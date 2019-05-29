 التخطي إلى المحتوى

“جاري اعتماد” نتيجة إعدادية القليوبية 2019 “الصف الثالث” الترم الثاني عبر نتائج امتحانات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برقم الجلوس

كتب أسماء ربيعفي آخر تحديث
“جاري اعتماد” نتيجة إعدادية القليوبية 2019 “الصف الثالث” الترم الثاني عبر نتائج امتحانات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برقم الجلوس
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية

ينهي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 بجميع الإدارات التعليمية والمتمثلة في إدارة (بنها، كفر شكر، شبين القناطر، الخانكة، طوخ، قها، العبور، ..) وباقي الإدارات التعليمية، وسوف تبدأ على الفور أعمال الكنترول المركزي للشهادة الإعدادية حتى يتم تجهيز النتيجة في أقرب فرصة لعرضها على جميع الطلاب، جدير بالذكر أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2019 بالقليوبية يتوقع الجميع أن تكون مرتفعة عن العام الماضي.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القليوبية يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 وانتهت الخميس الموافق 24 يناير 2019، وعلى الفور سوف تبدأ أعمال كنترول بنها المركزي ليشمل جميع كنترولات الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، جدير بالذكر أن الأستاذ طه عجلان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قد أمر بضرورة تحري الدقة أثناء سير عملية التصحيح والمراجعة حتى لا يحدث الخطأ الذي حدث في كنترول الإعدادية العام الماضي، وهو إحالة عدد من المدرسين للتحقيق بسبب الإهمال والفوضى التي حدثت في لجنة تصحيح الرياضيات حيث اختفت ورقة إجابة أحد الطلاب وبعد إغلاق اللجنة ومتابعة البحث تم إيجادها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية
نتيجة إعدادية القليوبية

نتيجة إعدادية القليوبية 2019

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول، خاصة بعد أن انتهى جميع الطلاب من أداء جميع الإمتحانات المقررة عليهم لهذا العام الفصل الدراسي الأول، جدير بالذكر أن هناك ما يزيد عن 86 طالبا وطالبة قد تقدموا لأداء امتحانات آخر العام بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القليوبية.

طريقة الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية

حتى الآن لم يتوفر رابط مباشر للإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية وفور إتاحته سوف نقوم بعرضه حتى يتمكن جميع الطلاب من سرعة الاستعلام عن النتيجة،لذلك سوف نتابع معكم إعلان نتيجة إعدادية القليوبية 2019 الترم الأول من خلال مديرية التربية والتعليم، مع أطيب التمنيات للجميع بالنجاح الباهر.

  • ما زلنا نتابع معكم لحظة بلحظة جميع أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية التيرم الأول 2019، وحتى الآن لم يتم الكشف عن الموعد النهائي لإعلان النتيجة.

تحديث 29 مايو

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بأن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني سوف يتم اعتمادها رسميا يوم الأحد المقبل، وفور اعتماد النتيجة سوف يتم عرضها على جميع الطلاب من خلال الموقع الرسمي للمديرية على شبكة الانترنت ومن ثم عرضها بجميع المدارس.

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

    1. اسم الطالبمحمد علاء السيد عبد الوهاب رقم الجلوس52046
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشرق شبرا الخيمة
      اسم المدرسهرياض الصالحين الخاصه
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 31.5 21.5 16 29 16 13.5 4 0.5

    1. اسم الطالبياسر عماد محمد محمود رقم الجلوس29182
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالقناطر الخيرية
      اسم المدرسهالشهيد/ محمد احمد صديق احمد الاعدادية بكوبري الحادثة التابعة لقرية الخرقانية
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 30 19 19.5 15 15 17.5 7 8

    1. اسم الطالبخلود اسامة محمد محمد رقم الجلوس74827
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالعبــــور
      اسم المدرسهاسكان الشباب الاعدادية بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 26 14.5 12.5 14.5 10 12.5 7 4

    2. سم المدرسهاسكان الشباب الاعدادية بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 26 14.5 12.5 14.5 10 12.5 7 4

    1. اسم الطالبعبد الله حسين سعيد عبد الوهاب أبو السعود رقم الجلوس53091
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشبين القناطر
      اسم المدرسهسعد زغلول ع للبنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 28 15.5 16.5 24 19 16 5 9

    2. م المدرسهسعد زغلول ع للبنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 28 15.5 16.5 24 19 16 5 9

    1. اسم الطالبمحمد شريف ابو العباس سيد احمد رقم الجلوس21788
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةقليوب
      اسم المدرسهابو سنة الاعدادية بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 34 23 17 25.5 18 15.5 7.5 6.5

    1. اسم الطالبعبد الرحمن على عبد الله ابراهيم النجار رقم الجلوس2553
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
      اسم المدرسهحمزة بن عبد المطلب ت . أ
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 23 14.5 14.5 18 10.5 12 7 4

