من المنتظر ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ، بعد أن انتهى الطلاب من آداء الامتحانات، بعدد لجان تبلغ 318 لجنة تتيح الامتحانات لـ 52331 طالب وطالبة، وبعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من المحافظ إسماعيل عبد الحميد طه، سيتم الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ، وكان الطلبة والطالبات قد اشتكوا من وجود بعض النقاط الغامضة بامتحاني الجبر والهندسة، إلا أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة قد ردت بأن الامتحان لم يخرج عن الكتاب المدرسي، وهو ما لم يوافقها عليه أولياء الأمور والطلبة والطالبات، الذين اعترضوا على بعض التصريحات المتعلقة بعدم وجود شكاوى على الرغم من تقديمهم لبعض الشكاوى بخصوص بعض المواد.

ونود أن نعلمك عزيزي الطالب أن نظام الامتحانات الجديد يتم تطبيقه على طلبة الصف الأول الثانوي، إذ يتم تسليم الطلبة تابلت، ويطبق عليهم امتحانات الأوبن بوك، وهو ما أكده وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، كما أكد أن تسليم الطالب التابلت سوف يكون إلى جانب تسليمه الكتب الورقية، كما أن الانترنت بالمدارس سوف يكون ضمن شبكة داخلية بالمدرسة.

ومن جهتها صرحت الدكتورة بثية كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن:

حالات الغش بالمحافظة قد تم القضاء عليها نهائيا

وهو ما أشاد به السيد المحافظ، كما أشاد بجهودها في تطوير التعليم.

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ خلال أسبوعين، وتعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي تظهر بها النتيجة مبكرًا، وتشمل محافظة كفر الشيخ الإدارات التالية:

إدارة الرياض التعليمية.

إدارة كفر الشيخ شرق التعليمية.

إدارة دسوق التعليمية.

إدارة فوه التعليمية.

إدارة قلين التعليمية.

إدارة مطوبس التعليمية.

إدارة سيدي سالم التعليمية.

إدارة بيلا التعليمية.

إدارة كفر الشيخ غرب التعليمية.

إدارة الحامول.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ، اتبع الخطوات التالية:

يمكنكم الدخول إلى مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ. قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك، وسوف تظهر لك النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية وخطوات احتساب النسبة المئوية وكيفية التظلم:

وكما قدمنا لكم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ، كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في باقي المحافظات، ومعرفة طريقة التظلم على النتيجة وكيفية حساب النسبة المئوية وتوزيع الدرجات لمواد الصف الثالث الإعدادي من خلال الرابط المدرج بالأعلى.

وقد قامت مديرية التريية والتعليم بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الامتحانية، ونلقى الشكاوى بخصوص اللجان أو الامتحانات، فالطالب يجب ان يؤدي الامتحان في مناخ ملائم، وهى المسؤولون توفير ذلك المناخ، كما على مدير المدرسة عدم ترك المدرسة إلا بعد تسليم المدرسة إلى رئيس اللجنة.

وقد كانت أعلى نسب نجاح العام الماضي في إدارة بيلا ثم جاء في المركز الثاني مركز قلين، وجاءت سيدي غازي في المركز الثالث، ثم إدارة كفر الشيخ، وبعدها الحامول وفوة، ثم مطوبس وسيدي سالم، وأتت في ذيل القائمة كلا من الرياض وبلطيم وبرج البرلس.

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