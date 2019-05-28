عقب أداء الطلاب والطالبات لامتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية ، بدأت بعدها أعمال التصحيح والرصد والتجميع والمراجعة تمهيدًا لاظهار النتيجة بسرعة فائقة ودقة متناهية لإعطاء كل طالب حقه كاملًا غير منقوص، ويواصل أعضاء الكنترول في المحافظة بمواصلة الليل بالنهار حتى يتم اعداد الكشوف النهائية لنتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية 2019 .

موعد النتيجة

كشف علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2018 ، مؤكدًا أن أعمال إعداد النتيجة وتجهيزها على اسطوانة سوف تنتهي يوم غدًا الاربعاء الموافق 29 مايو ، وسوف يتم اعتمادها من الدكتور كمال شاروبيم ومن ثم نشرها على موقع المديرية .

عدد الطلاب المتقديمين لامتحان عام 2019/2018

تقدم لامتحان هذا العام 2019/2018، 100 ألف و705 طالبًا وطالبة منهم 100100 انتظام، و605 منازل، بالإضافة إلى 3767 طالبًا وطالبة لمرحلة التعليم المهني موزعين على 17 إدارة تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في الدقهلية 2019

يستطيع الطلاب فور اعتماد النتيجة من السيد محافظ الدقهلية، الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم، وادخال رقم الجلوس والتعرف على نتيجة المواد والمجموع الكلي للفصل الدراسي الثاني لعام 2019/2018 ، ويكن للطلاب الضغط على الرابط التالي للتعرف على النتيجة :

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية 2019

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