    1. اسم الطالبمصطفى عبد الرؤف عبد الفتاح محمد على رقم الجلوس67551
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
      اسم المدرسهعمار بن ياسر م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 22 18.5 2.5 19.5 7.5 12 7 4

    1. اسم الطالبنور محمد سمير السيد رقم الجلوس34299
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
      اسم المدرسهعمر بن عبد العزيز ع . بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 29.5 11 16 25.5 15 10.5 6 3.5

    1. اسم الطالبمحمد نظيم دمرداش خليفة رقم الجلوس34212
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
      اسم المدرسهعمر بن عبد العزيز ع . بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 31.5 19 16 20.5 14 16.5 8 5.5

    1. اسم الطالبمحمد طلعت محمد الهادى رقم الجلوس6692
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
      اسم المدرسهالشهيد/ سعد عطا عبده بكر ع . م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 29 14 19.5 24 16.5 16 6.5 3.5

    1. اسم الطالبنعيمه ثروت عبد السلام كامل رقم الجلوس28862
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالقناطر الخيرية
      اسم المدرسهسما الحديثة
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 31 20.5 19 22 13 15 7 3.5

    1. اسم الطالبكريمان سعيد فران السيد قدوس رقم الجلوس12038
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةطوخ
      اسم المدرسهعرب الغديرى ع . م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 38 27 19.5 26.5 19 15.5 8.5 8.5

    1. اسم الطالبهيام عبدالله عبدالجواد ابراهيم عفيفي رقم الجلوس18040
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةقهـــا
      اسم المدرسهالشهيد مجند/ هشام ابراهيم بيومى ع بنات بقها
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 31.5 27.5 17.5 27.5 19 16.5 8 8.5

    1. سم المدرسهعرب العليقات الجديدة ت.أساسى
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 36 25 17 21.5 14.5 19 6 5.5

    1. اسم المدرسهاسماء ع . بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 38.5 28.5 20 30 20 18.5 9 9.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 35 25 17.5 23 16.5 17 7 7

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 17.5 5.5 13 11.5 7.5 13 6 6

    3. اسم الطالبمصطفى ابراهيم فاروق على رقم الجلوس2194
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
      اسم المدرسهالقدس الشريف ت . أ
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 17.5 5.5 13 11.5 7.5 13 6 6

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 27 13 17 24.5 15.5 17 7 5

    2. اسم الطالبدنيا السيد احمد عمر رقم الجلوس70507
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخصـــوص
      اسم المدرسهمجمع الخصوص الاعدادي تعليم اساسى
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 27 13 17 24.5 15.5 17 7 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 36 26 18 28 17.5 15 6 7

    2. اسم الطالباحمد حمدى عبدالعليم محمد رقم الجلوس19393
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةقهـــا
      اسم المدرسهاجهور الكبرى الاعدادية بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 36 26 18 28 17.5 15 6 7

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 36.5 25.5 19.5 26 17 20 8.5 7

    2. اسم الطالبندي ناصر امام علي الشافعي رقم الجلوس9700
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
      اسم المدرسهالشهيد/ نادر عبدالرحمن الزول ت . أ
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 36.5 25.5 19.5 26 17 20 8.5 7

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 35.5 23.5 18 27.5 18.5 17.5 8 7.5

    2. اسم الطالبعبد الرحمن محمد خليفه عبد الحافظ رقم الجلوس33206
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
      اسم المدرسهابــن رشــد ع . بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 35.5 23.5 18 27.5 18.5 17.5 8 7.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 19.5 4.5 14 8.5 8.5 14.5 4.5 5

    2. اسم الطالبايمان محمد عبد الفتاح عبد العزيز موسى رقم الجلوس6108
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
      اسم المدرسهالشهيد ملازم اول/ عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 19.5 4.5 14 8.5 8.5 14.5 4.5 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 30 23 15.5 10 8.5 15.5 6.5 2.5

    2. اسم الطالبرقية رمضان مبروك محمد رقم الجلوس50125
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشرق شبرا الخيمة
      اسم المدرسهطلائع الايمان الخاصة
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 30 23 15.5 10 8.5 15.5 6.5 2.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 35 28 18.5 29 18.5 18 8 9

    2. اسم الطالبشمس ابراهيم السيد ابراهيم رقم الجلوس13613
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةطوخ
      اسم المدرسهشبراهارس ع . بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 35 28 18.5 29 18.5 18 8 9

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 32.5 18.5 17.5 25 17 14.5 7 6.5

    2. اسم الطالبمحمد علاء عبدالكريم احمد رقم الجلوس71889
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخصـــوص
      اسم المدرسهالأميرالأعدادية المشتركة 2
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 32.5 18.5 17.5 25 17 14.5 7 6.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 29 17 16 15 13.5 16 7.5 4

    2. اسم الطالباشرقت احمد حسن عماره حسن رقم الجلوس54774
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشبين القناطر
      اسم المدرسهتل بنى تميم الاعدادية م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 29 17 16 15 13.5 16 7.5 4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.