدارس في كافة الإدارات التعليمية في كفر الشيخ.

رابط مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ يتيح نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس، يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي استعلام النتيجة بالدخول على الرابط وإدخال رقم الجلوس ثم معرفة درجات الامتحانات في مواد (اللغة العربية، التربية الدينية، الدراسات الاجتماعية، العلوم، اللغة الأجنبية، التربية الفنية).

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ، ومن يتعذر عليه الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة كفر الشيخ، يرجى ترك تعليق برقم الجلوس أسفل المقام وسيقوم فريق عمل الموقع بمساعدتكم في الحصول على النتيجة فوراً.

هذا وعلى صعيد آخر تم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في كل من محافظة الجيزة والاسكندرية، ومحافظة القاهرة بصدد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي خلال ساعات قليلة من الآن.

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