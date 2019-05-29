ينهي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 بجميع الإدارات التعليمية والمتمثلة في إدارة (بنها، كفر شكر، شبين القناطر، الخانكة، طوخ، قها، العبور، ..) وباقي الإدارات التعليمية، وسوف تبدأ على الفور أعمال الكنترول المركزي للشهادة الإعدادية حتى يتم تجهيز النتيجة في أقرب فرصة لعرضها على جميع الطلاب، جدير بالذكر أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2019 بالقليوبية يتوقع الجميع أن تكون مرتفعة عن العام الماضي.
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القليوبية يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 وانتهت الخميس الموافق 24 يناير 2019، وعلى الفور سوف تبدأ أعمال كنترول بنها المركزي ليشمل جميع كنترولات الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، جدير بالذكر أن الأستاذ طه عجلان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قد أمر بضرورة تحري الدقة أثناء سير عملية التصحيح والمراجعة حتى لا يحدث الخطأ الذي حدث في كنترول الإعدادية العام الماضي، وهو إحالة عدد من المدرسين للتحقيق بسبب الإهمال والفوضى التي حدثت في لجنة تصحيح الرياضيات حيث اختفت ورقة إجابة أحد الطلاب وبعد إغلاق اللجنة ومتابعة البحث تم إيجادها.
نتيجة إعدادية القليوبية 2019
يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول، خاصة بعد أن انتهى جميع الطلاب من أداء جميع الإمتحانات المقررة عليهم لهذا العام الفصل الدراسي الأول، جدير بالذكر أن هناك ما يزيد عن 86 طالبا وطالبة قد تقدموا لأداء امتحانات آخر العام بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القليوبية.
طريقة الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية
حتى الآن لم يتوفر رابط مباشر للإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية وفور إتاحته سوف نقوم بعرضه حتى يتمكن جميع الطلاب من سرعة الاستعلام عن النتيجة،لذلك سوف نتابع معكم إعلان نتيجة إعدادية القليوبية 2019 الترم الأول من خلال مديرية التربية والتعليم، مع أطيب التمنيات للجميع بالنجاح الباهر.
- ما زلنا نتابع معكم لحظة بلحظة جميع أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية التيرم الأول 2019، وحتى الآن لم يتم الكشف عن الموعد النهائي لإعلان النتيجة.
تحديث 29 مايو
أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بأن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني سوف يتم اعتمادها رسميا يوم الأحد المقبل، وفور اعتماد النتيجة سوف يتم عرضها على جميع الطلاب من خلال الموقع الرسمي للمديرية على شبكة الانترنت ومن ثم عرضها بجميع المدارس.
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التعليقات
شروق جمعه مصطفى رقم الجلوس ٣٣٥٨٣
٢٨٨٦١انا عيذ النتيجه
٢٨٨٦١القليوبيه
ناجي سعيد
رقم الجلوس : 10169
لو سمحت النتيجة .. 60337
نجاح ياسر عبد الحكم حجاب عبد القادر حجاب
رقم جلوس 76027
،
باسم محمد حسام مكرم
69445
القليوبية اداره الخانكة التعليميه
اسم الطالب حامد عبد الفتاح الشحات عبد الفتاح
رقم الجلوس 8996
مدرسة اسامه بن زيد
الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الاول 2019 اداره كفر شكر رقم جلوسى87512
اسم الطالبه/يسرا خليفة مصطفى
رقم الجلوس/81580
ماموعد ظهور الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الاول 2019 رقم جلوس 87512 اداره كفر شكر
٤٥٠٨١
ندى رزق حسنى رقم الجلوس ٤٥٠٨١
كيرلس كرم صدقى بشاى رقم جلوس50483
الإسم/وجدان محمد عبدالفتاح محمد. رقم الجلوس/ ٣٦٠٥
كيرلس كرم صدقى بشاى رقم جلوس50483
القليوبية
64696
٢٨٨٦١
71714 رقم الجلوس الرد بسرعة
صلاح طارق صلاح رقم الجلوس 74679
احمد ابرهيم مصطفي محمد 30780
عبدالرحمن محمود
رقم الجلوس ٢٨٨٦١
ممكن النتيجه
رقم الجلوس40032
رقم الجلوس 1324
86111 مدرسة كفر منصور كفر شكر
رقم الجلوس 86111
هاجر وجيه علي محمد
رقم جلوس 45670
رقم الجلوس قليوبيه 77010
رقم الجلوس 77010
رقم الجلوس 77010 القليوبيه
17403 دا رقم جلوسي
لو سمحت عاوزين نعرف نتيجه رقم جلوس 6667 محافظه القليوبيه
فتحي محمد فتحي محمد حسن
رقم الجلوس 77559
مديريه القليوبيه
ا لإسم /وجدان محمد عبدالفتاح محمد. رقم الجلوس/٣٦٠٥ نتيجة الإعدادية ٢٠١٩ ترم أول
جيهان ايهاب فهمى بيومى رقم الجلوس 59374
محمد سيد محمد إسماعيل رقم الجلوس77010
45670
لو سمحت عايزة النتيجة حالا
لو سمحت عايزة نتيجة محافة القليوبية ادارة غرب شبرا الخيمة 45670
ارجوكم وحيات النبي عندكم عاوز رقم جلوس 29623
ارجوكم رقم الجلوس 29623 من فضلكم
13790
أيام قليلة وسوف يتم عرض نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2019 الترم الأول، فتابعونا
بسنت عياد 23120
اسمى سارة أسامة محمد رقم الجلوس22609
بسمله سعيدمحمد 41079
بسمله سعيد محمد 41079
إسراء وليد عرفان حسين رقم الجلوس 18374
39195
