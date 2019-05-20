نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠١٩ جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى, نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس الترم الثاني, نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس الكثير من الطلبة والطالبات يبحثون عن النتيجة علي الكثير من المواقع ولكن قليل من يتعرف على الأخبار الصحيحة والدقيقة حول نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 لجميع محافظات مصر ونحن اليوم من خلال هذا الموضوع علي موقع نجوم مصرية نقدم لكم جميع المعلومات والبيانات حول النتيجة والموقع الوحيد الذي من خلاله يمكن لجميع الطلبة والطالبات الحصول علي النتيجة بدون التحويل في مواقع أخرى، والطريقة للحصول على النتيجة يمكن أن تطبق على جميع المحافظات وهي طريقة واحدة ومباشرة لموقع وزارة التربية والتعليم والآن هيا بنا نتعرف موقع عرض نتيجة الشهادة الاعدادية 2019.
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني
النتيجة ستكون متوفرة برقم الجلوس ولا صحة لما يتداول على المواقع الأخرى بأن النتيجة بالاسم لأن رقم الجلوس هو الدليل الوحيد والأساسي للطالب في الحصول علي النتيجة ومعرفة الدرجات لكل مادة وسكون اسم الطالب ظاهر علي الدرجات للتأكد من أن رقم الجلوس صحيح وهذه الدرجات الصحيحة له.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي موقع وزارة التربية والتعليم اخر العام
النتيجة علي موقع وزارة التربية والتعليم وتم عمل صفحة خاصة لكل مديرية تعليمية وينشر عليها أخبار التعليم الخاصة بالمديرية ومن ضمن هذه المنشورات والصفحات تم تحديد صفحة واحدة لنتائج الإمتحانات وكل مديرية ترفع نتائج الإمتحانات الخاصة بها على الموقع مباشر ولكن بعد الانتهاء من التصحيح والرصد والاعتماد.
نتيجة الشهادة الاعدادية البوابة الالكترونية 2019
أخي الزائر إذا كنت تريد الحصول علي النتيجة مباشر عليك الدخول إلي موقع بوابة التعليم الإلكترونية وستجد لكل مديرية صفحة خاصة بها عليك اختيار صفحة المديرية التابع لها أو المديرية التي تم تسجيل الطالب في امتحانات الشهادة الإعدادية عليها وستجد نفسك في الصفحة الرئيسية ثم اختيار من القائمة العلوية (( نتائج الامتحانات )) والدخول مباشر لها ستجد مستطيل لكتابة رقم جلوس الطالب عليك كتابة رقم الجلوس والتأكد أنه صحيح والمراجعة عليه وبعد ذلك الضغط على اظهار النتيجة أو عرض النتيجة للحصول عليها وسوف تكون من المتفوقين إن شاء الله وأسرة نجوم مصرية تتمني لجميع الحصول علي الدرجات النهائية والتفوق والتقدم وهذا رابط الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية 2019.
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التعليقات
روان محمد
مفيش فيده فيكم
مالك على محمد على رقم الجلوس
ملك على محمد على رقم الجلوس 14578
زياد جمال عبدالسلام عبدالله محافظة الشرقية. إدارة تعليم العاشر من رمضان. رقم الجلوس ٣٥٥٤٠
وليدمحمدصالح عبدالراضي
امال محمد السيد محافظه الاسماعيليه رقم الجلوس ٦٠٥١
زهراء ناجح صلاح ١١١٩٦٧
١١١٩٦٧ المنيا
شمس صبري زكريا محمود ،رقم الجلوس ٥٨٧٦٧،محافظة اسيوط
شمس صبري زكريا محمود،رقم الجلوس ٥٨٧٦٧، محافظة اسيوط مركز ساحل سليم
هاجر هلال عبدالله عبدالله بيومي محافظه الشرقيه 28969 وده رقم الجلوس
انا مصطفى السيد محمد علي رقم الجلوس 44644من محافظة سوهاج
انا محافظه القاهره رقم الجلوس 999
محمد عبدالحفيظ الصباغ
رقم جلوس 37788
مدرسة 25يناير العاشر من رمضان شرقية
وسام محمد عبد الوهاب احمد محافظة المنيا رقم الجلوس 1213
أنا أحمد علي محمود 44022
عنايات احمد كمال
محافظة القاهرة
رقم الجلوس ٧٣٢١
رقم الجلوس 9060. محافظة بني سويف
يوسف السيد عبدالعال محمد
الاسماعيليه مدرسه جبل مربم ع
رقم جلوس ٦٨٢٧
باالتوفيق والنجح
محافظة القاهره ،مدرسة الحافظه علي البصر ادارة الساحل التعلميه ،رقم الجلوس 8266
يوسف السيد عبدالعال محمد
الاسماعيليه رقم جلوس ٦٨٢٧
مدرسه جبل مربم ع
رقم الجلوس 8266
سيد احمد سيد بخيت رقم الجلوس108448 محافظه القاهره
الاسم/ آلاء رفعت محمد السيد حفني. رقم الجلوس /26359. محافظة الشرقية.
