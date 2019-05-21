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نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس تيرم ثاني 2019 : تعرف على نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات هنا روابط مديريات التعليم

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس تيرم ثاني 2019 : تعرف على نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات هنا روابط مديريات التعليم
نتيجة تانية اعدادي برقم الجلوس 2018

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2019 وكذلك نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي، وذلك للفصل الدراسي الثاني، نقدم لكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر من خلال روابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الإعدادية بمحافظات مصر المختلفة، نعرضها عليكم على موقعنا فور أن يتم الإعلان عنها على بوابة التعليم الأساسي، وذلك باستخدام رقم الجلوس لكل طالب، وتقوم بوابة التعليم بعرض نتائج امتحانات التعليم الأساسي في بجميع المحافظات المصرية.

وقد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من امتحانات التيرم الثاني”الفصل الدراسي الثاني 2019″ بجميع المحافظات، وانتهت الامتحانات في سهولة ويسر، وينتظر أولياء الأمور والطلاب الإعلان عن نتيجة امتحانات المرحلة الإعدادية  في أقرب وقت، لذلك يرتفع البحث عن بوابة التعليم الأساسي ويرتفع الدخول عليها للتعرف على النتائج فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس تيرم ثاني 201

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2019
نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس تيرم ثاني 2019

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

لا تعمل المواقع الخاصة بمديريات التربية والتعليم للمحافظات إلا بعد أن يتم نشر جميع النتائج عليه، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب بالمرحلة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2018 بجميع المحافظات الترم الثاني 2019

انتهت امتحانات الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي بجميع محافظات مصر للفصل الدراسي الثاني، وتم الانتهاء من أعمال تصحيح المواد الدراسية، وتنتظر اعتمادها من وكيلا وزارة التربية والتعليم تمهيدا للإعلان عن نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 على موقع بوابة التعليم الأساسي المصرية بجميع المحافظات

وقد انتهت أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الثاني هذا العام دون تتلقي الوزارة أي شكاوى بخصوصها، ولم تتلقى أيضا شكاوى غش بين الطالبات والطلاب لامتحانات المرحلة الإعدادية، وجاءت الأسئلة في متناول الطالب العادي من المقررات الدراسية بكتاب وزارة التربية والتعليم

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 لم تُعلن بعد

ويتم الإعلان عن نتائج الطلاب على المواقع الرسمية والموضحة بالجدول التالي، والإعلان عن نسب النجاح في هذا العام، وتتبارى المدارس في الفوز بأعلى النسب بين الطلاب لبيان مستوى جودة الأداء فيها، ومن الجدير بالذكر أن العملية التصحيحية وصلت لمرحلة رصد الدرجات ومراجعتها، تمهيدا للإعلان عن أسماء الأوائل ثم الإعلان عن نسب النجاح والإعلان عن ظهورها على المواقع، والتعرف على النتائج من خلال الموقع الرسمي الحكومي للوزارة، بوابة التعليم الأساسي.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الثاني بجميع المحافظات

المحافظة المرحلة التعليمية  رابط نتيجة الامتحانات
القاهرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الجيزة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
البحيرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الإسكندرية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الشرقية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
كفر الشيخ الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
بور سعيد الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الغربية الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنوفية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 جنوب سيناء الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنيا الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 أسيوط الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
قنا الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
سوهاج الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
أسوان الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

ملحوظة هامة

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الإعدادية

  • قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي
  • قم بإدخال رقم الجلوس
  • اضغط كلمة بحث.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس أيضا على المواقع الرسية الخاصة الرسمية للمحافظات المختلفة، أو يتم نشرها مباشرة على شكل قوائم بالنتائج وأرقام الجلوس في مدارس المحافظات المتنوعة، كما تقدم محافظة القاهرة خدمة خاصة لطلاب التعليم الأساسي، وهي التعرف على النتائج من خلال الرقم 09000100، وذلك قبل نشرها في المدارس بالمحافظة.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

المادة الدراسية درجة المادة
مادة اللغة العربية 40 درجة
مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات 30 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة الرياضيات 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع
مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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