انتهت اختبارات الشهادة الاعدادية في محافظة جنوب سيناء للعام الدراسي 2019/2018م، منذ أيام لتبدأ بعدها أعمال التصحيح والرصد، ليبدأ كنترول الشهادة الاعدادية في المحافظة، في أعمال التجميع والمراجعة وإعداد الكشوف بالارقام الشرية تمهيدًا لنقلها في كشوف أخرى برقم جلوس الطالب وما هي غلا ساعات قليلة إلا ويستطيع الطلاب وأولياء أمورهم من التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة جنوب سيناء 2019 .

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة جنوب سيناء 2019

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة جنوب سيناء، أن موعد أظهار نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظة خلال ساعات من الآن، حيث انتهى الكنترول من إعداد الكشوف النهائية للنتيجة، مؤكدًا أن نسبة النجاح قد بلغت 80.5%، وسوف يقوم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بعرض النتيجة على اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم من ثم ارسالها للإدارات وتوزيعها على المدارس .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة جنوب سيناء 2019

يتسنى للطلاب أولياء أمورهم من التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة جنوب سيناء 2019 ، اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2019م، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بادخال رقم الجلوس لتظهر نتيجة المواد والمجموع الكلي، وللتعرف على النتيجة إضغط على الرابط التالي :

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة جنوب سيناء 2019

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