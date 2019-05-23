نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2019 الترم الثانى بالاسم و رقم الجلوس البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2019 الترم الثانى سنتعرف عليها من خلال هذا المقال، لكل طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادى فى جميع مدارس محافظة الاسكندرية، كانت امتحانات الاعدادية فى المحافظة، كانت قد انتهت الأسبوع الماضى، و قد صرح الأستاذ أشرف الباقوري مدير إدارة شئون الطلبة بالمديرية، أن عدد الأشخاص الذين تقدموا فى امتحانات الإعدادية قد بلغ 87058 طالبا، تم توزيعهم على 324 لجنة فى جميع إدارات المحافظة كالتالى 78 لجنة فى إدارة المنتزه و73 لجنة فى ادارة شرق و44 لجنة فى إدارة العجمي و38 لجنة فى ادارة وسط و 34 لجنة ببرج العرب و28 لجنة بالعامريةو 21 لجنة فى إدارة غرب و8 لجان بادارة الجمرك .

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2019 الترم الثانى

كان المسئول الإعلامى فى مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية،قد أدلى بتصريحات حول موعد ظهور النتيجة، مؤكداً أن تصحيح أوراق إجابات امتحاناتالشهادة الإعدادية،سوف يستمر فى جميع الكنترولات طوال هذا الأسبوع، و حتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائى لاعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادى الفصل الدراسى الثانى، و أكد أيضا أنه بعد المراجعة و رصد الدرجات سيتم اعتماد النتيجةن عن طريق السيد المحافظ.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الاسكندرية الترم الثانى

فور اعتماد النتيجة من محافظ الاسكندرية، سيتم رفع النتيجة و سيكون متاح أمام جميع طلاب الشهادة الاعدادية، الاستعلام عن نتيجتهم، من خلال رابط بوابة الإسكندرية الإلكترونية، عن طريق رقم الجلوس.

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية أخر العام الصف الثالث الاعدادى اليوم الخميس حيث اعتمادها المحافظ و قد تم رفعها على البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، و يمكن أيضا الاستعلام عن النتيجة من هنا

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