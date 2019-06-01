بمجرد أن انتهى طلاب الشهادة الاعدادية من أداء الامتحانات في جميع المواد بدأت أعمال التصحيح من قبل مدرسين المواد، ليقوم كنترول الشهادة بأعمال الرصد والتجميع والمراجعة، ليتم الانتهاء من نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسماعيلية 2019 ، بكل سرعة ودقة حتى يطمأن أولياء الأمور والطلاب على نتائجهم .

أهمية الشهادة الاعدادية

تكمن أهمية الشهادة الاعدادية في أنها مفترق طرق بين مرحلتين دراسيتين، هما مرحلة التعليم والأساسي والمرحلة الثانوية بشقيها الفني والعام، والذي يتحدد مصير الطالب من خلالهما عن طريق المجموع أة الرغبة، ولكل منهما ميزته، فقد يختار الطالب التعليم الفني ليدخل سوق العمل بسرعة متقنًا مهنة أو حرفة، فيما يختار آخر التعليم العام رغبة في الالتحاق بالجامعة .

اعتماد المحافظ لنتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الاسماعيلية 2019

اعتمد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2018م ، وقد بلغت نسبة النجاح 80.37% ، وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام 21720 طالبا وطالبة نجح منهم 17261 ، واحتلت إدارة إدارة شمال الإسماعيلبة المرتبة الأولى من بين الإدارات الثمانية بنسبة نجاح بلغت 91% .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية 2019

يتسنى للطلاب وأولياء أمورهم التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسماعلية 2019 ، وذلك بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وإدخال رقم الجلوس لتظهر له نتيجة المواد والمجموع الكلي، فقط إضغط على الرابط التالي : ( نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسماعلية )

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