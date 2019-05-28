ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2018، عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل محافظ القاهرة منذ عدة ساعات، وذلك بعد أن بدأت لجان التصحيح مباشرة فور الانتهاء من نتائج الاعدادية في محافظة القاهرة، وقد قامت لجان التصحيح بالانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة قبل يومين، وتم مراجعة النتائج والتقارير قبل عرضها على رئيس مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومن ثم محافظ القاهرة لاعتمادها، نوفر لكم في هذا المقال الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2018.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2018

نتيجة اعدادية القاهرة الترم الأول سيتم إعلانها خلال ساعات قليلة برقم الجلوس عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي للقاهرة cairogovresults.com وذلك للطلاب الذين لم يتسنى لهم الحصول على نتائجهم عبر الأرقام المخصصة من قبل مديرية التربية والتعليمـ ومن خلال موقع بوابة التعليم الأساسي يستطيع الطلاب إدخال رقم الجلوس ثم الحصول على درجات مواد الصف الثالث الاعدادي (عربي، دين، رسم، علوم، جبر، هندسة، دراسات).

جاري رفع نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.

موقع بوابة التعليم الأساسي القاهرة

وفرت مديرية التربية والتعليم لطلاب الصف الثاثل الاعدادي نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول من خلال عدة طرق:

موقع بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة عبر الرابط: cairogovresults.com وستكون النتيجة متاحة خلال ساعات قليلة قادمة برقم الجلوس لجميع طلاب الشهادة الاعدادية بالقاهرة.

من خلال الاتصال على الخط الأرضي السريع عبر الرقم 09000100 وهي متاحة الآن كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي.

في جميع مدارس محافظة القاهرة التابعة للإدارات التعليمية المختلفة، وذلك خلال 24 ساعة من رفعها برقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الأساسي، بحيث يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهر من خلال كشوف الأسماء.

كما ظهرت أيضا الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة من هنا.

كما بإمكان طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال ترك رقم الجلوس المخصص للطالب في تعليق أسفل المقال، وسيقوم فريق عمل موقع نجوم مصرية بمساعدة الطلاب في الحصول على النتيجة فور إعلانها عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بالدرجات.

سارع بترك رقم جلوسك الآن أسفل المقال من أجل الحصول على نتيجتك فور ظهورها.

هذا وتعتبر محافظ القاهرة من أعلى المحافظات ن حيث نسب نجاح طلاب الصف الثالث الاعدادي مقارنة بنسب النجاح في المحافظات الأخرى.

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