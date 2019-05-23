استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الفيوم فور ظهورها

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الفيوم من أكثر ما يهم كل طلاب محافظة الفيوم وأولياء أمورهم، تعتبر الشهادة الإعدادية من أهم المراحل الدراسية في حياة كل طالب وطالبة؛ وذلك لأنها تقوم بتحديد مصيرهم، وتبين مدى قدراتهم على تحقيق اعلى الدرجات ومن ثم العبور إلى المرحلة الثانوية والتي تنقسم إلى ثانوي عام، وثانوي فني، ويسعى جميع الطلاب لتحقيق أعلى للدرجات للالتحاق بالثانوي العام وذلك لأنه يمكنهم من دخول كليات القمة التي تضمن لهم مستقبل وظيفي مشرق، وقد بدأ طلاب الشهادة الإعدادية أداء امتحانات نهاية العام يوم السبت الموافق 11/5/2019 وانتهت يوم الخميس 16/5/2019 أي أنها استمرت لمدة 6 أيام فقط، ثم تبدأ عملية تصحيح أوراق الامتحانات على الفور، ورصد النتائج لإعلانها رسمياً وذلك بعد مراجعتها مراجعة دقيقة من قبل السادة أعضاء لجنة النظام والمراقبة، وحول نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الفيوم موضوعنا اليوم.

احصل الآن على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الفيوم عبر خدمة “اعرف نتيجتك”

اترك رقم جلوسك والمحافظة التابع لها أسفل الموضوع، وكن أول من يحصل على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الفيوم برقم الجلوس

يسيطر على جميع طلاب الشهادة الاعدادية حالة من القلق والتوترأثناء انتظارهم النتيجة، ويترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية ظهور النتيجة بكل شغف حتى يطمئنوا على نتيجة الجهد الذي تم بذله طوال العام الدراسي، ويستطيع الطلاب في جميع المحافظات الحصول على النتيجة فور ظهورها بواسطة رقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وذلك لسهولة حصول أولياء الأمورعلى نتائج أبنائهم حيث يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الرسمي وإدخال رقم الجلوس ثم الضغط على زر عرض النتيجة.

مديرية التربية والتعليم 2019 محافظة الفيوم نتائج الامتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الفيوم عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمرجعة ومن ثم إعتمادها من السيد المحافظ اللواء عصام سعد، وقد أدى الامتحانات 50 ألف كالب وطالبة وذلك في جميع الادارات التابعة للمحافظة مثل إدارة سنورس، إدارة يوسف الصديق، إدارة طسا، إدارة طامية، إدارة أبشواي، وغيرهم من الإدارات التعليمة التابعة للمحافظة، كما شدد السيد المحافظ على القائمين بأعمال التصحيح والمراجعة من ضرورة توخي الحذر حتى لا يتعرض أي طالب للظلم.

← إقرأ أيضاً: