بعد ان انتهى طلاب نهاية مرحلة التعليم الاساسي من اداء الامتحانات في كافة المواد، بدأ بعدها الكنترول في أعمال التصحيح والرصد والتجميع والمراجعة، وقد اجتهد أعضاء الكنترول على الرغم من صعوبة الطقس وصيامهم في شهر رمضان، أن يخرجوا نتيجة الشهادة الاعدادية في قنا 2019 ، بكل سرعة ودقة حتى يأخذ كل طالب حقه كاملًا غير منقوص .

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في قنا 2019

ينتظر الجميع انتهاء كنترول الشهادة الاعدادية في قنا من جميع أعماله، حتى يقوم بتحويل الارقام السرية إلى أرقام جلوس الطلاب، تمهيدًا لعرض النتيجة على وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، حتى يقوم باعتمادها من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، ورفعها على موقع المديرية، واتاحتها للطلاب .

اعتماد المحافظ نتيجة الشهادة الاعدادية في قنا 2019

اعتمد بالفعل منذ قليل، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا 2019 ، مهنئًا جميع الطلاب الناجحين ومتمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق والتقدم، كما قدم الشكر لكل أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في التدريس والتصحيح والمراجعة وكذلك أعضاء الكنترول في المحافظة .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في قنا 2019

يستطيع الطلاب وأولياء أمورهم التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية في قنا 2019 ، بالدخول على رابط مديرية التربية والتعليم، وادخال رقم الجلوس، ليظهر أمامه نتيجة جميع المواد والمجموع الكلي، فقط يستطيع الطالب أن يحصل على نتيجته بالضغط على الرابط التالي :

( نتيجة الشهادة الاعدادية في قنا 2019 )

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