بمجرد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات في جميع المواد، بدأت أعمال التصحيح من قبل مدرسي المواد، ليقوم الكنترول بأعمال التجميع والمراجعة والرصد بالارقام السرية، ويواصل أعضاءه الليل بالنهار لإظهار نتيجة الشهادة الاعدادية في الفيوم 2019، بكل دقة وسرعة حتى يطمأن الطلاب وأولياء أمورهم على مستقبل أبنائهم .

أعتماد محافظ الفيوم لنتيجة الشهادة الاعدادية 2019

بعد انتهاء أعضاء الكنترول في محافظة الفيوم من اعداد نتيجة الشهادة الاعدادية في الفيوم 2019 بشكلها النهائي، تم عرضها محمد عبدالله، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، للاطلاع عليها تمهيدًا لعرضها على المحافظ اللواء عصام سعد، والذي بالفعل قام باعتمادها، حيث تقدم للامتحانات هذا العام 51 ألف و 912 طالبًا وطالبة في التعليم العام و 396 طالبًا وطالبة في الاعدادية المهنية .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في الفيوم 2019

بعد الانتظار والترقب من قبل طلاب الشهادة الاعدادية في الفيوم وزويهم، أصبح الان متاح لجميع الطلاب وأولياء أمورهم أن يتعرفوا على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في الفيوم، حتى يتحدد مصيرهم، إما بالتوجه إلى التعليم العام ومن ثم الجامعة، أو اختصار المسافة التعليمية والتوجه إلى التعليم الفني والدخول في خضم العمل بمهنة أو حرفة بشكل مبكر ، وعلى جميع الطلاب أن يدخلوا على الرابط التالي للتعرف على نتيجتهم :

نتيجة الشهادة الاعدادية في الفيوم 2019

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