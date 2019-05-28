انهى طلاب الشهادة الاعدادية منذ أيام أداء الامتحان في جميع مواد الصف الثالث الاعدادي، لاتمام حلقة التعليم الاساسي والانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي بفرعيه العام والفني، وفور انتهاء الامتحانات، بدأت أعمال التصحيح والتجميع ليقوم كنترول الشهادة الاعدادية بعمليات الرصد والمراجعة بكل سرعة ودقة ليطمئن الطلاب وأولياء أمورهم على نتائجهم، وهم يواصلون الليل بالنهار لإخراج نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2019 في أسرع وقت ممكن .

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2019

ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2019 ، والتي من المنتظر أن يتم تجهيزها خلال الساعات القليلة القادمة، تمهيدًا لعرضها على المحافظ السيد اللواء خالد عبد العال، لاعتمادها والكشف عن أسماء أوائل المحافظة في الشهادة الاعدادية العامة والمهنية، وكذلك الاعلان عن نسبة النجاح، ومن ثم إظهارها لجميع الطلاب .

ظهرت الآن

اعتمد اللواء خالد عبد العال – محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظة الترم الثاني للعام الدراسى 2018-2019، وقد بلغت نسبة النجاح 82%، حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (153126) طالبا وطالبة نجح منهم (149932) طالبًا وطالبة .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2019

يتم الآن وضع اللمسات النهائية لنتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة، وذلك بعد مراجعتها بشكل نهائي، تمهيدًا لرفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ليتسنى لجميع الطلاب والطالبات التعرف على نتائجهم وطمأنة زويهم، وذلك بالدخول على الرابط التالي :

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2019 .

تهنئة الموقع

يهنئ موقع نجوم مصرية جميع الطلاب والطالبات بالنجاح ويتمنى لجميع الطلاب في كل المراحل دوام التوفيق والنجاح .

أوائل الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة

حصل على الدرجة النهائية عدد من الطلاب والطالبات منهم :

المركز الأول : عمر إيهاب أحمد محمود .

الأول مكرر : شهد عاطف أحمد عبدالعاطي .

الأول مكرر : كيرلس محسن الفي حنين .

الأول مكرر : شهد اشرف محمد فايق عبدالعزيز .

الأول مكرر : مريم عبدالله ابراهيم عسران .

الأول مكرر : منه الله ابراهيم محمد ابراهيم .

الأول مكرر : روان محمد أنور السعيد .

الأول مكرر : منه جمال الدين عبدالعظيم محمد .

الأول مكرر : منه جمال أحمد محمدين .

الأول مكرر : ساندي ايمن فتحي فوزي .

الأول مكرر : سلمى محمود محمد .

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