شادي هاني عاطف عبدالله رقم الجلوس 95383 مدراس التعليم الاساسي المنيا ملوي دير البرشا
شادي هاني عاطف عبدالله رقم الجلوس 95383 مدراس دير البرشا لتعليم الاساسي
شادي هاني عاطف عبدالله رقم الجلوس 95383 دير البرشا التعليم الا ساسي
هاله فوزي فهيم شعبان راشد
محافظه كفر الشيخ مدرسه عبد الدايم الاعداديه
رقم الجلوس 36255
108306الاسم ندا سالم حميدة العنوان بالعامرية اسكندريه
صفوة اسامة ابو القاسم عوض
رقم الجلوس 2281
محافظة شمال سيناء ،إدارة العريش
رقم الجلوس 2281
محافظة شمال سيناء ،إدارة العريش
صفو ه اسامه ابو القاسم عوض
رقم الجلوس 2281
محافظة شمال سيناء ،إدارة العريش التعليمية
مازن جمال محمد محمد
القاهرة 237ح854
18504 محافظة سوهاج
روان فتحي حسن الشاعر محافظة مطروح مدرسة زاهر جلال رقم الجلوس5636
237854
عبدالرحمن حسن زيتون محافظه القاهره إدارة مصرالجديده
43354
15 شارع عبده حلمي خلف مدرسة مينا الخاصه محافظة الجيزه
رقم الجلوس 122421
القاهرة
روان محمد ساهر سعيد شلقانى رقم الجلوس 6046 محافظة مطروح
امينه حسني فتحي غاوى مدرسه ٢٥ يناير ع بنات بنها القليوبيه رقم الجلوس ١٣٤٨
منة محمد طغيان من محافظة البحيرة 399
٨٧٦٠٢محافظة القاهرة
الجيزة 112546
حبيبيه عويس
272362
52453 الدقهليه
المنيا ١٤٧٢٦
منه الله عماد السيد رقم الجلوس 12899
محافظه الجيزة
مصطفى وليد معوض راشد ورقم الجلوس 99873محافظة الجيزة
47826
محمد ايمن عيد
محافظة البحيره ابو حمص
8271
محافظه المنيا
شبرا الخيمه 171
هنا احمد محمد فراحات
رقم الجلوس. 127853الجيزه
هنا احمد محمد فراحات
رقم الجلوس. 127853
يوسف جمال عبد اللة محمد / شرقية /٣٩٥٩١
شام سبع الليل 94449
الاسم: محمود صابر سعيد السيد سعد
محافظه : القليوبيه
رقم الجلوس : ١٩٠٩٤
محافظه البحيره ايتاى البارود
شهد محمد عبد الحكيم حسن 2108
بلال محمد عبدالحليم 39522محافظه الاسكندريه
محافظة الشرقية
رقم الجلوس٣٤٩٥١
محافظة القاهرة 50967
50967 محافظة القاهرة
هبة عزت محروس عزت
مدراسة السلام
3شارع المحمودي
3شارع المحمودي الصف الخامس رقم الجلوس 510
سلمى احمد جيزة 3773
م
حافظة المنيا 101382
سوهاج عبدالله جمال السيد
57620 محافظة المنوفية
7333
من كفر الشيخ
الاء عباس
7333
من كفر الشيخ
الاء عباس
رقم الجلوس 119755 سعد وائل مدرسة الشهيد أحمد محمد سيد إبراهيم الجيزة سابقا. محافظة الجيزة
الاسم محمد عصمت محمود عبد المحسن صالح رقم الجلوس 95068 ادارة العجمى التعلمية
18381 محافظه الجيزه
ارجوا ال
18381 محافظة الجيزة
روان محمد ساهرسعيد رقم الجلوس6046 محافظة مطروح
روان محمد ساهر سعيد شلقانى رقم الجلوس 6046 محافظة مطروح
بولا صابر
رقم الجلوس 22995
اي محافظة
رقم الجلوس ٣٣٣٩٩ برجاء الرد سريعن
الشهادة بمحافظة بني سويف
246103
ممكن اسم المحافظة
91337