محمود طارق عيد عبدالله
42614
الاسم: ندي فتحي احمد علي
رقم الجلوس : 71987
الاسم وجد تهامى محمد عبدالمجيد
رقم الجلوس 31935
ممكن النتيجة رقم الجلوس ١٨١٢١ اسمى زياد
محافظة القليوبية
رقم جلوسي 56061
ارجو نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2018الترم الثاني رقم الجلوس 30238بليز
رقم الجلوس١٢٣٦٦
محافظة القليوبية
مدرسة الدير الاعدادى المستركة
عايزها
النتيجه والنبي
سيد عبد الرازق سيد
56381
52046
اسم الطالبمحمد علاء السيد عبد الوهاب رقم الجلوس52046
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشرق شبرا الخيمة
اسم المدرسهرياض الصالحين الخاصه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 31.5 21.5 16 29 16 13.5 4 0.5
29182
اسم الطالبياسر عماد محمد محمود رقم الجلوس29182
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالقناطر الخيرية
اسم المدرسهالشهيد/ محمد احمد صديق احمد الاعدادية بكوبري الحادثة التابعة لقرية الخرقانية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 30 19 19.5 15 15 17.5 7 8
خلود اسامة محمد محمد 74827 رقم جلوس
اسم الطالبخلود اسامة محمد محمد رقم الجلوس74827
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالعبــــور
اسم المدرسهاسكان الشباب الاعدادية بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 26 14.5 12.5 14.5 10 12.5 7 4
سم المدرسهاسكان الشباب الاعدادية بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 26 14.5 12.5 14.5 10 12.5 7 4
معرفة النتيجة الشهاده الاعداديه ترم اول محافظة القليوبية رقم جلوس 53091
اسم الطالبعبد الله حسين سعيد عبد الوهاب أبو السعود رقم الجلوس53091
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشبين القناطر
اسم المدرسهسعد زغلول ع للبنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 28 15.5 16.5 24 19 16 5 9
م المدرسهسعد زغلول ع للبنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 28 15.5 16.5 24 19 16 5 9
21788
اسم الطالبمحمد شريف ابو العباس سيد احمد رقم الجلوس21788
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةقليوب
اسم المدرسهابو سنة الاعدادية بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 34 23 17 25.5 18 15.5 7.5 6.5
بنها القليوبة
عبدالرحمن علي عبدالله ابراهيم
رقم الجلوس 2553
اسم الطالبعبد الرحمن على عبد الله ابراهيم النجار رقم الجلوس2553
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
اسم المدرسهحمزة بن عبد المطلب ت . أ
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 23 14.5 14.5 18 10.5 12 7 4
مصطفي عبد الراوف عبد الفتاح
رقم الجلوس 67551
اسم الطالبمصطفى عبد الرؤف عبد الفتاح محمد على رقم الجلوس67551
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
اسم المدرسهعمار بن ياسر م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 22 18.5 2.5 19.5 7.5 12 7 4
٣٤٢٩٩
اسم الطالبنور محمد سمير السيد رقم الجلوس34299
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
اسم المدرسهعمر بن عبد العزيز ع . بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 29.5 11 16 25.5 15 10.5 6 3.5
ممكن لو سمحت نعرف اللينك الى جايبه منه الشهاده
محمد نظيم دمرداش
محافظة القليوبية
إدارة غرب شبرا الخيمة التعلميه
رقم الجلوس 34212
اسم الطالبمحمد نظيم دمرداش خليفة رقم الجلوس34212
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
اسم المدرسهعمر بن عبد العزيز ع . بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 31.5 19 16 20.5 14 16.5 8 5.5
رقم الجلوس هو ٦٦٩٢
اسم الطالبمحمد طلعت محمد الهادى رقم الجلوس6692
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
اسم المدرسهالشهيد/ سعد عطا عبده بكر ع . م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 29 14 19.5 24 16.5 16 6.5 3.5
ارجوا ظهور الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية. نعيمه ثروت ٢٨٨٦٢
اسم الطالبنعيمه ثروت عبد السلام كامل رقم الجلوس28862
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالقناطر الخيرية
اسم المدرسهسما الحديثة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 31 20.5 19 22 13 15 7 3.5
27666
12038
اسم الطالبكريمان سعيد فران السيد قدوس رقم الجلوس12038
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةطوخ
اسم المدرسهعرب الغديرى ع . م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 38 27 19.5 26.5 19 15.5 8.5 8.5
18040
رقم الجلوس 11019
اسم الطالبهيام عبدالله عبدالجواد ابراهيم عفيفي رقم الجلوس18040
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةقهـــا
اسم المدرسهالشهيد مجند/ هشام ابراهيم بيومى ع بنات بقها
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 31.5 27.5 17.5 27.5 19 16.5 8 8.5
12038
؟!
