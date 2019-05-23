نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2019 جميع المحافظات الترم الثاني .. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي “اعرف نتيجتك الآن”

يترقب طلاب الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس الترم الثاني 2019، بعد أن بدأت أعمال كنترول الصف الثالث الاعدادي في معظم محافظات الجمهورية، نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 سوف تظهر تباعاَ في جميع المحافظات على التوالي، هذا ويترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في مختلف المحافظات إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 خلال الأيام القليلة القادمة.
نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، الاسماعيلية، كفر الشيخ، المنوفية، البحيرة، البحر الاحمر، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، المنيا، أسوان، بني سويف، الدقهلية، ورابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس الترم الأول 2019 ستكون متاحة تسهيلاً على الطلاب في الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.
نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2019
نرفق لطلاب الصف الثالث الاعدادي روابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2019 الترم الثاني في كل محافظة على حدى، رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال مديرية التربية والتعليم لكل محافظة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتائج الطلاب بكل سهولة ويسر.
|نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2019
|رابط نتيجة الشهادة الاعدادية
|نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة
|بوابة نتائج التعليم الأساسي
|نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة
|مديرية التربية والتعليم الجيزة
|نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة الاسكندرية
|البوابة الالكترونية محافظة الاسكندرية
|نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة الشرقية
|ترقب نتيجة اعدادية الشرقية
|نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة القليوبية
|متابعة نتيجة اعدادية القليوبية
|نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة الدقهلية
|مديرية التربية والتعليم الدقهلية
|نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة المنوفية
|متابعة وترقب نتيجة اعدادية المنوفية
|نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة البحيرة
|مديرية التربية والتعليم البحيرة
|نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة كفر الشيخ
|مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء
|ترقب نتيجة اعدادية جنوب سيناء
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان
|نتيجة اعدادية أسوان
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح
|متابعة وترقب نتيجة اعدادية مطروح
|نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد
|متابعة نتيجة اعدادية بورسعيد
استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس
خدمة مميزة لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي بجميع محافظات الجمهورية، اعرف نتيجتك الآن بترك رقم الجلوس واسم المحافظة في تعليق أسفل المقام، وسيقوم فريق عمل موقع نجوم مصرية بمساعدتك في أن تكون أول الحاصلين على نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2019، نجوم مصرية تتمنى التوفيق لجميع الطلاب وتهنئ الناجحين.
أعلنت محافظتي الاسكندرية والجيزة منذ قليل، عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظات صباح اليوم، وأصبحت النتيجة الآن متاحه لجميع الطلاب، للحصول على نتائجهم برقم الجلوس فقط، يمكنك زيارة موقع النتيجة عبر الروابط الموضحة بالأعلى.
التعليقات
٤٧٠٦٨
شهادة الصف الخامس
رقم الجلوس 1040
الاسم/يوسف بباوي توفيق بباوي
رقم الجلوس/٣٨٣٧٣
مارينا نشات سلامه محافظة اسيوط رقم الجلوس 36997
مريم محمد توفيق الحفنة
محافظة الدفهليه
رقم الجلوس بالدقهليه 19371
مريم محمد توفيق الحقنة
رقم الجلوس 19371
حبيبة ابوالوفا احمد محافظة الاقصر رقم الجلوس15098
احمد محمد حسن مرسي محافظة الاقصر 3891
زياد السعيد مصطفي محمد ابوزيد محافظه الدقهلية رقم الجلوس 46553
مهند محمد محمد عبد العزيز محافظه مرسى مطروح رقم الجلوس ٥٤٦١
أريد أن اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية برقم جلوس 106972
محافظة الاسماعيلية. .الإسم :باسل محمد السيد .رقم الجلوس:11487..
محافظه سوهاج ٢٣٤٤٤
متى ستظهر نتيجة الشهادة الاعداديه لمحافظة السويس
نتيجة الشهادة الاعداديه لمحافظة السويس لعام 2019 برقم الجلوس 8000
انا عبدالله سيدهاشم عبدالعليم
رقم الجلوس 49056
احمد سعيد سكر رقم الجلوس 4417
شيماءابراهي79 م
شروق حسني حسن عبد العال محافظة اسيوط رقم الجلوس 18638
متى ستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر اترقب
عبد الرحمن احمد محمد احمد /محافظة الاقصر / رقم الجلوس 20053 دمج
عبد الرحمن احمد محمد احمد /رقم الجلوس20053
الشهاده الاعداديه محافظة المنيا
رقم الجلوس ١٤١٦٧ عايزه النتيجه
هد
هدير محي غالب طه
رقم الجلوس 39685 بمحافظة المنيا ادارة مطاي
خلود خالد عثمان على عايزه اعرف النتيجة
هند محمد أحمد محمد محافظه سوهاج رقم الجلوس ١٨٣٤٠
كريم احمد محمد شحتي احمد محافظة شمال سيناء رقم الجلوس ٣٨١٨
94367مازن عمرو محمد السيد عباس
عايزة اعرف النتيجة محافظة الاقصر رقم الجلوس 14743
عايزة اعرف النتيجة محافظة الاقصر الاسم هدى حساني كمال علي
رقم الجلوس 630
السيد ابراهيم السيد الهلالي ٤٢٣١٢ رقم الجلوس
60274
شهادة الاعداديه محافظه الجيزة محمد علي محمد راضي رقم الجلوس 152328
14778 محافظة سوهاج
منى مختارعبدالنعيم خليل
6773
58793
زياد صلاح محمود احمد شعلان محافظة الغربية. رقم الجلوس 63241
يوسف محمد عبدالمنعم دياب محافظة كفر الشيخ رقم الجلوس ١٥٧٤٨