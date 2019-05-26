نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 كفر الشيخ الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

قام الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 الترم الثاني اليوم الأحد، وذلك عقب الانتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة وتجميع درجات طلاب الاعدادية بالمحافظة، والتي استمرت خلال الأيام الماضية.
وكان عدد طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ قد انتظروا خلال الأيام الماضية ظهور نتيجة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ، والتي اعتمدها السيد المحافظ اليوم الأحد، والذي يوافق السادس والعشرون من شهر مايو من العام 2019.
نتيجة الاعدادية كفر الشيخ 2019 الفصل الدراسي الثاني
ومن أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة كفر الشيخ الترم الأول 2019 كل ما عليكم هو زيارة الرابط التالي، والذي يحتوي على نتيجة محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس، حيث سيتم فتح جوجل درايف به النتيجة كاملة لكافة طلاب المحافظة، وإليكم رابط النتيجة “نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس.
كما يمكنكم وضع تعليق أسفل هذا المقال يحتوي على رقم جلوس الطالب واسمه من أجل استخراج نتيجته لكم في أقرب وقت ممكن.
لاتزال عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 الفصل الدراسي الأول مستمرة على شبكة الانترنت، ونهيب بأن النتيجة موجودة من خلال هذا المقال عبر الملف المرفوع من خلاله، أو بكتابة تعليق أسفل هذا المقال يحتوي على رقم الجلوس الخاص بالطالب، أو الاسم من أجل سرعة الاستعلام عن النتيجة.
التعليقات
حسن السباعى حسن السباعى المظالى٣٣٤٦
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ إدارة قلين
محمود السيد 59444
اكتب تعليقك هنا…يوسف محمد محمد عبدالعليم 50003
شرين سعد
محمد عصام خيوه
محمد عصام خيوة مدرسه برنبال الاعداديه بنين مركز مطوبس
محمد عصام خيوة
32811 هشام عبدالحليم
32811 هشام عبدالحليم مبروك عبدالرؤف 51
احمد محمد احمد الصعيدى 57351
53157 احمد محمد احمد الصعيدى 44
هاله فوزي فهيم شعبان راشد
36255
36255 هاله فوزى فهيم شعبان راشد 91
ابتسام حمدى عبد الله كيلانى
ابتسام حمدى عبدالله محمد كيلانى 138
سلمى محمد عبد الله كيلانى
سلمى محمد عبدالله محمد كيلانى 112.5
شيماء عبدالله محمد حسب الله
مدرسة الوقف رقم الجلوس 45787
مبروك النجاح 45787 شيماء عبدالله محمد حسب اللة 114
شيماء عبدالله محمد حسب الله
مدرسة الوقف
رقم الجلوس
45787
شيماء جبتى 114
45787 شيماء عبدالله محمد حسب اللة 114
خالد محمد عبدالرحيم عوض الله اللبان 73.5
شيرين وجدى عبد الفضيل
27918
6239
شيماء احمد احمد ايوب 135
7738
بسنت محمد سلامه
الاسم غير متطايق مع رقم الجلوس
لكن هي النتيجة خاصة ب يوسف ابراهيم احمد السيد صبح وحصل على 67
انا رقم جلوسي٢٧٦٢٩
ندي عماد جمال الدين حسين حمدي 126.5