انا سخيلة عاوزة اعرف النتيجة رقم جلوسى ٦٣٧٥٥
سم المدرسهعرب العليقات الجديدة ت.أساسى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 36 25 17 21.5 14.5 19 6 5.5
39776
اسم المدرسهاسماء ع . بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 38.5 28.5 20 30 20 18.5 9 9.5
62882
احمد غندر نادي عبدالرحمن
74386
بالتوفيق انشاء الله
عمرو مصطفي
٦٠٠٣٧
النتيجة ظهرت الحمد لله
ظهرت فين لو سمحت و جبتها منين
75109
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 35 25 17.5 23 16.5 17 7 7
2194
تم إعلان نتيجة اعدادية القليوبية الآن يرجى كتابة رقم جلوسك
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 17.5 5.5 13 11.5 7.5 13 6 6
اسم الطالبمصطفى ابراهيم فاروق على رقم الجلوس2194
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
اسم المدرسهالقدس الشريف ت . أ
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 17.5 5.5 13 11.5 7.5 13 6 6
70507
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 27 13 17 24.5 15.5 17 7 5
اسم الطالبدنيا السيد احمد عمر رقم الجلوس70507
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخصـــوص
اسم المدرسهمجمع الخصوص الاعدادي تعليم اساسى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 27 13 17 24.5 15.5 17 7 5
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية
١٩٣٩٣
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 36 26 18 28 17.5 15 6 7
اسم الطالباحمد حمدى عبدالعليم محمد رقم الجلوس19393
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةقهـــا
اسم المدرسهاجهور الكبرى الاعدادية بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 36 26 18 28 17.5 15 6 7
شمس مصطفي محمود عبد الغني رقم الجلوس ٩٧٠٠
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 36.5 25.5 19.5 26 17 20 8.5 7
اسم الطالبندي ناصر امام علي الشافعي رقم الجلوس9700
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
اسم المدرسهالشهيد/ نادر عبدالرحمن الزول ت . أ
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 36.5 25.5 19.5 26 17 20 8.5 7
33206
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 35.5 23.5 18 27.5 18.5 17.5 8 7.5
اسم الطالبعبد الرحمن محمد خليفه عبد الحافظ رقم الجلوس33206
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
اسم المدرسهابــن رشــد ع . بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 35.5 23.5 18 27.5 18.5 17.5 8 7.5
انا رقم جلوسي 6108وعايزه اعرف النتيجه بسرعه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 19.5 4.5 14 8.5 8.5 14.5 4.5 5
اسم الطالبايمان محمد عبد الفتاح عبد العزيز موسى رقم الجلوس6108
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
اسم المدرسهالشهيد ملازم اول/ عبدالرحمن شكرى عبدالرحمن
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 19.5 4.5 14 8.5 8.5 14.5 4.5 5
رقم جلوسى 50125
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 30 23 15.5 10 8.5 15.5 6.5 2.5
اسم الطالبرقية رمضان مبروك محمد رقم الجلوس50125
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشرق شبرا الخيمة
اسم المدرسهطلائع الايمان الخاصة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 30 23 15.5 10 8.5 15.5 6.5 2.5
١٣٦١٣
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 35 28 18.5 29 18.5 18 8 9
اسم الطالبشمس ابراهيم السيد ابراهيم رقم الجلوس13613
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةطوخ
اسم المدرسهشبراهارس ع . بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 35 28 18.5 29 18.5 18 8 9
رقم الجلوس 71889 محافظة القليوبية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 32.5 18.5 17.5 25 17 14.5 7 6.5
اسم الطالبمحمد علاء عبدالكريم احمد رقم الجلوس71889
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخصـــوص
اسم المدرسهالأميرالأعدادية المشتركة 2
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 32.5 18.5 17.5 25 17 14.5 7 6.5
54774
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 29 17 16 15 13.5 16 7.5 4
اسم الطالباشرقت احمد حسن عماره حسن رقم الجلوس54774
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشبين القناطر
اسم المدرسهتل بنى تميم الاعدادية م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 29 17 16 15 13.5 16 7.5 4