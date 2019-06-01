نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الغربية برقم الجلوس

اوشكت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2019 على الظهور، وسيتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية العامة، والشهادة الاعدادية الفكرية، والشهادة الاعدادية المهنية، وسيتم إعلانها برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2019 فور إعلانها من خلال رابط موقع مديرية التربية ولتعليم بمحافظة الغربية برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2019

قام طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي للترم الثاني 2019 بآداء إمتحاناتهم على أكمل وجه في كافة المواد المقررة عليهم وهي ” اللغة العربية – اللغة الأجنبية – التربية الدينية – العلوم – الكمبيوتر – الجبر الإحصاء – التربية الفنية – الهندسة – الدراسات الإجتماعية”، حيث أن أعمال التصحيح توشك على الانتهاء بشكل دقيق، وعد الطلاب والطالبات الذين أدوا الامتحانات كان عددهم “72 ألف و113” طالب وطالبة انتظام، و “1220” طالب منازل، موزعين على “374” لجنة. إليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الأول 2019، رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية

إليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الأول 2019، ومن خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط وسيتم ظهور النتيجة فوراً بكافة الدرجات والمجموع الكلي للطالب، وذلك عند رفعها عبر موقع مديرية التربية والتلعيم بمحافظة الغربية.

مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية

يمكنكم أيضا وضع رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق أسفل المقال، وسوف نقوم بالرد عليكم فور ظهور النتيجة.

أصبحت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية قاب قوسين أو ادنى من الظهور عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وذلك بعد تم اعتمادها صباح اليوم من وكيل وزارة والتربية والتعليم بالمحافظة، تابعونا من خلال الرابط بالأعلى للحصول على النتيجة فور ظهورها.

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